 Украина получит 1 млн быстрых тестов на коронавирус, часть отдадут в ВСУ, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма (основатель компании "Алибаба". — Ред.), он нам помог, профинансировал 80 млн долларов. Благодаря ему и благодаря господину Ярославскому в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украину", — сказал Зеленский.

По словам президента, тесты отправят в больницы и ВСУ.

"Что касается, например, нашей армии, наших военных, которые защищают нашу страну. Они (тесты на коронавирус. — Ред.) будут на передовой. То есть, большинство этих тестов, или, скажем так, не большинство, а в первую очередь мы хотим передать нашим военным", — пояснил президент.

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