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 Украина получит 1 млн быстрых тестов на коронавирус, часть отдадут в ВСУ, - Зеленский

В субботу, 21 марта, Украина получит 1 млн тестов на коронавирус. Их покупку профинансировали украинский предприниматель Александр Ярославский и основатель компании "Алибаба" Джек Ма. Тесты будут распределены по больницам и в ВСУ.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма (основатель компании "Алибаба". — Ред.), он нам помог, профинансировал 80 млн долларов. Благодаря ему и благодаря господину Ярославскому в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украину", — сказал Зеленский.

По словам президента, тесты отправят в больницы и ВСУ.

"Что касается, например, нашей армии, наших военных, которые защищают нашу страну. Они (тесты на коронавирус. — Ред.) будут на передовой. То есть, большинство этих тестов, или, скажем так, не большинство, а в первую очередь мы хотим передать нашим военным", — пояснил президент.

Читайте также: Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3181900
 
 
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Зеленский, что значит получит? А где те тесты что уже закуплены? Почему даже в Киеве нельзя сделать тест на коронавирус и людям отказывают? За 5 дней, пока вы, идиоты , получите тесты, инфекция расползется по всей Украине. Чем раньше думал? А зеленые олигофрены, чем вы раньше думали? Почему лапшу людям вешали? В Киеве уже 2 случая коронавируса. Вот зеленое лайно, как оно работает...
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А зеленые олигофрены, чем вы раньше думали?

Наверное тем же чем думали итальянские, испанские, французские, немецкие, британские, американские и другие олигофрены, где еще больше случаев заражения.
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примерно каждые пять дней кол-во зараженных увеличивается вдвое
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скажите мне, Кто-нибудь верит этой Зеленой Абизяне?!
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Твои тролли-коллеги уже тут писали что Порошенко привез 1 млн тестов на частном самолете из Испании. Так что беги под маеток в Козыне, проси шоб выдал.
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слушай, Суходрочер!.. ты ошибся страной!.. тебе здесь делать нечего..
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Виктор Сухоруков - Украина получит 1 млн быстрых тестов на коронавирус, часть отдадут в ВСУ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3584 но это не отменяет тот факт, что зеленский тупой обезьян...
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Многие писали, что тесты есть, а на самом деле их нет даже в Киеве.
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Hellis@13Hellis_13 5 ч

ну да, протянуть закон о Земле успевают впереди паровоза - коронавируса.
А принять к рассмотрению протест против подписанной Ермаком госизмены в Минске - так у них "не та тема обсуждения"
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Радуцкий на днях тоже успокоил: сказал, что у нас есть 37 миллионов больничных коек, так что не надо паниковать. Украина получит 1 млн быстрых тестов на коронавирус, часть отдадут в ВСУ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9186
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Ну ось, з такими мужами при владі, впасти в могилу - одне задоволення.
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опять по миру наколядовал. На Джека Ма пёр бочку, а он оказывается, благородный чел, нищим украинским олигархам помогает.
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Адам Смит@_Smithchenko 1 ч

Я одобряю умеренные противоэпидемические мероприятия - вплоть до расстрела на месте за появление в общественном месте без маски.
Но закрывать метро - глупость, особенно в условиях работающего наземного транспорта (=переполненного).
Не верю, что до этого дойдет!

Из-за 5 официально заболевших вводить страну в анабиоз?
Вряд ли у нас можно было скрыть информацию о сотнях заболевших (они, конечно, есть, но пока к врачам не обращались).
Будь я параноиком - увидел бы скрытые смыслы.
Например, желание по-тихому протащить зем.закон, если не хуже

Все идет к тому, что Вирус объявят международным форс-мажором и приостановят платежи по госдолгу, по крайней мере, развивающихся стран.
Т.е. наши пытаются вскочить в этот вагон?
Такой себе анонсированный дефолт - но без имиджевых потерь? Хитро!
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