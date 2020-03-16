 Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств", - сказано в сообщении.
Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, которые сейчас стоят перед страной.
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"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", - отметил Зеленский.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, "бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса".
Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать.
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Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили о том, что президент провел встречу с олигархами. Журналисты зафиксировали, как Банковую заезжали машины Рината Ахметова, владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского. Отмечается, что за час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.
Inna Turenko@i_turenko 3 ч
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Йозеф Кнехт@jozefkneht1 5 мин
До речі, якщо Венедиктова іде на посаду Генпрокурора, то обов'язки глави ДБР буде виконувати перший заступник. Яким є... барабанний дріб: адвокат Януковича Бабіков.
Це просто фуллхауз.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" 16 марта договорился, что народные избранники проголосуют за законопроект о рынке земли.
Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Предварительно, Рада будет работать во вторник, 17 марта, а также проведет заседание до конца текущей недели.На встрече с президентом только шесть "слуг" высказались против снятия моратория на рынок земли.https://www.obozrevatel.com/politics/******-zemli-primut-do-kontsa-nedeli-zelenskij-ulomal-slug.htm
А вообще, зеленый дурень может что-либо сам сделать без помощи взрослых дядь... Квартиры Пинчук покупает, ларьки Беня красит, - форумы в Давосе Пинчук проводит... Зеля, дурак, они же с тебя попросят за все это, а ты им что? На рояле сыграешь, идиотик?
олигофренамиолигархами и зовуться. Иначе была бы новость - такой то олигарх выделяет столько то на борьбу, а тот - столько то.
Беня под шумок землю хапнет
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МИЛОСЕРДИЕ ОСЛА ЗЕ
Один из Москвы, в 1996, в Киеве мутил по нефтепродуктам...
Другой из Иркутска, в 2013, гостил у него в теремах на Байкале, на евоной яхте катались...
Годы разные, но оба -- слегка за 30. Жили по-багатому... ...но у обоих руки в экземах от нервов и дрожали от алкоголя... ...а может от страха?
-- так я и не подался в олигархи -- хлопотное это дело и гиблое...*)
- обчистят наши карманы до последней копейки
Ахметовський шахтар!
Ось чому ніякої конкретної інформації і тільки паніка на всіх каналах!!!
на ліки та на все що зможуть
Доляху занесуть
може буть..
Дмитрий
Помните
- Аааааааа! Пачиму Ахметов не сидит?
Зеленскай
- Фсьо! Ахметов сидит,со мной за одним столом.