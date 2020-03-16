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 Общество
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 СБУ опровергает фейки, которые распространяются в обществе в связи з пандемией COVID-19 - над Киевом ничего не распыляют

Служба безопасности Украины опровергает фейки, которые распространяются в обществе в связи с пандемией китайского коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме СБУ.

В сообщении отмечается: "В последнее время киберспециалисты СБУ фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине. Свежий пример - слухи о якобы ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции. "Советуют" закрывать балконы и не находиться на улицах с 23-00 до 5-00".

В СБУ продолжили: "Мы же советуем взвешенно относиться к непроверенной информации. Ведь мы прекрасно понимаем, с какой целью в социальных сетях публикуют похожие глупости".

"Уверены, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. А те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ", - резюмировали в СБУ.

Также в Службе посоветовали брать информацию исключительно из официальных источников с актуальной информацией:

Telegram-канал "Коронавирус_инфо" о COVID-19 в Украине

Страница МОЗ Украины

Страница Центра общественного здоровья Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3181907
 
   
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год назад над всей Украиной распылили вирус зебилизма..
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год назад над всей Украиной распылили вирус зебилизма..
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Свежий пример - слухи о якобы ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции. - возможно таки исправляет ошибку, ведь не сказанно тут что против короно 19.
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пандемия коронавируса - и есть главный фейк, которым очень многие воспользуются в нехороших целях, в том числе и в нашей стране =(
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верю, что ничего не распыляют - тк уже нечего распылять - все распродали под шумок....
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А почему не распыляете, ждёте когда ситуация выйдет из под контроля?
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руки мылом помой и сиди дома... из-под контроля ситуация у него выйдет СБУ спростовує фейки, які поширюються в суспільстві у зв'язку з пандемією COVID-19 - над Києвом нічого не розпилюють - Цензор.НЕТ 8003
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Д а ладно скрывать правды, говори уж всю правду, ведь это многие и так знает, ведь скрыто мечят тех кто за кого голосовал.
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А в чем ты видишь смысл этого распыления, если не секрет?

Носителем вируса являются не улицы и здания, а люди, ктоторые ночью будут мирно спать дома, а утром вопреки всему оправятся по своим афигенно неотложным делам.

Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні як і заклики в квітні 2019 не голосувати за ЗЕлену табуретку.
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ты что, ведь через балкон как вскочит, всё, спящие привиты и здаровы.
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Скільки вже можна писати про той вірус, десятки безтолкових новин за день.
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срочно отправить их в ОП(Г)! они просто обязаны помочь вислюку справится с вирусом)
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Якщо це фейк - якщо розпиляють не задля дезінфекції, то навсяк випадок балкони позачиняв.
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Тышоооо. ЗЕ ради вас старается а вы? Отрой балкон и окна и выведи семью на улицу для обеззараживания. ЗЕ будет божьей росой на тебя с неба пырскать... и соседей разбуди
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Мне в вайбер за пару часов 2 знакомые написали эту ересь.
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Ага. Да еще учителя пишут и рассылают детям такую х***ню. Я чуть не ох*ел. Ето какие же тупые дебилы наших детей учат
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Точно такие же сообщения, тоже с вертолётами, тоже про 23 : 00 и 05 : 00 утра приходят по территории всей Молдовы и они опровергаются властями.
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