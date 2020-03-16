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 В случае необходимости будем вводить чрезвычайное положение, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине может быть введено чрезвычайное положение в случае необходимости из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, отвечая на вопрос о том, может ли Верховная Рада во вторник принять решение о введении в Украине ЧС.

"Вы слышали, что президент Французской Республики Макрон сказал, что в течение 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока что мы не дошли до этой ситуации. Но я вам честно скажу: если это будет необходимо – мы введем чрезвычайное положение", - сказал он. 

Зеленский указал, что будет введено ЧС в Черновицкой и Житомирской областях, где уже были подтверждены случаи коронавирусной болезни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области объявляется чрезвычайное положение, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181904
 
   
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начнем с элементарных правил соблюдения личной гигиены

Зеленский, где моя маска ?
Кому ты ее продал и за сколько ?

.
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Зєля сказав, щоб ти сидів дома і трахався (до речі не усмішка - він реально таке ляпнув на ICTV, тільки трохи завуальовано "... і вирішуйте демографічну проблему"). Так що маска тобі не потрібна)).
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може приїде ЗЕля і мені ще й й х..й потримає ?

але маска вперьод !
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Так оно маски закупило снова, рассказывало же что олигархи помогли - были маски по 2 грн, стали по 25 грн за копеечную одноразовую тряпочку. Зеленая власть работает, старается.)
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Дмитрий

@dmitriypaut 34 мин

Хоспаде!
Покажи эту картинку Зеленскай падле и объясни пожалуйста, что это означает лично для него только осиновый кол

У разі необхідності вводитимемо надзвичайний стан, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7487
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Дмитрий@dmitriypaut 25 мин

Сейчас цена нефти в 2 раза ниже заложенной московитами в бюджет.
По всей видимости это ещё не всё
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Да пусть эти зеленые работают как надо, организовывают все как надо, понабирал идиотов в Кабмин и в депутаты и - чрезвычайное положение... что оно даст? В медицине бардак, местные власти не выполняют распоряжения зеленой власти, это ужас, такого еще не было бардака.
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Чрезвычайное положение в Украине началось когда оманский ишак стал президентом.
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Вот оно и началось. И вопрос вируса не главный И земли, похоже, тоже не на первом месте...
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Абрамс@huntaukraina



Вам сцыкотно от вируса?
Это временно.
Масковское иго с пустыми прилавками - на 100 лет.
Если не поймете.
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Палец в жопу введи. Эфект тот же. А народу спокойней.
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Якщо українці будуть триматися за землю - будемо відбирати силою.
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силенок не хватит, ЗЕбеньки получат и по рукам, и по голове
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Сколько лично у тебя земли во владениях и каким образом ее собираются отобрать?
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Как в США в далекие времена: хозяина убили, вдова продала?
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Если не дадут все хотелки кацапов выполнить, введем ЧС - так правильней.
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И что от этого изменится,найди нам маски и антисептик хотя бы,нах нам твои угрозы чрезположением.
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пофиг маски!
вам оденут на на рот чрезвычайное положение.
от вируса не поможет, но бухтеть против бубочки не будете
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а чего же ты зебил не договариваеш што Макро и ко не будут проводить заседание во Франции аналог нашей рады и другие важные политические дела?"президент Франции решил не проводить вовремя местные выборы. Второй тур муниципальных выборов по всем государстве должен состояться 22 марта, он будет перенесен на неопределенный срок. Также президент отложил проведение пенсионной реформы".
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а земля?
Как там во Франции с землей? Дерибанить не собираются ?
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Не понимаю, зачем панику в Украине поднимать изза пару заразившихся людей. Итак уже в продуктовых магазинах полки почти пустые, гривня рухнула.
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Ольга Рев@Olha_Rev 19 мин

Тисяча грн пенсіонерам обійдется в 12 млрд грн.
Вони тупо валять бюджет.
Вони сидять на валізах.
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Ша такое?! Ты уже не поддерживаешь самого влиятельного мужчину в мире? В случае необходимости будем вводить чрезвычайное положение, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5413
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Я на счет паники, когда паника в стране, это страшная вещь.
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А я поддерживаю нашего президента! Все правильно делает!
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Ви реально не розумієте? Італія за день 3000 нових заражених і 370 вмерло!
1 хворий заражає 500! а ті ще по 500! І заражає коли нема симптомів. А потім вже пізно,люди через 2 тижні вихаркують легені!
Побачите що буде через тиждень в нас.
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и что, анал "Г+Г" даже не возмутится?!.. и даже Дубинский не вскукарекнит жидким калом?!
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Военное положение вводи и Гепу и Ко к стенке. Давай, Бубочка, покажи всем свои яйца! В случае необходимости будем вводить чрезвычайное положение, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5314
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и обрезанный член...
Пиши ему в личку... - нахрена на форум с этим...?
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ну, во франции есчо и плату за жильё и комуналку на время эпидемии отменили. сможет повторить?
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до сих пор не могу привыкнуть, что этот гнусавый арлекино президент Украины...
решает вопросы войны и мира....
какая то чертова магия...
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Люди всё равно будут выходить и пересекаться потому что не тот менталитет...
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Вже пора вводити! В нас стільки заражених аж страшно. Через тиждень -другий почнуть люди дохнути як таргани. Зараз деяким ще смішно а через тиждень будуть обсиратися від страху!
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Им этот коронавирус, как спасение. Всю свою беспомощность в управлении страной, падение темпов производства, курс гривны - все можно списать. И еще "барыгу" во всем обвинить. А что? Пипл схавает. Да, а теперь давай добьем страну, введем еще чрезвычайное положение. Какой толк, что это даст?
Пока ты за Порошенко и Фединой бегал с заявлениями, к стране подкрался писец. Чувырло зеленое.
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Шура Семенец

Им этот коронавирус, как спасение. Всю свою беспомощность в управлении страной, падение темпов производства, курс гривны - все можно списать.У разі необхідності вводитимемо надзвичайний стан, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5567
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сколько наварились на продаже сиз ?
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Зюзя,з вірусом і з тим,що ви ніхрєна до нього не готувалися(окрім інтенсивного продажу масок за кордон) все ясно.Так що не дуй щоки і не корчи з себе президента.Скажи краще,чого в Оман шлявся.Не думай,що всі про все забули
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вийду із хати-*********???
земля біля хати вже не моя..
війду на вулицю-гляну на село:
хасиди танцють-їм веселО... У разі необхідності вводитимемо надзвичайний стан, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7762
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и шо во Франции вообще никто не выходит на улицу? и все работают дома?
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велика подяка Цензору , що весь час тут можна було демократично виср#тись як на капутена *****, так і на єто зельоноє недаразуменіє
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