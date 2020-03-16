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 Политика Украины
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Все про:ВР (24556) Зеленский (4888) Венедиктова (56) Офис генерального прокурора (160)

 Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову генеральным прокурором, - проект постановления

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении генеральным прокурором Украины Ирины Венедиктовой.

Соответствующий документ обнародован на сайте парламента 16 марта, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85, пункта 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на назначение И. Венедиктовой на должность генерального прокурора. Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается представитель президента Украины в Верховной Раде Украины Р. Стефанчук", - говорится в представлении.

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Напомним, Ирина Венедиктова сейчас исполняет обязанности председателя Государственного бюро расследований. До этого она была народным депутатом от партии "Слуга народа".

По информации Цензор.НЕТ, на место и.о. главы ГБР планируется назначить главу комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады Дениса Монастырского.

Источник: https://censor.net.ua/n3181911
 
 
 Топ комментарии
 
эта тупая звизда* Венедиктова, даже экзамены в Верховный Суд не смогла сдать..
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Очередная конченная и совершенно безграмотная рашистка, с мужем, у которого куча бизнеса и интересов в мордоре, готова к сос...ю у зеленой мартышки, и за такой гешефт счас быстреньку позаводит уголовные дела на всех неугодных вазелину. Вы же обратили внимание, что эти все зеленогнойные твари никогда не говорят о людях, об Украине, а только о личной преданности и поддержке фюреру. У этой клинической дуры даже не хватит ума понять, что висеть она будет с ослом оманским на соседних фонарях за все хотелки клована
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начнем с элементарных правил соблюдения личной гигиены

Зеленский, где моя маска ?
Кому ты ее продал и за сколько ?
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почему то у власти оказываются одни ублюдки.
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Уже тогда 61 процентные не послушали 25 процентов адекватного народа и загнали страну в опу
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Ну там ще є спец по патентам і брати - гіпопотами...
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рябашапка був 100%вим-а ця з усіма бебехами..
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свічка@svecha62 39 мин

Пригадуєте, як нам розказували про червоні лінії? Так то були ніжно-рожеві.

Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову генеральным прокурором, - проект постановления - Цензор.НЕТ 4861
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ага, понятно.. Зеленский тупое чмо, а Портнов рулит юстицией...
и со временем Портов посадит Зеленского..
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Неее... Если все пойдет по этому пути, то ЗЕ скорее станет сакральной жертвой.
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Все кто за неё проголосуют - преступники. Она абсолютно некомпетентная дама.
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зато 1005 его дама ( впрочем рябая шапка недолго тоже 100% как бы его был)
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Я про проголосовавших за неё завтра. Она не разбирается в криминалистике как я понял по всем новостям. Оттого она попросту не может исполнять эту работу.
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Не больше точно. Она не могла сдать тест, там раза в три меньше баллов чем надо на знание законов, а её подозрение Порошенко разбили другие юристы в пух и прах. Она просто не способна к этой работе.
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Знаешь, кто "разбил" подозрение? Рябошапка, который сейчас во Франции косит травку газона у своего дома... Зеленський пропонує Раді призначити Венедіктову генеральним прокурором, - проєкт постанови - Цензор.НЕТ 9164
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Думаю портнов , и компания готовы поспорить кто чей .
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Так Іонушас вже і аюви ставився, і поздоровлення із замовленнями прийняв. Негарно.
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А как же Сакварелидзе Давид. Эта же Венидиктова на первом же серьезном деле труселя обмочит.
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Так же, как и Саакашвили - погулялися в настольную леворуцию и будя. Он свою говно-задачу выполнил.
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эта тупая звизда* Венедиктова, даже экзамены в Верховный Суд не смогла сдать..
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там головне не розум, а відданість українофобським ідеям
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ты считаешь, что в Верховном Суде есть судьи? И в Украине есть суды. Наивный - эти все места куплены перекуплены. Кроме дерьма там ничего нет.
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Пропоную повішати Вову, йому цього так не вистачало...
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Очередная конченная и совершенно безграмотная рашистка, с мужем, у которого куча бизнеса и интересов в мордоре, готова к сос...ю у зеленой мартышки, и за такой гешефт счас быстреньку позаводит уголовные дела на всех неугодных вазелину. Вы же обратили внимание, что эти все зеленогнойные твари никогда не говорят о людях, об Украине, а только о личной преданности и поддержке фюреру. У этой клинической дуры даже не хватит ума понять, что висеть она будет с ослом оманским на соседних фонарях за все хотелки клована
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Ще одне ригівське лайно на Порше каєні 2013 р в.
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Не розумієте красу гри. В такому разі адвокат Яника автоматично стає в.о. директора ДБР.
Вуаля !
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да ладно ? Дайте Юле шанс , нет ничего злопамятней преданной женщины Зеленський пропонує Раді призначити Венедіктову генеральним прокурором, - проєкт постанови - Цензор.НЕТ 8233
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Якій Раді, отій маріонеточній монобільшості.
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А что нейтрального прокурора прям никак нельзя назначить.
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никакой вирус не помешает зебилам и выродку владимиру назначать генпрокуроров-дилетантов и пилить бабло.
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Першочергове питання з боротьби з короновірусом ...
P.S. Усе щоб свою же підозру на Порошенка підписати. Як підпише, то перед судом цю даму напевно суддею зроблять
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сливают Украину в "турбо-режиме". прошлой весной уже было понятно - никаких "выборов" больше не будет, будет федеральный округ. но 73% не поверили - "хуже не будет".
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В Украине надо обосновывать, почему ты подаешь эту кандидатуру на Генпрокурора. Народ в недоумении - и подозревает, что Венедиктова просто пришла косить и помогать косить бабло. А Зеленский предположительно просто выбрал женщину, чтоб на неё было стыдно материться. Женщина все же, хоть и папиной пацанкой себя называет.
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она хоть институт или академиев кончала??или тоже доярка с квартала
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