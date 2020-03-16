 В Украине обработано 79 подозрений на коронавирус, 10 - еще в лаборатории, - Зеленский

Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Украинский предприниматель Александр Носов в Facebook сравнил эти показания с количеством тестов на коронавирус, проведенных в других странах по состоянию на 13 марта.
В Китае эта цифра составляет 320 тысяч, в Корее - 248 тысяч, в Италии - 86 тысяч, в России - 76 тысяч.
Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Таким образом сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
Во всем мире пандемия, а зелебобики под шумок обвалили курс доллара. Теперь и внукам хватит. А просто народ @тс@сёт, как всегда
А в крайнем случае вы сами знаете, кого они обвинят во всем. Фамилия этого злодея хорошо известна
А, главное набросить чтобы паника побольше была. Кстати, а чем торгует предприниматель Носов?
У нас ситуация ничуть не лучше, чем в той же Франции, а скорее, чем в той же Италии.
По другому просто не может быть из-за законов физики, математики, биологии и медицины.
https://www.obozrevatel.com/society/v-ukraine-vyizdorovel-pervyij-bolnoj-koronavirusom.htm