 Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Один из крупных бизнесменов, который сегодня присутствовал на встрече с президентом, рассказал Цензор.НЕТ детали встречи:"Президент попросил помощи в двух основных вопросах - надо перечислить средства в фонд для закупки тестов на коронавирус, и надо выполнять те функции местных властей, которые они сами выполнять неспособны или не имеют ресурсов для исполнения. Имеется в виду, что мы должны в регионах, где у нас предприятия, скоординироваться с облгосадминистрациями, проверить работу местных больниц, обеспечить их необходимым, составить списки малоимущих и обеспечить им доставку питания, прежде всего старикам, чтобы исключить для них необходимость выходить из дома. 1000 гривен доплаты пенсии, которые пообещал президент - это капля в море, которая ничего не решит. Затем выступил премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Поэтому ситуация критическая и все зависит от нас, от бизнеса. В общем, надо брать ответственность на себя, как в 14-м.
Затем президент попросил, чтобы каждый из нас сказал, какие обязательства он готов на себя взять. Большинство присутствующих сказали, что берут на себя определенные обязательства. Но были и те, кто сказал, что помочь не сможет. Это, к моему удивлению, были некоторые компании из "новой экономики" - некоторые гиганты интернет-торговли, фармацевтики. Ну и далеко не все состоятельные люди присутствовали на встрече, так что за всех не скажу, кто какие будет брать на себя обязательства.
О том, что должно государство сделать для бизнеса, на встрече ничего сказано не было. Но президент пообещал провести новую встречу в четверг, где мы сможем, я надеюсь, озвучить и свои вопросы".
Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
#Увага
#Інструкція
Переклала для вас допис Олени Підгорної:
Я поспілкувалася з лікарями, взяла до уваги аналогічний досвід спілкування своїх друзів і вирішила, що порятунок потопаючих - це реально їхня особиста проблема.
Тому нате вам. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1131173670565233&id=916697488679520
результат всего лишь шестимесячного правления ЗЕльоных уродов - полная разруха системы управления
Це вони воювали?
Компанії Коломойского та Боголюбова у 2014 році вивели з ПриватБанку в офшори $1,7 млрд - Reuters
"З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.
Посилаючись на рішення українських судів журналісти стверджують, що згадані дніпропетровські компанії отримували кредити в ПриватБанку, яким на той час володіли олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
Зазначені 1,7 млрд доларів, українські компанії перерахували шести фірмам з Великої Британії та Британських Віргінських островів як попередню оплату за майбутні поставки товарів. Передбачалась, зокрема, закупівля марганцевої руди, мазуту, кранів тощо.
Жодна з шести британських фірм не поставила товар, і всі вони зберігали отримані кошти у кіпрському філіалі ПриватБанку."
а вот это: "фонд для закупки тестов на коронавирус" - чистый разводняк! минимум половину денех скиздят
и в следующий раз (если доживете) голосуйте головой, а не задницей...
а я спать...
Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Источник: https://censor.net.ua/n3181908
и это войдет в историю..
Що, соєві, знову ваш Порошенко напакостив.
Прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає більше 20% запланованих доходів. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181908
*********** поняло что ему пипец и у него уже поехала крыша...
так же как и каждого из команды клоунов...
Ахмет у якого умови праці і природоохорони на рівні кінці другої світової не заплатив ні копійки штрафів.
https://censor.net.ua/news/3181897/oligarhi_poobeschali_zelenskomu_pomoch_v_borbe_s_koronavirusom
"Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом"
https://censor.net.ua/news/3181897/zelenskiyi_provel_vstrechu_s_krupneyishimi_biznesmenami_oni_poobeschali_pomosch_v_borbe_s_koronavirusom
"Зеленский провел встречу с крупнейшими бизнесменами: они пообещали помощь в борьбе с коронавирусом"