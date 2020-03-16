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 Экономика, Общество
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Все про:Верховный Суд (817) Суркис (265) Приватбанк (593)

 Верховный Суд объявил перерыв в рассмотрении дела о признании семьи Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами (обновлено)

Верховный суд принял решение объявить перерыв на неопределенный срок по делу о признании семьи Суркисов связанными с "ПриватБанком" лицами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Ранее в пресс-службе Нацбанка сообщили, что перерыв в рассмотрении дела продлится до 17 марта, однако впоследствии там уточнили, что перерыв объявлен на неопределенный срок.

По информации Интерфакс-Украина, Большая палата Верховного Суда в понедельник, 16 марта, завершила изучение материалов дела.

Заседание началось с часовым опозданием - в полдень и продлилось более 9,5 часов.

Напомним, семья Суркисов оспаривает процедуру bail-in, которую Национальный банк проводил в ходе национализации. Эта процедура предполагает, что крупные депозиты ряда лиц в банке обменяли на акции "Приватбанка", а сами лица признали связанными с банком.

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Обменяв депозиты на акции "Приватбанка" государство в 2016 году фактически признало семью Суркисов акционерами "Приватбанка", а их акции, вместе с акциями всех других акционеров, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, купило за 1 гривню.

Процедуру провели для того, чтобы уменьшить бремя на национализированный банк, поскольку он не мог обслуживать значительные по размеру депозиты связанных лиц.

Семья Суркисов оспаривает это решение Национального банка.

В то же время, другие суды, в том числе Шестой апелляционный административный суд, рассматривающий дело о законности национализации "Приватбанка", привязали свои решения к решению Верховного Суда по делу семьи Суркисов и перенесли рассмотрение апелляций государства на решения судов предыдущих инстанций, которыми национализацию "Приватбанка" признали незаконной.

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС согласились с важностью необратимости национализации "Приватбанка" и выпустили совместное заявление.

Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

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"Приватбанк", согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".

По данным старшего юрисконсульта юридического департамента НБУ Сергея Колосюка, сегодня уже идет около 50 судебных процессов по bail-in на общую сумму 20 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3181909
 
 
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Нащо вам ті суркіси - зразу перекиньте пару мільярдів доларів до Лондону. Всі ж свої.
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может помогут шефир ******** суркис им хорошие фотки подарил.
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Там Суркісу нічого не світить, але знаючи нашу владу все може бути.
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Верховний Суд 17 березня продовжить розгляд справи про визнання родини Суркісів пов'язаними з "Приватбанком" особами - Цензор.НЕТ 703
Друзья вора - афериста Коломойши, которые получили, а по сути украли у Приватбанка $1 млрд перед национализацией. Инфографика
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Верховний Суд 17 березня продовжить розгляд справи про визнання родини Суркісів пов'язаними з "Приватбанком" особами - Цензор.НЕТ 218
Приватбанк. Мафиози - аферисты Коломойский и Боголюбов просто нагло украли огромную сумму, которая равняется 1/3 части золотовалютного резерва Украины
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УКРАЇНЦІ ПОДИВІТЬСЯ ХТО ОБКРАДАВ І ОБКРАДАЮТЬ УКРАЇНЦІВ! ВСІ МАЙЖЕ ІНОРОДЦІ!!!! ОТАК ІНОРОДЦІ ГРАБУЮТЬ УКРАЇНУ, ЗНИЩУЮТЬ НАРОД УКРАЇНИ, ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ ВОРОГАМ.
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