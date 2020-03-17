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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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 В координационный совет по борьбе с СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов

В координационный совет по борьбе с распространением короновируса COVID-19 не включен глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Зеленский забыл об СБУ в борьбе с вирусом, угрожающим национальной безопасности.

В состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом включили всех ключевых руководителей - министров здравоохранения, инфраструктуры, обороны, погранслужбу. Включили всех, кроме... главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова! Хотя именно СБУ является ключевой структурой, которая отвечает за национальную безопасность, за безопасность инфраструктуры, обороны, здравоохранения, и обеспечивает контрразведывательную защиту экономики государства - всех отраслей, включая таможню и пограничников, и СБУ обеспечивает борьбу с коррупцией во всех государственных учреждениях, за исключением чиновников 1-го и 2-го ранга".

Бутусов продолжтил: "А как же в таком случае контролировать исполнение принятых мероприятий? Это прямая обязанность СБУ, без спеуслужбы госаппарат не работает.

Но так сложилось, что участие главы СБУ Ивана Баканова в решение даже тех вопросов, которые прямо находятся в сфере его компетенции, стало не обязательным. Баканова не включили в координационный совет, и никому это не показалось странным, никто не напомнил, что, простите, господин президент, а как же без СБУ, это же "око президентово", ведь президент буквально три дня назад назначил там новых зампредов. Да, оказывается, СБУ можно легко забыть и никого это не беспокоит".

"Включите Баканова в состав совета, нельзя терять СБУ!",  - резюмировал главред Цензор.НЕТ.

В координационный совет по борьбе с СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181916
 
   
 Топ комментарии
 
Это всего лишь значит, что Ермак задвигает Баканова.
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уже не 100% свой.

а в детстве защищал ЗЕльоного засранца В координационный совет по борьбе с СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2733
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нее, мест не хватило - слишком много клоунов на распил претендуют..
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Это всего лишь значит, что Ермак задвигает Баканова.
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Всем понятно уже, что у нас царь Ермак. Он зашарил, что Зеленского нужно называть "величайшим лидером" и рассказывать что все вокруг враги.
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уже не 100% свой.

а в детстве защищал ЗЕльоного засранца В координационный совет по борьбе с СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2733
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Яка різниця - воно все одно нічого не робить і не вирішує...
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он там должен быть чтобы коварный вирус не напал на многослойность.
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Послали сигнал Баканову про швидке звільнення. Так було і з Богданом.
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Первый состав приближённых друзей сдаёт позиции перед вторым
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Шефір Сергій Нахманович - перший помічник Президента України. Папашу, мабуть, на честь брацлавського ребе Нахмана нарікли.
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Баканов в других материях, или измерениях, чертей гоняет.
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Видать так начинается стирилизация , реформирование СБУ
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Просто Зеленский сам захотел руководить эпидемией. Метро остановить, кому то дать масок, а кому то не дать. Ну сами подумайте, нафига такому специалисту непонятно в чем, и ещё ряду неспециалистов по болезням и вирусам - советоваться по поводу эпидемии. Ну это ж пустая трата времени, если б там нельзя было насолить народу и знатно попиариться.
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