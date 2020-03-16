 На пост генпрокурора планируют назначить Венедиктову, а ГБР может возглавить "слуга народа" Монастырский, - Бутусов

По данным источников Цензор.НЕТ, пишет в Facebook главред издания Юрий Бутусов, Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа заявил как приоритетный вариант назначение на пост генерального прокурора действующей и.о. главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.
При этом кандидата на место и.о. главы ГБР озвучено не было. Журналист предполагает, что им может стать глава комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский.
"Потеря управляемости фракцией "Слуга народа" в парламенте, невозможность продвинуть стратегические голосования в виде рынка земли и закона о запрете возврата средств национализированных банков, поставила Зеленского перед необходимостью решать проблему генпрокурора. Только генпрокурор может быть той дубинкой, которая висит над головой депутатов и дает президенту какие-то дисциплинарные рычаги", - уверен журналист.
По его словам, кадровая скамейка компромиссных и принятых сессионным залом фигур, которым Зеленский, Ермак и Шефир лично доверяют, короткая.
"Среди других кандидатов на пост генпрокурора рассматривались и рассматриваются также прокурор Сергей Кизь, замглавы ОП Андрей Смирнов, бывший патентный поверенный 95 квартала и народный депутат Сергей Ионушас, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", - перечисляет Бутусов.
Он отмечает, что "решить проблему управляемости Рады и государства в целом" Зеленскому будет непросто.
"И депутаты, и олигархи сейчас осознают крайнюю уязвимость и слабость власти и, судя по всему, ожидают, что в условиях кризиса Зеленский прекратит управлять только путем раздачи команд, а постарается выстроить системные отношения на партнерской основе. Президенту придется договариваться, чтобы провести желаемое назначение генерального прокурора", - уверен журналист.
Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что автоматически влечет его отставку. Обязанности генпрокурора временно исполняет Виктор Чумак.
Зеля берет только своих, а там мы видели какие они все умные.
Не сбегая от дел,
В разноцветной короне
Шут на троне сидел.
Ради светлого завтра
Всем он шутки припас -
Каждый день после завтрака
Издавался указ:
«Только юмором лечится
Нищета и порок.
Я спасу человечество,
Подождите чуток»
Были шутки доходчивы,
Без особый затей -
Всем не слишком находчивым
Раздавали плетей.
Пессимисты сердитые
Получали урок -
Под завязку забитым
Был тюремный острог,
Даже каты устали
от разрубленных шей...
Но ведь жить лучше стали,
Стали жить веселей!
Счастье, счастье привольное,
Как посмотришь окрест.
Так как все недовольные,
Все пошли под арест .
Ни печали, ни гадости.
Но однажды весной
Шут от смеха и радости
Захлебнулся слюной.
© Вертер де Гёте
Теперь будет как в рашке - Царь...
Прикажет выпорят вас, а прикажет пряник дадут...
Малоросня вы теперь....
Только генпрокурор может быть той дубинкой, которая висит над головой депутатов и дает президенту какие-то дисциплинарные рычаги", - уверен журналист.Источник: https://censor.net.ua/n3181906
почти во всех парламентских демократиях существует неприкосновенность депутатов...
Нарада з олігархами на Банковій - це вже підготовка до "відрубання рук", так, зелібои?!
4 ч. ·
Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися, що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42 рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
продаёт Украину кому хочет
в целом и по частям