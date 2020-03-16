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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4888) Бутусов Юрий (2062) Монастырский (25) Венедиктова (56) Офис генерального прокурора (160)

 На пост генпрокурора планируют назначить Венедиктову, а ГБР может возглавить "слуга народа" Монастырский, - Бутусов

Генпрокурор дает президенту дисциплинарные рычаги влияния на народных депутатов.

По данным источников Цензор.НЕТ, пишет в Facebook главред издания Юрий Бутусов, Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа заявил как приоритетный вариант назначение на пост генерального прокурора действующей и.о. главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

При этом кандидата на место и.о. главы ГБР озвучено не было. Журналист предполагает, что им может стать глава комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский.

"Потеря управляемости фракцией "Слуга народа" в парламенте, невозможность продвинуть стратегические голосования в виде рынка земли и закона о запрете возврата средств национализированных банков, поставила Зеленского перед необходимостью решать проблему генпрокурора. Только генпрокурор может быть той дубинкой, которая висит над головой депутатов и дает президенту какие-то дисциплинарные рычаги", - уверен журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости будем вводить чрезвычайное положение, - Зеленский

По его словам, кадровая скамейка компромиссных и принятых сессионным залом фигур, которым Зеленский, Ермак и Шефир лично доверяют, короткая.

"Среди других кандидатов на пост генпрокурора рассматривались и рассматриваются также прокурор Сергей Кизь, замглавы ОП Андрей Смирнов, бывший патентный поверенный 95 квартала и народный депутат Сергей Ионушас, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", - перечисляет Бутусов.

Он отмечает, что "решить проблему управляемости Рады и государства в целом" Зеленскому будет непросто.

"И депутаты, и олигархи сейчас осознают крайнюю уязвимость и слабость власти и, судя по всему, ожидают, что в условиях кризиса Зеленский прекратит управлять только путем раздачи команд, а постарается выстроить системные отношения на партнерской основе. Президенту придется договариваться, чтобы провести желаемое назначение генерального прокурора", - уверен журналист.

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На пост генпрокурора планируют назначить Венедиктову, а ГБР может возглавить слуга народа Монастырский, - Бутусов 01

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Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что автоматически влечет его отставку. Обязанности генпрокурора временно исполняет Виктор Чумак.

Источник: https://censor.net.ua/n3181906
 
 
 Топ комментарии
 
Венедиктова это дура, которая тесты не могла сдать куда-то прошлым летом?
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я вижу, работает принцип "отрицательной селекции" - с каждым кругом спирали власти, долб%%бы становятся еще более железные..
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Volodymyr Ariev
4 ч. ·

Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися, що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42 рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
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Взагалі-то у євреїв найкраще розвинене саме відчуття самозбереження. Завдяки йому вони пережили єгипетський полон, іспанську Реконкісту, англійський протекторат, Холокост, зрештою. Щодо цих, я починаю сумніватися, що вони євреї. Надто швидко самознищуються.
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Да у нас уже наверное у каждого второго есть еврейские корни если покопаться.
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Rostyslav Komarnytsky Ну ми теж все пережили. І нас не менше винищували.
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Хлопці і дівчата, я поважаю вас всіх, хто поважає мою країну. Мій пост стосується не вас, а саме тих, хто згаданий у матеріалі. 😊.
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Следующим президентом будет Данилко (СЕРДЮЧКА)
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Говорят приемник вашего фюрера- Рамзан Кадыров. Ты как, готов служить Рамзану Кадырову?
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тебе одиноко, кац? неудивительно, рассея-тюрьма народов
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Ти там в своїй Гамериці відстав від життя. Він давно вже в Ростові.
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я вижу, работает принцип "отрицательной селекции" - с каждым кругом спирали власти, долб%%бы становятся еще более железные..
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Чем больше дубов, тем крепче оборона.(С)
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Вся рыГовская шваль.зеЛю и его банду уже ничего не спасет.гонение их на ростов - дело времени
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Венедиктова это дура, которая тесты не могла сдать куда-то прошлым летом?
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Да и она сейчас не сдаст.
Зеля берет только своих, а там мы видели какие они все умные.
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В королевстве Иронии,
Не сбегая от дел,
В разноцветной короне
Шут на троне сидел.
Ради светлого завтра
Всем он шутки припас -
Каждый день после завтрака
Издавался указ:
«Только юмором лечится
Нищета и порок.
Я спасу человечество,
Подождите чуток»
Были шутки доходчивы,
Без особый затей -
Всем не слишком находчивым
Раздавали плетей.
Пессимисты сердитые
Получали урок -
Под завязку забитым
Был тюремный острог,
Даже каты устали
от разрубленных шей...
Но ведь жить лучше стали,
Стали жить веселей!
Счастье, счастье привольное,
Как посмотришь окрест.
Так как все недовольные,
Все пошли под арест .
Ни печали, ни гадости.
Но однажды весной
Шут от смеха и радости
Захлебнулся слюной.
© Вертер де Гёте
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ну что холопы..., радовались когда убрали неприкосновенность депутатов которые вас защищали ...?
Теперь будет как в рашке - Царь...
Прикажет выпорят вас, а прикажет пряник дадут...
Малоросня вы теперь....

Только генпрокурор может быть той дубинкой, которая висит над головой депутатов и дает президенту какие-то дисциплинарные рычаги", - уверен журналист.Источник: https://censor.net.ua/n3181906
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Депутаты - главные защитники народа Украины! Не допустим ущемления их святых прав быть неприкасаемыми! На пост генпрокурора планируют назначить Венедиктову, а ГБР вместо нее возглавит "слуга народа" Монастырский, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4420 На пост генпрокурора планируют назначить Венедиктову, а ГБР вместо нее возглавит "слуга народа" Монастырский, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5388
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почитай книжки что ли...
почти во всех парламентских демократиях существует неприкосновенность депутатов...
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Депутаты это один из независимых органов. Иначе у нас будет Россия и Беларусь, где они штопают всё что им дает царь.
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Вы как будто с Лео Котом в мире книжек живете: парламентская демократия, независимый орган, защитники народа. На название страны смотрите лучше.
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У нас Рада пять лет назад лишила Януковича звания президента.
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Мы всегда отличались тем что у нас демократия. А если Рада потеряет статус независимого органа, то Украина станет авторитарной страной. Зеленский будет диктатором и невыездным.
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я це ще 2 місяці назад тут написав, що Венедіктова йде на Ген прокурора.
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Венедиктова провалила тест на знание общего законодательства, - она не смогла пройти первый (!!!) этап конкурса на должность судьи, а генпрокурором пожалуйста! Идиоты-с
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Будет штопать то что ей даст Ермак. Еще одна кнопка
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Якщо ідійоти обрали ідійотів, то чому дивуватись.
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А зачем ей знать законодательство. В Украине разве есть правовое поле? В Украине херпрокурор все решает по звонку сверху.
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так сажать вона збирається не по законодательству, а по указці портнова
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Сьогодні на ПРЯМОМУ казали про це згадуючи Бутусова.
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PandaUA

Нарада з олігархами на Банковій - це вже підготовка до "відрубання рук", так, зелібои?!
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Volodymyr Ariev
4 ч. ·

Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися, що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42 рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
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Лебеди уже не просто прилетели, а вовсю тюкают в темечко.
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ну дальше все просто - арест пороха и зеля максимум через полгода в ростове
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Ооо эта конченая покажет как надо прокурорить)
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Під шумок ця зелена мерзота багато біди наробить. Радуйтесь, дебіли, обрали лайно. Зате "абинеюлька".
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то есть управляемая рада, ручной прокурор который влияет на раду грозя преследованиями... что зеля ещё не нарушил, это же куйло в зародыше
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Я казав,що через рік-півтора,після президентських виборів,в Україні буде повний піпець.Навіть тут хтось заскрінив.
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Как люди шутили "не понравится - уедем". Никуда вы теперь не денетесь, так как Европа закрыла Шенген.
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знаю батьків Монастирського. Ще ті пристосуванці. Прислужники будь-якому начальству... Синок, напевне, недалече...
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Генеральный прокурор должен быть обязательно умным человеком. Почему именно это качество не учитывает Зеленский при назначениях?
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Як на мене Чумак зам прокурора саме підходить на це місце,але де ж він чумака назначить є ж ********** венедіктова...
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Капец. ЗЕбанаты эксцентрики и жонглеры на манеже.
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фактически диктатура... зеленский творит что хочет
продаёт Украину кому хочет
в целом и по частям
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