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 Политика Украины
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 Премьер Шмыгаль предлагает Раде назначить Петрашко министром экономики, - проект постановления

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду проект постановления о назначении Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Соответствующий документ обнародован на сайте парламента 16 марта, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины по предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", которая согласно части десятой статьи 83 Конституции Украины имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва, вношу представление о назначении Петрашко Игоря Ростиславича министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - говорится в пояснительной записке.

По данным сайта latifundist, Игорь Петрашко в 2004-2007 годах работал сначала в московском, а затем в киевском представительстве компании Ernst & Young, работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", до 2013 года возглавлял департамент корпоративного бизнеса "Сбербанка России".

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С апреля 2013 года работает в агрохолдинге Ukrlandfarming.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, 40 воздержались. Против не было подано ни одного голоса.

Парламент назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовал за новый состав правительства. Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался в нем работать.

Кабинет министров Украины 10 марта назначил замминистра Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181914
 
 
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Московская компания. Во как и где пацан работал.. Ясно, дефолт, так дефолт!
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Достойний послужний список. Тут тобі і кацапський банк, і латифундистський агрохолдиг бахматюка, і прізвище в тему.
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У нас и без министра экономики реформы рвут все рекорды, а благополучие зашкаливает. Не вижу смысла.
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Премьер Шмыгаль предлагает Раде назначить Петрашко министром экономики, - проект постановления - Цензор.НЕТ 6319...***...они там что, издеваться еще надумали?...Тройка- диалог эта, да за ней хвост такой тянется...мама не горюй.. Премьер Шмыгаль предлагает Раде назначить Петрашко министром экономики, - проект постановления - Цензор.НЕТ 6319
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