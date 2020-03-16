 Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову генеральным прокурором, - проект постановления

Соответствующий документ обнародован на сайте парламента 16 марта, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85, пункта 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на назначение И. Венедиктовой на должность генерального прокурора. Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается представитель президента Украины в Верховной Раде Украины Р. Стефанчук", - говорится в представлении.

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Напомним, Ирина Венедиктова сейчас исполняет обязанности председателя Государственного бюро расследований. До этого она была народным депутатом от партии "Слуга народа".

По информации Цензор.НЕТ, на место и.о. главы ГБР планируется назначить главу комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады Дениса Монастырского.