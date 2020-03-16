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 С завтрашнего дня Евросоюз закрывает внешние границы, - Макрон

В связи с пандемией коронавируса Европейский Союз с 17 марта закрывает внешние границы. Ограничения продлятся 30 дней.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в обращении к нации, информирует Цензор.НЕТ.

Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", — сказал французский президент.

Он также уточнил, что закрыты также будут границы Шенгенской зоны. В своей речи президент Франции постоянно подчеркивал, что нынешнее состояние в стране близко к военному и повторял, что "мы на войне".

Макрон призвал граждан "строго ограничить передвижения как минимум на следующие 15 дней" и максимально ограничить контакты.

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Исключением будут необходимые передвижения, такие как поход в магазин или аптеку.

"Любое нарушение нового режима будет наказано", – подчеркнул Макрон.

Источник: https://censor.net.ua/n3181902
 
 
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Евросоюз закрывает, а украинцы шастают туда сюда свободно, с ОРДЛО с Крымом границы открыты, бардак полный.
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Напевне тоже закон про землю хочуть пропхати якийсь, специ по зрадах, ану версії в студію
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"Привид комунізму короновірусу тиняється Європою" (С) майже за класиком марксизму-ленінізму
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клоуны, но этот цирк дорого обойдется
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Кто-то хочет превратить мир в один большой концлагерь и ставить опыты
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Кто-то хочет превратить мир в один большой концлагерь и ставить опыты
Он начал ещё в 14 веке, когда ввел карантин в Венеции. Испанка - один из следующих этапов.
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и по улицам Франции с завтра ограничение на перемещение.
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Макрон, единственное, что ты можешь сейчас сделать полезного- заразиться коронавирусом, полететь к Ху*лу и поцеловать его в губы, а не в дупу, как ты это делал последнее время. С завтрашнего дня Евросоюз закрывает внешние границы, - Макрон - Цензор.НЕТ 9422
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В своей речи президент Франции постоянно подчеркивал, что нынешнее состояние в стране близко к военному и повторял, что "мы на войне". С завтрашнего дня Евросоюз закрывает внешние границы, - Макрон - Цензор.НЕТ 8345


Макарон, ты что уже обосрался? Так еще никто даже не стрельнул. А как же позвать Штанмаера и поехать в Минск cесть за стол переговоров с вирусом? Как же демократия, права человека и тамженашилюди?
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У меня только один вопрос, зелохи, вы зачем раскупили всю туалетную бумагу?
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