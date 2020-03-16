 С завтрашнего дня Евросоюз закрывает внешние границы, - Макрон

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в обращении к нации, информирует Цензор.НЕТ.

Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", — сказал французский президент.

Он также уточнил, что закрыты также будут границы Шенгенской зоны. В своей речи президент Франции постоянно подчеркивал, что нынешнее состояние в стране близко к военному и повторял, что "мы на войне".

Макрон призвал граждан "строго ограничить передвижения как минимум на следующие 15 дней" и максимально ограничить контакты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия с 18 марта ограничивает въезд для иностранцев

Исключением будут необходимые передвижения, такие как поход в магазин или аптеку.

"Любое нарушение нового режима будет наказано", – подчеркнул Макрон.