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 Происшествия, За рубежом
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 Россия с 18 марта ограничивает въезд для иностранцев

Правительство России приняло решение ограничить въезд иностранцев на территорию страны из-за распространения коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

"Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ будет запрещен с 18 марта по 1 мая 2020 года" - говорится в сообщении.

Исключения предусмотрены для членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, водителей транспорта международного сообщения, экипажей кораблей, самолетов и поездов. Кроме того, въехать на территорию России смогут обладатели частных виз, выданных в связи со смертью близкого родственника, и транзитные пассажиры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия закрыла два белгородских автомобильных пункта пропуска в Украину в связи с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3181898
 
 
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Американцы озаботились! ...китайцы нет...
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Лучше бы иностранцы ограничили въезд к себе рассеянцев. Навечно
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А как же "брацья навек-адын норот"? Зря что ли Госдура получение гражданства РФ для этой публики упрощала?
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