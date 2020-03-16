 Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на ICTV.
Он отметил, что "Каждый заболевший будет его личной ответственностью".
Также президент Зеленский подчеркнул, что за нарушение закона наступает и уголовная ответственность.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о том, что Харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.
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Брехня! Ти скоріше запроториш за грати Федину,Марусю Звіробій ,волонтерів ,ветеранів АТО. Гепу ні!
PandaUA
Нарада з олігархами на Банковій - це вже підготовка до "відрубання рук", так, зелібои?!
Да, зеля?
врачи послали нафиг. но приставили ко лбу градусника и намеряли 36,4.
спокойно пошел кашлять и чихать дальше. я ж здоров походу.
благо еще живот болит. наверное это риновирус....
Гепа!, - что этот тупой молокосос себе позволяет...?
Давай, высылай своих титушек под офис преЗедента....
Вальцман))))
Боты уже переобулись.
Теперь у них другой объект травли.
Или все же "Вальцман"?)))))))
Идиоты
наш Гепа снайпера от Авакова пережил ...., и
кто кого в дупу трахнет большоооой вопрос...
Посадят прокурора
Деякі обмеження повинні бути так про всяк випадок.
или он о тех законах,которые норовят в турборежиме дунуть?