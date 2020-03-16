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 Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями кррупного бизнеса, которая состядась вечером 16 марта, шла речь о том, как бизнес может помочь государству справиться с пандемией СOVID-19.

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Один из  крупных бизнесменов, который сегодня присутствовал на встрече с президентом, рассказал Цензор.НЕТ детали встречи:"Президент попросил помощи в двух основных вопросах - надо перечислить средства в фонд для закупки тестов на коронавирус, и надо выполнять те функции местных властей, которые они сами выполнять неспособны или не имеют ресурсов для исполнения. Имеется в виду, что мы должны в регионах, где у нас предприятия, скоординироваться с облгосадминистрациями, проверить работу местных больниц, обеспечить их необходимым, составить списки малоимущих и обеспечить им доставку питания, прежде всего старикам, чтобы исключить для них необходимость выходить из дома. 1000 гривен доплаты пенсии, которые пообещал президент - это капля в море, которая ничего не решит. Затем выступил премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Поэтому ситуация критическая и все зависит от нас, от бизнеса. В общем, надо брать ответственность на себя, как в 14-м.

Затем президент попросил, чтобы каждый из нас сказал, какие обязательства он готов на себя взять. Большинство присутствующих сказали, что берут на себя определенные обязательства. Но были и те, кто сказал, что помочь не сможет. Это, к моему удивлению, были некоторые компании из "новой экономики" - некоторые гиганты интернет-торговли, фармацевтики. Ну и далеко не все состоятельные люди присутствовали на встрече, так что за всех не скажу, кто какие будет брать на себя обязательства.

О том, что должно государство сделать для бизнеса, на встрече ничего сказано не было. Но президент пообещал провести новую встречу в четверг, где мы сможем, я надеюсь, озвучить и свои вопросы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с крупнейшими бизнесменами: они пообещали помощь в борьбе с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3181908
 
   
 Топ комментарии
 
А Украина точно государство? Зачем президент созывает оллигархов чтобы закупить тех несчастных тестов если еще совсем недавно государство без проблем накупило мусорам тысячи авто по 40К баксов за единицу?
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Но этот "крупный бизнесмен" хоть пообещал киоск покрасить в Доенцкой области? Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2704
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Они страну грабили 29 лет для того чтобы вам помогать? Да вы ебанут...
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Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda


#Увага

#Інструкція
Переклала для вас допис Олени Підгорної:
Я поспілкувалася з лікарями, взяла до уваги аналогічний досвід спілкування своїх друзів і вирішила, що порятунок потопаючих - це реально їхня особиста проблема.
Тому нате вам. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1131173670565233&id=916697488679520

Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8698
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Но этот "крупный бизнесмен" хоть пообещал киоск покрасить в Доенцкой области? Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2704
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Це треба в Бєні в офісі повісити. Хоча, він може і підписати "А я не лох".
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Беня даже на себе экономит как истинный еврей)
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Я думаю этот вброс на вентилятор повесь у себя над кроватью. На разработку вакцины Джек Ма выделил всего 14 лямов. С какого куя он будет давать украине 80 лямов, когда здесь даже нету 1000 заболевших. Так что хайпонуть на куете это сейчас тренд.
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Мені цікаво, чим Україна буде віддячувати за допомогу?
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вчес дал бы мне на пиво мивину и маржо каштан за почти 7 грн хотя оно могло подорожать Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4912
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кстати, на фото собраны олигархи. Порошенко там нет. Зебил снова соврал своему стаду
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Ммм. Я не лікар, але - Хлорохін фосфат, це Делагіл, який використовують при лікуванні малярії. Малярію визивають зовсім не віруси, а плазмодії, дуже спрощені одноклітинні організми.
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Там є і Таміфлю, над яким тут всі реготали.
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Я бачив. Таміфлю коментувати не можу - це противірусний засіб, так що тут потрібен фахівець. Але з Делагілом щось явно не тойво.
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"...и надо выполнять те функции местных властей, которые они сами выполнять неспособны или не имеют ресурсов для исполнения. "

результат всего лишь шестимесячного правления ЗЕльоных уродов - полная разруха системы управления Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1718
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ога, вже із Женеви летить, борт Н25В Raytheon 850XP Hawker зараз у Борисполі сяде
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у бени нет интереса в IT - там спиз...ть нечего)
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Аж два раза. Его компаньон Дубилет старший. И младший.
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У него в IT интерес есть , а электронный ключ у НБУ на полчаса спиз...ть? Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5780
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ти погано думаєш про таланти коломойші...
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..гуляйте ото ребята. не по сеньке шапка, Украина вам..на квартале острить -вот там ваше, по ходу... Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 632...
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Приходит Зеленский к олигархам. И говорит: Я ишак, набрал ишаков. Деньги мы получаем, но я ж не лох, чтоб работать. Поэтому, товарищи олигархи-разгильдяи - поработайте за меня. А олигархи ему: ну мы ж тоже не лохи, чтоб работать. Ну, в общем, на том и порешили. Работать будут лохи.
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это чревато, если президент не ишак. Но это не про Украину.
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В общем, надо брать ответственность на себя, как в 14-м.Источник: https://censor.net.ua/n3181908

Це вони воювали?
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Не розумієте ви натяк прєза.То ж тільки Днєпр спасав,а тепер всю Україну доведеться.
Компанії Коломойского та Боголюбова у 2014 році вивели з ПриватБанку в офшори $1,7 млрд - Reuters

"З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.
Посилаючись на рішення українських судів журналісти стверджують, що згадані дніпропетровські компанії отримували кредити в ПриватБанку, яким на той час володіли олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
Зазначені 1,7 млрд доларів, українські компанії перерахували шести фірмам з Великої Британії та Британських Віргінських островів як попередню оплату за майбутні поставки товарів. Передбачалась, зокрема, закупівля марганцевої руди, мазуту, кранів тощо.
Жодна з шести британських фірм не поставила товар, і всі вони зберігали отримані кошти у кіпрському філіалі ПриватБанку."
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А Украина точно государство? Зачем президент созывает оллигархов чтобы закупить тех несчастных тестов если еще совсем недавно государство без проблем накупило мусорам тысячи авто по 40К баксов за единицу?
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и планшеты депутатам ведь они бедные сами не имели
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И аредну жилья, даже тем у коно несколько собственных квартир в Киеве.
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Тысячи авто оплатила Япония по Киотскому протоколу, не звизди
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те уже разбили давно водители со стажем 2 месяца из реформованої поліції)
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Мало того,неделя прошлас того,как кабмин выделил Авакову 4 млрд. На закупку катеров! Так шо,Аваков уже успел их потратить?
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Крас во! Чудово! А яку відповідали ні ть брав на себе Зєлєнскій, коли присяга у ВР на Конституції? Тепер він цю відповідальність перекладає на олігархів? За безплатно? Завалив все.
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автобиография ЗЕ - "Как за год проср@ть всё !"
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Ось так.в нас вже і олігархів немає.А є бізнесмени.Саме за них українці воюють і не кажіть,що це не так.
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Олігархи належать до олігархії - певного державного устрою. Українські "олігархи" - це кліше дебілів-журналістів.
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...значит Розетка и Дарница послали вовочку Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5972
а вот это: "фонд для закупки тестов на коронавирус" - чистый разводняк! Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4352 минимум половину денех скиздят Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5972
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Вообще страна должна знать своих "героев", и называть фамилии а не обтекаемые формулировки.
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почитайте этот жах..
и в следующий раз (если доживете) голосуйте головой, а не задницей...
а я спать...

Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Источник: https://censor.net.ua/n3181908
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Они страну грабили 29 лет для того чтобы вам помогать? Да вы ******...
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Могу ошибаться, но в 14-м малолетнее @уйло разучивало сольфеджио с опущенными штанами. И про ответственность он не думал. Сольфеджио важнее.
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Кароче, дехто сказав: самі все просрали, самі і вирішуйте цю проблему. Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6955
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Твари.В могилу с собой ничего не заберете Никогда не думал,а что такое скажу, но в свое время путин смог расправится со всеми олигархами и подмять их по себя.Вот этот опыт Зеленский мог бы взять на вооружение,изучить и покончить с олигархатом раз и навсегда
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и получится режим куйла, зеля к этому и идет
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Він "розправився" лише з одним американським менеджером, а решта "олігархів" як жили так і живуть.
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ніхто не вірить інститутам держави. Вже пройшов рік - можна було би реформувати суди та прокуратури. Бізнес розуміє, що нереформована держава завтра, коли вони допоможуть, може їх зжерти.
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зеля уху ел, провалил бюджет, закошмарил бизнес, но хочет пропиариться за их счет...
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Це він розписався в тому, що два місяці ніхріна не робив, окрім шоу з відправкою літака, та двотижневим карантином міністерки МОЗ, за його пропозицією? Тестів немає, обладнання немає, грошей на закупку немає. "Ми готові до епідемії". Офігеть
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це маланське чучело ще недавно робило шоу з евакуації з китаю ******** з її собакою, замість того щоб хоч на крок передбачати ситуацію і відповідно діяти... а зараз воно прокинулося... це все що потрібно знати про обраного нашим припизж*ним нарідом такого ж президента...
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Вышел новый сезон "Дикого Запада" уже есть на торрентах.
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а Каломойский на перЗедентском столе на Банковой, ногтем нацарапал: "Зеля Лох!"..
и это войдет в историю..
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"в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов."

Що, соєві, знову ваш Порошенко напакостив.
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Запам'ятайте, це ще до вірусу.
Прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає більше 20% запланованих доходів. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181908
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Саме в честь цього Зєля вирішив пенсам по 1000 ₴ одслюнявить (це десь 12 ярдів !)
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Це більш схоже на підкуп, політики ******* таке.
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Пля - он бы ещё попросил их подгузники менять в домах престарелых.
*********** поняло что ему пипец и у него уже поехала крыша...
так же как и каждого из команды клоунов...
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для прикладу: в США компанії при невиконанні на підприємствах умов природоохорони та охорони праці, платять мільйонні штрафи і тому намагаються виконати всі нормативні вимоги.
Ахмет у якого умови праці і природоохорони на рівні кінці другої світової не заплатив ні копійки штрафів.
Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8856
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У рудого мусліма і десятки пейсатих Україна не є батьківщиною, цьому лайно тут не місце.
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И кто же отказался? Без фамилий не интересно. Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9635
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думаю, що вони самі порядні... інші традиційно зроблять на цьому хороший гешефт... хтось вірить, що богоізбрані вміють по-іншому?
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Фактически этот горе-президент завалил все в стране, все направления, все вопросы за которые брался. Это результат того,что во главе страны поставили полностью некомпетентного человека. Даже при проведении кадровой политики набрал каких-то дебилоидов, от которых ничего хорошего не жди. Сам не можешь-найди того,кто может, но даже на это ума не хватает.
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Года не прошло как команда зеленых большевиков получила всю полноту власти, - докерувалися, шут пошел побираться по олигархам... молодой реформатор на самокате свалил в Португалию и шлет Бубочке воздушные поцелуи... Зебилы, а с хера вы решили год назад что хуже не будет? Будет не то что хуже, - будет дефолт... Главное не забудьте, - виноваты только вы, 73% идиотов!
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Когда то я был против олигархов.Однако вижу теперь , они основа и опора государства.
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Бизнес не хочет отвечать за несусвет-экономику Зеленского. Что удивительного?
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Поправочка - не весь бизнес, а бизнес-порохоботы!
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Юра, а что случилось?
https://censor.net.ua/news/3181897/oligarhi_poobeschali_zelenskomu_pomoch_v_borbe_s_koronavirusom
"Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом"
https://censor.net.ua/news/3181897/zelenskiyi_provel_vstrechu_s_krupneyishimi_biznesmenami_oni_poobeschali_pomosch_v_borbe_s_koronavirusom
"Зеленский провел встречу с крупнейшими бизнесменами: они пообещали помощь в борьбе с коронавирусом"
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..офигеть, а как он потом с ними будет бороться ну кинет а потом что....кажись ето начало его конца и возможно страны...
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..офигеть, а как он потом с ними будет бороться ну кинет а потом что....кажись ето начало его конца и возможно страны...
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Неужто Беня зажал выручку от подорожания билетов в 10 раз?
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