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 Политика Украины
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 Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. Говорили о помощи с их стороны в противодействии распространению коронавируса в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств", - сказано в сообщении.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, которые сейчас стоят перед страной.

Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы". ФОТОрепортаж

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", - отметил Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, "бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса".

Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский собирает "слуг народа", на повестке - коронавирус, подписанные Ермаком протоколы и рынок земли, - Бутусов

Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили о том, что президент провел встречу с олигархами. Журналисты зафиксировали, как Банковую заезжали машины Рината Ахметова, владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского. Отмечается, что за час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

Источник: https://censor.net.ua/n3181897
 
   
 Топ комментарии
 
Беня уже помог: цена на билеты МАУ в Киев почти как у Илона Маска на Марс. Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8714
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)))) Олигархи)) Воры в законе так правильнее. Пусть помогают
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Один уже обещал ларёк покрасить )))))))
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шо, поставят глушилкі?..



Inna Turenko@i_turenko 3 ч

Останнім пунктом зебізяка заборонить інтернет
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)))) Олигархи)) Воры в законе так правильнее. Пусть помогают
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Слава іхтамнєтовим ! Іхтамнєтови понад усе !!!
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Они помогают - цены поднимают, маски вывозят из Украины. Чем не помощь. Олигархат и в Африке олигархат. А вирус не смотрит кто ты, он и олигарха сожрет не подавится. Так что пусть подумают.
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Дадут 3 копейки ,а звиздежа будет на 3 лимона !ВКитае богатые миллиарды жертвовали!
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Судячи з того, що частина навіть не відкривала блокноти для запису запитів про допомогу - допомагати вони не будуть...
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Беня уже помог: цена на билеты МАУ в Киев почти как у Илона Маска на Марс. Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8714
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Ахметов и тарута помогли Донецк сдать..
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Их надо было там всех спаковать ,все беды Украины именно от них !
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пошел милостыню просить лучезарный...
Отдаст концертами и игрой на рояльке Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1396
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А він не бідний і сам - мільйонер долларовий. Міг би і приклад показати.
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Так они себе помогают. Чай не бессмертные и не юнцы с ЗОШ. Так что очкуют и они тоже
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Так уже ж. Беня, вон, МАУ свою подтянул.. Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9345
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На вибори, на рекламу, брошурки в них грошей хоч греблю гати, а от від коронавірусу людей порятувати, вибрців своїх, вони не поспішають.
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Так выборы це лохотрон, який дозволяє потім використовуючи владу грабувати народ, що і роблять бандити олігархи. Збіглися швиденько попіаритися на епідемії та заодно тендери очолити. Особливо цинічно звучить допомога від фондів кровавих бандитів типу ахметова.
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По цьому маразму декілька питань: банки, пошта, лікарні, держустанови працюють у штатному режимі, транспорт заблокований, іздити чим? Звернутися до МВФ за допомогою, наскільки відомо, буде допомога лише після рішення по Приватбанку. Вся держава у заручника у бєні.
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Мирослав Гай@miroslavgai 1 ч

В країні оголошена спроба конституційного перевороту під прикриттям боротьби з епідемією. Наразі президент парламентсько-президентської республіки тисне на Верховну Раду для голосування під час карантину пакету антидержавних законів, частина з яких відверто написані в РФ
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Йозеф Кнехт@jozefkneht1 5 мин

До речі, якщо Венедиктова іде на посаду Генпрокурора, то обов'язки глави ДБР буде виконувати перший заступник. Яким є... барабанний дріб: адвокат Януковича Бабіков.
Це просто фуллхауз.
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Рынок земли примут до конца недели: Зеленский "уломал" "слуг" -
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" 16 марта договорился, что народные избранники проголосуют за законопроект о рынке земли.
Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Предварительно, Рада будет работать во вторник, 17 марта, а также проведет заседание до конца текущей недели.На встрече с президентом только шесть "слуг" высказались против снятия моратория на рынок земли.https://www.obozrevatel.com/politics/******-zemli-primut-do-kontsa-nedeli-zelenskij-ulomal-slug.htm
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стартонул первый год ожидания обещанного.
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Беня, после сегодняшнего решения лондонского суда, будку возле Рады покрасит...
А вообще, зеленый дурень может что-либо сам сделать без помощи взрослых дядь... Квартиры Пинчук покупает, ларьки Беня красит, - форумы в Давосе Пинчук проводит... Зеля, дурак, они же с тебя попросят за все это, а ты им что? На рояле сыграешь, идиотик?
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Ахметов пообещал все продуктовые наборы оставлять на территории Украины,а так же укомплектовать каждый набор ещё одним тюбиком зубной пасты и по одной баночки китайской "Звёздочки"
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Скорее они нашли дурачка, чтобы подзаработать и бабла накатать на государственном фонде, почему они олигофренами олигархами и зовуться. Иначе была бы новость - такой то олигарх выделяет столько то на борьбу, а тот - столько то.
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Уважаю Владимира Олександровича после этого поступка - один хотел их всех кровосись арестовать и сразу без суда и следствия.... во благо простого народа....чудом от этого зверя они вырвались...чудом.. Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5072
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Ахмет погудит в гудок
Беня под шумок землю хапнет
Кучма/Пинчук подпишут окончательную капитуляцию
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Потом погромы начнутся ,такое было в истории
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могу отдать свой старый видеомагнитофон
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У меня есть цепь на велосипед "Орлёнок" с рамой,сосед "Ворошиловский стрелок"на нём ещё ездил,могу поменять на коньки Дудыши с ботинками 43 размера.
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И всегда рядом с нелохом охранник тот бывший Бенин. Сидит на фото в уголочке. Вот ведь петрушка какая - если столько лет с Беней был рядом, то, значиццо - предан, аки пёс. Беня иначе б не держал. Но, все, же поделился, так сказать, собственной безопасностью пожертвовал. Не иначе, высоки ставочки. Он, походу, как напоминание нелоху - чуть что мявкнеш не так - пустим у расход в момент)))
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Как анегдот. Волки решили помочь пастуху с овцами. А у нас денег хватит на ихние помогалки?
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А евакуювати "девочку з собачкой" з Китаю теж допоможуть?
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то картина неизвестного художника
МИЛОСЕРДИЕ ОСЛА ЗЕ
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За долю малую получат преференции . Да и долю ту нам с выгодой своей продадут . Все как обычно . Странную вертикаль выстраивает Зе
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Читаючи ваші коменти резолюція: краще б ви видохли від того вірусу. Сволота а не народ.
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Ну да лохи лохами, а ***** и подобных не любят, сволочи бандеровские.
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И все молчат !Где протесты оппозиции? ЗЕЛЕМРАЗИ берега попутали
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И ради Бога, не называйте воров бизнесменами Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8209
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стесняюсь спросить: а зеленский чем народу поможет? или у него ничего от бизнеса не осталось?? Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3123
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Хорошо про них Комаровский сказал , если раньше они надеялись свалить на лечение по Европам , то сейчас им привет КУ КУ.....
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Проще говоря - зелька теперь должник этих жирных крыс,которые потом потребуют от него новых роттердамов и приватбанков обратно себе.
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Знавал я кадысь двух олигархов -- правда, оба российского замеса.

Один из Москвы, в 1996, в Киеве мутил по нефтепродуктам...

Другой из Иркутска, в 2013, гостил у него в теремах на Байкале, на евоной яхте катались...
Годы разные, но оба -- слегка за 30. Жили по-багатому... ...но у обоих руки в экземах от нервов и дрожали от алкоголя... ...а может от страха?
-- так я и не подался в олигархи -- хлопотное это дело и гиблое...*)
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Вот хозяйство второго -- прямо напротив Шаман-Камня.
Олігархи пообіцяли Зеленському допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8474
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Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом

- обчистят наши карманы до последней копейки
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При великому спалаху вірусу олігархи втратять в рази більше.
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Молодь практично не хворіє, тільки старші від 45. скільки дідів 50 -70 річних працює на заводах Амета, чі у Коломойського?

Ахметовський шахтар!
Олігархи пообіцяли Зеленському допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5517
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Це така сволота, яка наживеться на любому горі.
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О ПП А ПА!!!
Ось чому ніякої конкретної інформації і тільки паніка на всіх каналах!!!
Олігархи пообіцяли Зеленському допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3712
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Олигархи построят заводы для масок и антисептиков и разбогатеют на них ещё больше)))
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сходняк что ли а няни там были - страна криминала, которая короновала смотрящим идиота - о какой такой стране тепрь задумался.
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Олігархи пообіцяли Зеленському допомогти в боротьбі з коронавірусом нечуваним підвищенням цін

на ліки та на все що зможуть
Доляху занесуть
може буть..
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зеленский как актриса из немецких фильмов для взрослых, готовый "принять в любом количестве с любой стороны"
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Щас выделят по миллиону гривен на борьбу с вирусом, а потом вернут себе по миллиарду.
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Пора олигархату вводить новый налог для смердов - на коронавирус! Сейчас налоговые отчисления с нищенских зарплат работяг около 45%. Надо добавить ещё 10-15%. Народ не обеднеет!
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"... Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса" - да здравствует оллигархат, начинающий незаслуженно (предположительно, по-З) "терять свою форму" в условиях "борьбы с коррупцией по Зеленскому! Или сам Зеленский, обещая цивилизованному миру бескомпромисную борьбу с коррупцией, сам не понимал, что он обещает, а недавний премьер Гончарук торжественно заявлял, что в самом что ненаесь ВЕРХУ с коррупцией покончено, а молчание в ответ на это Зеленского говорило о том самом СОГЛАСИИ!! Или НЕТ? Зеленский расписался в том, что ЕМУ НЕ УДАСТСЯ побороть (и вообще, бороться на ТОП-уровне) коррупцию, которую он, как помнится (и его команда) должны были побороть до 1декабря 2019!!
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Звісно допоможуть. Одне тарифи на електроенергію підніме, інше ціну на квитки, що подрібніші - ціни на продовольство, ліки та ритуальні послуги. Люди вкотре зрозуміють, що хворіти не можна, а тим паче помирати. Включиться ефект "плацебо" і буде всім щастя.
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Не мешало бы эту сходку закрыть наглухо на все двери и запустить туда пару сотен больных коронавирусом.
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Дмитрий



Помните
- Аааааааа! Пачиму Ахметов не сидит?
Зеленскай
- Фсьо! Ахметов сидит,со мной за одним столом.

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А що зеленський пообіцяв олігархам? Бєня просто так за спасибі нікому нічого не дає.
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