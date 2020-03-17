 Зеленский: с продавцами и службами доставки разработана структура для помощи отдельным категориям населения в период карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Мы разработали вместе с Rozetka, ритейлерами, "Укрпоштой", "Новой поштой" целую структуру, чтобы мы могли таким людям, которым нужна помощь, людям пожилого возраста, сидящим дома с детьми мамам, привозить продукты, другие товары и помогать", - сказал он.
нас чекає "Поле чудєс", а хтось зрубить баблосів на пенсах
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Для мал.і сер.бізнесу буде розроблено програму кредитних канікул, а пенсіонерам із пенсією меншою за 5000 гривень виплатять по тисячі гривень.
Якби уряд зеленського не відмінив індексацію пенсій з 1 березня, я одержав до вересня (на коли обіцяна індексація) + 2000грн.
ХА-ВАЙ-ТЕ !!!!
Думаю: де їх вирощують ?
Такі юродиві серед вас ходять ?