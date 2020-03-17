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 Общество, Здоровье
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 Зеленский: с продавцами и службами доставки разработана структура для помощи отдельным категориям населения в период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработке вместе с известными ритейлерами и службами доставки структуры для помощи отдельным уязвимым и нуждающимся в помощи категориям граждан в период ограничительных мер из-за коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы разработали вместе с Rozetka, ритейлерами, "Укрпоштой", "Новой поштой" целую структуру, чтобы мы могли таким людям, которым нужна помощь, людям пожилого возраста, сидящим дома с детьми мамам, привозить продукты, другие товары и помогать", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Владимир Зеленский говорит о коронавирусе в эфире ток-шоу. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181915
 
 
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якщо копійчані маски по 30, то по чому буде гречка у тих рітейлерів?

нас чекає "Поле чудєс", а хтось зрубить баблосів на пенсах
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заказивает еду зеленский и ему привозят бесплатно
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це працює як "бєсплатниє" маски - у три дорога
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продавцы и службы доставки знают об этом?)
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от як мені хліба та ліки доставити? Як і раніше - звоню в таксі, роблю заказ, оплачую товар та 50 грн за роботу-доставку. Так це працювало і сто років назад без Зє!лупи і його сложних структур
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как это воплотить по селам ,маленьким городам ?
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РuŦyƛA-С@PrytSLU 2 ч

Для мал.і сер.бізнесу буде розроблено програму кредитних канікул, а пенсіонерам із пенсією меншою за 5000 гривень виплатять по тисячі гривень.
Якби уряд зеленського не відмінив індексацію пенсій з 1 березня, я одержав до вересня (на коли обіцяна індексація) + 2000грн.
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"бесплатниє" маски Зеленського

ХА-ВАЙ-ТЕ !!!!
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с продавцами и службами доставки разработана структура для помощи отдельным категориям населения

Зеленский: с продавцами и службами доставки разработана структура для помощи отдельным категориям населения в период карантина - Цензор.НЕТ 7995
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Зелений колір ніхто не хоче - ця влада всіх дістала.
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Махнув чарівною паличкою і все працює одразу.
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Я іноді зустрічаю таких "блаженних" на його фб-сторіночці.
Думаю: де їх вирощують ?
Такі юродиві серед вас ходять ?
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******* технології - дехто вже років з десять пиво таким макаром замовляє (вгамувати бодун).
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