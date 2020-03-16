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 Политика Украины
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 МИД договорился о возможности организованного возвращения украинцев из Египта, - Кулеба

В понедельник, 16 марта, Министерство иностранных дел наладило взаимодействие со всеми туроператорами и авиакомпаниями, чтобы организованно вернуть украинцев из Египта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Многих наших соотечественников ситуация с пандемией коронавируса застала в Египте. Сегодня мы наладили рабочее взаимодействие со всеми соответствующими туроператорами и авиакомпаниями, чтобы иметь возможность организованно возвращать их домой", - написал он.

МИД договорился о возможности организованного возвращения украинцев из Египта, - Кулеба 01

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Напомним, по данным бывшего нардепа от "Самопомочи" Анны Романовой, возглавлявшей подкомитет по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности, на отдыхе в Египте сейчас находятся 60 тысяч украинских туристов. Она также отмечает, что некоторые туроператоры продолжают вывозить туристов на отдых в Египет, а страховщики отказываются возмещать лечение заболевших за рубежом туристов.

Почти 1000 украинских туристов находятся на карантине в трех отелях, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Для помощи попавшим в карантин туристам в Шарм-эль-Шейх вылетел консул Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что украинские туристы должны планировать свое возвращение самостоятельно. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Министерство иностранных дел обещает застрявшим на отдыхе в Египте украинцам помощь, но туроператорам не удастся полностью переложить бремя возвращения своих клиентов на государство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181896
 
 
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исход украинцев из египта и скитания их по пустыне )) классика жанра
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А это было тогда что? Вы между собой договориться можете перед тем, как трындеть?

"...Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявляет, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться. ... "
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