 В случае необходимости будем вводить чрезвычайное положение, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, отвечая на вопрос о том, может ли Верховная Рада во вторник принять решение о введении в Украине ЧС.
"Вы слышали, что президент Французской Республики Макрон сказал, что в течение 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока что мы не дошли до этой ситуации. Но я вам честно скажу: если это будет необходимо – мы введем чрезвычайное положение", - сказал он.
Зеленский указал, что будет введено ЧС в Черновицкой и Житомирской областях, где уже были подтверждены случаи коронавирусной болезни.
Зеленский, где моя маска ?
Кому ты ее продал и за сколько ?
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але маска вперьод !
Дмитрий
@dmitriypaut 34 мин
Хоспаде!
Покажи эту картинку Зеленскай падле и объясни пожалуйста, что это означает лично для него только осиновый кол
Дмитрий@dmitriypaut 25 мин
Сейчас цена нефти в 2 раза ниже заложенной московитами в бюджет.
По всей видимости это ещё не всё
Абрамс@huntaukraina
Вам сцыкотно от вируса?
Это временно.
Масковское иго с пустыми прилавками - на 100 лет.
Если не поймете.
вам оденут на на рот чрезвычайное положение.
от вируса не поможет, но бухтеть против бубочки не будете
Как там во Франции с землей? Дерибанить не собираются ?
Ольга Рев@Olha_Rev 19 мин
Тисяча грн пенсіонерам обійдется в 12 млрд грн.
Вони тупо валять бюджет.
Вони сидять на валізах.
1 хворий заражає 500! а ті ще по 500! І заражає коли нема симптомів. А потім вже пізно,люди через 2 тижні вихаркують легені!
Побачите що буде через тиждень в нас.
Пиши ему в личку... - нахрена на форум с этим...?
решает вопросы войны и мира....
какая то чертова магия...
Пока ты за Порошенко и Фединой бегал с заявлениями, к стране подкрался писец. Чувырло зеленое.
Им этот коронавирус, как спасение. Всю свою беспомощность в управлении страной, падение темпов производства, курс гривны - все можно списать.
молодец...
земля біля хати вже не моя..
війду на вулицю-гляну на село:
хасиди танцють-їм веселО...