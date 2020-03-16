 В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Черновицкой облгосадминистрации в Фейсбуке.
"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", — сказано в сообщении.
Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19. Их результаты ожидаются в ближайшее время.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Киеве зафиксировано два случая коронавируса, - Минздрав
Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это была первая смерть от коронавируса на территории Украины.
14 марта женщину из Радомышля похоронили без присутствия родственников.
Але всі будуть думати саме за вірус.
Как говорили сами родители никакие доводы не могли бы убедить их в том что прививка не была причиной смерти сделай они ее.
А потом еще 5 лет - и порвал ахиллово сухожилие. Полгода на костылях.
Вот они, прививки, до чего доводят.
А многие эпидемиологические болезни удалось победить только прививками.
Можно посмотреть про реалии в последнем видео оппозиционного росийского блогера Камикадзедеад в ютьюбе
В Италии вчера 300 выздоровело, и 300 не выздоровело. Как тут 2 % получить?
иногда и ты можешь быть человеком
если в Киеве где и есть - то только в Феофании...для полубогов и их святого семейства...
(там точно должно быть)
d ,kb;fqibt "Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції
В ближайшие недели нас ожидает дикий рост таких вот "неврологічної патології" со смертельным исходом...... нервы понимаете ни к чёрту! помирают от нервов!
Иначе - фильмы про пост апокалипсис можно будет начинать смотреть как пособие по выживанию.
Советую еще в тему мини-сериал "Горячая зона" или "Hot zone" - основано на реальных событиях.
Inna Turenko@i_turenko 3 ч
Останнім пунктом зебізяка заборонить інтернет
зедрисня бреше про наявність тестів