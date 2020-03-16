 Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на ICTV.

Он отметил, что "Каждый заболевший будет его личной ответственностью".

Также президент Зеленский подчеркнул, что за нарушение закона наступает и уголовная ответственность.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о том, что Харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.