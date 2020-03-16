 Маршрутка, такси, троллейбус, трамвай. А еще можно пешком, - Зеленский о том, как добраться на работу

Об этом Зеленский сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Честно, откровенно, просто как человек, а не как президент: я хотел бы, чтобы все были дома. Это лучший вариант борьбы с коронавируса. Но если мы едем и пользуемся транспортом - пожалуйста, маршрутки, такси, троллейбусы, трамваи. Так, в маршрутках мы ввели возможность ехать по 10 человек, не больше. В троллейбусах - по 20 человек, и в трамвае тоже по 20 человек в одном вагоне. Других вариантов, как доехать на работу, нет. Еще можно пешком", — сказал президент.

Зеленский пояснил, что метрополитен закрыли так как должны "закрыть все, где есть какое-то скопления людей".

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"У меня сегодня была первое совещание с крупным бизнесом. Мы хотим говорить со всеми бизнесменами, потому что у них - крупные предприятия, не только в Киеве, а по всей Украине. Что они отдельно будут делать отдельные маршрутки, отдельные автобусы, чтобы их работники могли доехать до работы", — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что приоритетным сейчас является вопрос о том, как не допустить распространения коронавируса и спасти человеческие жизни.

"Как нам как государству сделать все, чтобы у нас была статистика, которую мы сегодня имеем? Чтобы наименьшее количество людей у ​​нас заболело из-за этой болезни и, не дай бог, умерло. То есть, мы решаем приоритетные вопросы. Приоритетные - жизни людей. Затем - работа", — пояснил он.

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