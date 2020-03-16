 На пост генпрокурора планируют назначить Венедиктову, а ГБР может возглавить "слуга народа" Монастырский, - Бутусов

По данным источников Цензор.НЕТ, пишет в Facebook главред издания Юрий Бутусов, Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа заявил как приоритетный вариант назначение на пост генерального прокурора действующей и.о. главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

При этом кандидата на место и.о. главы ГБР озвучено не было. Журналист предполагает, что им может стать глава комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский.

"Потеря управляемости фракцией "Слуга народа" в парламенте, невозможность продвинуть стратегические голосования в виде рынка земли и закона о запрете возврата средств национализированных банков, поставила Зеленского перед необходимостью решать проблему генпрокурора. Только генпрокурор может быть той дубинкой, которая висит над головой депутатов и дает президенту какие-то дисциплинарные рычаги", - уверен журналист.

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По его словам, кадровая скамейка компромиссных и принятых сессионным залом фигур, которым Зеленский, Ермак и Шефир лично доверяют, короткая.

"Среди других кандидатов на пост генпрокурора рассматривались и рассматриваются также прокурор Сергей Кизь, замглавы ОП Андрей Смирнов, бывший патентный поверенный 95 квартала и народный депутат Сергей Ионушас, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", - перечисляет Бутусов.

Он отмечает, что "решить проблему управляемости Рады и государства в целом" Зеленскому будет непросто.

"И депутаты, и олигархи сейчас осознают крайнюю уязвимость и слабость власти и, судя по всему, ожидают, что в условиях кризиса Зеленский прекратит управлять только путем раздачи команд, а постарается выстроить системные отношения на партнерской основе. Президенту придется договариваться, чтобы провести желаемое назначение генерального прокурора", - уверен журналист.

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Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что автоматически влечет его отставку. Обязанности генпрокурора временно исполняет Виктор Чумак.