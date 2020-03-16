 Украина получит 1 млн быстрых тестов на коронавирус, часть отдадут в ВСУ, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма (основатель компании "Алибаба". — Ред.), он нам помог, профинансировал 80 млн долларов. Благодаря ему и благодаря господину Ярославскому в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украину", — сказал Зеленский.
По словам президента, тесты отправят в больницы и ВСУ.
"Что касается, например, нашей армии, наших военных, которые защищают нашу страну. Они (тесты на коронавирус. — Ред.) будут на передовой. То есть, большинство этих тестов, или, скажем так, не большинство, а в первую очередь мы хотим передать нашим военным", — пояснил президент.
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Наверное тем же чем думали итальянские, испанские, французские, немецкие, британские, американские и другие олигофрены, где еще больше случаев заражения.
Hellis@13Hellis_13 5 ч
ну да, протянуть закон о Земле успевают впереди паровоза - коронавируса.
А принять к рассмотрению протест против подписанной Ермаком госизмены в Минске - так у них "не та тема обсуждения"
Адам Смит@_Smithchenko 1 ч
Я одобряю умеренные противоэпидемические мероприятия - вплоть до расстрела на месте за появление в общественном месте без маски.
Но закрывать метро - глупость, особенно в условиях работающего наземного транспорта (=переполненного).
Не верю, что до этого дойдет!
Из-за 5 официально заболевших вводить страну в анабиоз?
Вряд ли у нас можно было скрыть информацию о сотнях заболевших (они, конечно, есть, но пока к врачам не обращались).
Будь я параноиком - увидел бы скрытые смыслы.
Например, желание по-тихому протащить зем.закон, если не хуже
Все идет к тому, что Вирус объявят международным форс-мажором и приостановят платежи по госдолгу, по крайней мере, развивающихся стран.
Т.е. наши пытаются вскочить в этот вагон?
Такой себе анонсированный дефолт - но без имиджевых потерь? Хитро!