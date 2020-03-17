 Премьер Шмыгаль предлагает Раде назначить Петрашко министром экономики, - проект постановления

Соответствующий документ обнародован на сайте парламента 16 марта, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины по предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", которая согласно части десятой статьи 83 Конституции Украины имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва, вношу представление о назначении Петрашко Игоря Ростиславича министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - говорится в пояснительной записке.

По данным сайта latifundist, Игорь Петрашко в 2004-2007 годах работал сначала в московском, а затем в киевском представительстве компании Ernst & Young, работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", до 2013 года возглавлял департамент корпоративного бизнеса "Сбербанка России".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВВП Украины в январе сократился на 0,5% впервые с 2016 года. ИНФОГРАФИКА

С апреля 2013 года работает в агрохолдинге Ukrlandfarming.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, 40 воздержались. Против не было подано ни одного голоса.

Парламент назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовал за новый состав правительства. Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался в нем работать.

Кабинет министров Украины 10 марта назначил замминистра Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Также читайте: COVID-19: Шмыгаль созвал экстренное закрытое заседание Кабмина