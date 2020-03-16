 Маршрутка, такси, троллейбус, трамвай. А еще можно пешком, - Зеленский о том, как добраться на работу

Об этом Зеленский сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Честно, откровенно, просто как человек, а не как президент: я хотел бы, чтобы все были дома. Это лучший вариант борьбы с коронавируса. Но если мы едем и пользуемся транспортом - пожалуйста, маршрутки, такси, троллейбусы, трамваи. Так, в маршрутках мы ввели возможность ехать по 10 человек, не больше. В троллейбусах - по 20 человек, и в трамвае тоже по 20 человек в одном вагоне. Других вариантов, как доехать на работу, нет. Еще можно пешком", — сказал президент.
Зеленский пояснил, что метрополитен закрыли так как должны "закрыть все, где есть какое-то скопления людей".
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"У меня сегодня была первое совещание с крупным бизнесом. Мы хотим говорить со всеми бизнесменами, потому что у них - крупные предприятия, не только в Киеве, а по всей Украине. Что они отдельно будут делать отдельные маршрутки, отдельные автобусы, чтобы их работники могли доехать до работы", — добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что приоритетным сейчас является вопрос о том, как не допустить распространения коронавируса и спасти человеческие жизни.
"Как нам как государству сделать все, чтобы у нас была статистика, которую мы сегодня имеем? Чтобы наименьшее количество людей у нас заболело из-за этой болезни и, не дай бог, умерло. То есть, мы решаем приоритетные вопросы. Приоритетные - жизни людей. Затем - работа", — пояснил он.
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Знесемо все: наклепи-лайку й сморід
Бо нам призначено цю гниду розчавить.
и никто не отменял ст 40 КЗоТ за пропуск больше 3-х часов увольнение. А ввести изменения в закон чтоб можно было неограниченно брать за свой счёт? я бы поехал на огород на дачу скоро. только обсуждать в Раде будут не это, а как продать землю да провести минские дела
Що, коронавірусе, це тобі не Італія - парадним маршем не пройдьош!
забыл добавить на велосипеде
4 ч. ·
Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42-рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
Да, здесь такая же фигня. Идиотизм по всему миру крепчает.
Мир, тот к которому мы привыкли, и вроде как почти приспособились, рушится со скоростью света.
Львовский метрополитен
Сообщаем что с 18 марта львовское метро временно прекращает свою работу, но для русскоговорящих мальчиков в трусиках наши двери всегда открыты
так! Зеленський наш батько! я за них голосував.
18.08.2019 10:15
Адвокатик
я довіряю Пристайко та нашому теперішньому батьку _Зеленському! Як зроблять - так мені і підійде!
18.09.2019 19:09
Адвокатик
я згідний! Батько України Зеленський - це перший Президент України, який припинить олігархічний шлях України у прірву.
21.09.2019 17:46
и последователен. Здравствуй $ по 40гривен...
Прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає більше 20% запланованих доходів.
Маршрутка, такси, троллейбус, трамвай. А еще можно пешком.....
Авотху*! Наивный дурачок ты зеля. Недолго тебе осталось.