 Студент, который контактировал с умершей в Радомышле бабушкой, и женщина, посещавшая курорт во Франции, - Кличко о первых заболевших коронавирусом в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кличко отметил: "Друзья! К сожалению, в Киеве зафиксированы два первых случая заболевания коронавирусом. Один из больных - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы.

Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома

Лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи".

"Коронавирус таки ворвался в Киев ... Придерживаемся рекомендаций врачей и не дадим ему шансов на стремительное распространение!", - резюмировал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве зафиксировано два случая коронавируса, - Минздрав