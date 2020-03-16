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 Общество
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 Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания городского головы Геннадия Кернеса о том, что харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на ICTV.

Он отметил, что "Каждый заболевший будет его личной ответственностью".

Также президент Зеленский подчеркнул, что за нарушение закона наступает и уголовная ответственность. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о том, что Харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.

Источник: https://censor.net.ua/n3181901
 
   
 Топ комментарии
 
Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе

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Брехня! Ти скоріше запроториш за грати Федину,Марусю Звіробій ,волонтерів ,ветеранів АТО. Гепу ні! Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 9429
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Закон один для всех. Закрывай Раду для своих редкостных дуралеев, и не закрывай метро для умных людей.
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Зеленский, ты что сказочник или экстрасенс? Что значит будет? Человек СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС не выполняет распоряжения Киева. Где сейчас уголовная ответственность? Или ты будешь ждать пока весь Харьков заразится?У тебя Зеля, есть мозги в голове или нету? Ты тут клоунадой не занимайся. Харьков - миллионный город и там люди живут, а не подопытные кролики.Кернеса в тюрьму, Зелю на мыло.
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А вам не кажется что Кернес слишком бурый стал и сознательно идёт на конфликт.
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Буреет,потому как чувствует что от вируса его уже в Израиле не спасут. Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 9287
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Закон один для всех. Закрывай Раду для своих редкостных дуралеев, и не закрывай метро для умных людей.
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звісно - соя підтримує Гєпу ! Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 3704
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а кто предявит криминал, может зеленскии или прокурор по указанию от начальника.
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Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе

==================
Брехня! Ти скоріше запроториш за грати Федину,Марусю Звіробій ,волонтерів ,ветеранів АТО. Гепу ні! Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 9429
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зеленский ты будешь пытаться в это время землю продать и с ордло дружить.
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Почему -то Кернес вызывает больше симпатий.
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PandaUA



Нарада з олігархами на Банковій - це вже підготовка до "відрубання рук", так, зелібои?!
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Слышете звон? Думаете это яйца Зеленского звенят? Нет, это крысиные яички Кернеса)
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когда родился 🤡🤢 , Гепа преподавал , имел он ввиду ,»янелоха»
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Как каждый погибший на передовой на твоей ответственности!!!
Да, зеля?
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А по моему Кернес клал на это заявление с прибором. Что то как то я смотритрю "зелю уважают", вообще ни разу не лох
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только что был на приемном покое в Борисполе. имел контакт с товарищем который вернулся из польши. температура по градуснику 36,9 (после извлечения инородного тела из легких она у меня не бывает выше 37.2 при любой болезни), озноб 3 дня, жар, легкий насморк, тяжесть в легких.
врачи послали нафиг. но приставили ко лбу градусника и намеряли 36,4.
спокойно пошел кашлять и чихать дальше. я ж здоров походу.
благо еще живот болит. наверное это риновирус....
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в жизни не подумал, что буду болеть за Гепу... Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 7621
Гепа!, - что этот тупой молокосос себе позволяет...?
Давай, высылай своих титушек под офис преЗедента....
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Какой Порошенко????
Вальцман))))
Боты уже переобулись.
Теперь у них другой объект травли.
Или все же "Вальцман"?)))))))
Идиоты
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це зараз від зеленського йде вечерній квартал чи разсмешите кернеса?
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молодець Зеленський - гєпу в допу ! Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 6804
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не радуйся так...
наш Гепа снайпера от Авакова пережил ...., и
кто кого в дупу трахнет большоооой вопрос... Кожен хворий буде його особистою відповідальністю, а за порушення закону буде і кримінальна відповідальність, - Зеленський про Кернеса - Цензор.НЕТ 8867
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Зеля, где тот закон, который нарушил Гепа? Твоя зебильная "рада" разве его принимала? Кожен хворий буде його особистою відповідальністю, а за порушення закону буде і кримінальна відповідальність, - Зеленський про Кернеса - Цензор.НЕТ 2779
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"- Паниковать, конечно не надо, выметать все полки. Я помню, как выметались в кризисные моменты гречка, мука, потом там заводились жучки, и всё это выбрасывалось... Продукты есть, будут, и в этом смысле нет проблем."
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в Україні за порушення закону не відповідає тільки Зеля та його "свати"
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Зеленского на гиляку, жида проклятого! Бей жидов, спасай Украину!
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По такой логике ответственный за все заболевания в Украине - Зеленский и он должен нести уголовную ответственность.
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та даже не за заболевания...а за преступания требований законов Украины...
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Пошел в ж. Маски бесплатно давай. Помирать дома в одиночестве я не собираюсь. Если что , к тебе домой с благодарностью прийду!
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В Харкові немає ні однієї людини яка захворіла цим вірусом, то навіщо все закривати.
Деякі обмеження повинні бути так про всяк випадок.
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Что бы через две недели не бегали с ошпариной жопой как Итальянцы сейчас
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У нас уже не будет такой ситуации как в Италии, например в Китае вирус пошел на спад, там даже китайская баскетбольная ассоциация (CBA) сообщила командам о своем намерении возобновить игры в начале апреля, как и футбольная.
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Гепа плюнь в морду этому виду Зеленскому! Ты же настоящий еврей!
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Гепу звісно в дупу. Але хто озвучив як будуть працювати стратегічні для повноцінного забезпечення мегаполісів підприємства. Робітників на віртальотах авакова будуть доставляти? Чи на автозаках і БТР-ах ще при ******* закуплених? На яких підприємствах харчової промисловості (хлібзаводи, м"ясо-молочні комбінати тощо) існує зараз розвозка для співробітників?
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Много вас ответчиков было за 28 лет поневирянь украинцев! Ни одна скотыняка не ответила! Нема патриотив, на жаль....
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Сцепились два упоротых дебила, будем посмотреть!


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а какого закона?в каком законе прописано,(даже о чп) что нужно закрывать метро? Кожен хворий буде його особистою відповідальністю, а за порушення закону буде і кримінальна відповідальність, - Зеленський про Кернеса - Цензор.НЕТ 3631
или он о тех законах,которые норовят в турборежиме дунуть?
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Закрытие метрополитена идиотизм. Это практически заморозка всего, люди просто не смогут добраться до работы. Как будут работать банки и больницы без персонала ?
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Гепа Зеослика на роль умножит! Но рискует в ответку нарваться на Дубилета и его самого умножат на 0,88
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