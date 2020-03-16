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 В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

Женщина находилась на лечении в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы с подозрением на COVID-19. Анализы у нее взяли накануне, результаты еще не готовы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Черновицкой облгосадминистрации в Фейсбуке.

"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", — сказано в сообщении.

Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19. Их результаты ожидаются в ближайшее время.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киеве зафиксировано два случая коронавируса, - Минздрав

Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это была первая смерть от коронавируса на территории Украины.

14 марта женщину из Радомышля похоронили без присутствия родственников.

Источник: https://censor.net.ua/n3181895
 
 
 Топ комментарии
 
Смертність від короновірусу складає 2%, то виходить, померло 2 людини та 7 виявлених випадків, а по статистиці в Україні на цей час має бути 98 випадків, отже їх не ідентифіковано або їх навмисно приховують. Ці хворі ходять серед нас і всім по....
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Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3181895

Але всі будуть думати саме за вірус.
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....а где туристы и заробитчане из Италии???? их уже доставили в Киев????....и отпустили???
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Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3181895

Але всі будуть думати саме за вірус.
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Семейная пара пришла прививать ребенка. Посидели под кабинетом, передумали и ушли. В ту же ночь ребенок умер. Причин не было. Случай отнесли к синдрому внезапной детской смерти.
Как говорили сами родители никакие доводы не могли бы убедить их в том что прививка не была причиной смерти сделай они ее.
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И никто не признается , что куча болячек у детей , тяжеленных и неизлечимых, таки появляются после прививок! Статистику бы детских смертей за годы совка и сегодення!
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При совку таке не оприлюднювали! Сьогодні часто для рейтингів і "жарених фактів" роздувають і мусолять тижнями.
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я как дурак, сделал в детстве все прививки. А вот когда мне было 20 лет, у меня воспалился аппендицит. Пришлось удалять.
А потом еще 5 лет - и порвал ахиллово сухожилие. Полгода на костылях.
Вот они, прививки, до чего доводят.
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у знакомых после прививок у детей и руки и ноги отнимались .
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Колись на уроках фізкультури в школах ганяли як сидорових кіз і ніхто не помер! Останніми роками то там то сям розповідають як пробігся на уроці фізо , і помер. До чого б це? Мабуть прививки.
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Чушь. Прививки еще при совке делали не меньше, чем сейчас.
А многие эпидемиологические болезни удалось победить только прививками.
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В Кацапии тоже скрывают титанические масштабы заражённых и умерших от коронки, так что не надо бот ля ля
Можно посмотреть про реалии в последнем видео оппозиционного росийского блогера Камикадзедеад в ютьюбе
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Rem Mer Ну здохне 200 тисяч кацапів,це для них не проблема взагалі.Як ви всі цього не розумієте.
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Ты не понял, я к тому что мы не супер нация и у нас тоже творится то что в Италии и рашке просто скрываются масштабы, как в рашке, система то одинаковая, что у них что у нас, и ей выгодно это делать, для чего, я догадываюсь
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Rem Mer В нас ще поки великих маштабів немає.Вже подивимось через декілька тижнів.Все одно,це вже не від нас залежить.
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Соловей говорит . что 10 ки тысяч . и вообще в 3-4 раза больше ОРВИ , чем обычно . а это китайка .
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Я не смотрю соловья, но и дураку понятно что там происходит тем более рашка граничит с китаем
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я его смотрю только у Фейгина и Соби ньюз .там он и говорил .Раша ловит не от Китая , там большие разрывы агломерации , она ловит с Европы .
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Смертність від короновірусу складає 2%, то виходить, померло 2 людини та 7 виявлених випадків, а по статистиці в Україні на цей час має бути 98 випадків, отже їх не ідентифіковано або їх навмисно приховують. Ці хворі ходять серед нас і всім по....
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Не хочу як кажуть нагнітати але у нас у Львові вже більше 10!!! хворих на коронавірус. Інформація перевірена з трьох різних джерел. Якщо хтось не вірить можете поцікавитись з якою метою сьогодні у Львові була проведена секретна нарада за участі влади медиків і силовиків.
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2% ???

В Италии вчера 300 выздоровело, и 300 не выздоровело. Как тут 2 % получить?
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потому что остальные еще лечатся. правильно считать % смертности - это количество умерших к количеству заболевших.
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правильно считать их "пациентами шредингера", их судьба ещё неизвестна
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пригласить дубилета, чтоб он несколько раз на 0.88 помножил
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Таких случаев по Украине за последние месяцы - много десятков. И только сегодня вечером о них начали говорить. Через час совещание у Разумкова. Может быть поэтому решили встряхнуть нервишки непуганым зеленым идиотам?
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....а где туристы и заробитчане из Италии???? их уже доставили в Киев????....и отпустили???
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Звичайно відпустили! Комусь же треба вірус розносити.а то якось не вписуємося в статистичні дані. У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус - Цензор.НЕТ 1965
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В Киеве зафиксированы первые два случая заражения коронавирусам. По информации Минздрава, один из пацентов вернулся из Франции.
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Так это наверно Волошин что из Франции вернулся. А второй Яценюк?
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начинается масштабный пипец!.. запасайтесь туалетной бумагой и алкоголем!!!
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про сигареты надо не забыть, была новость что курящие меньше болеют короной
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И те кто Сватов смотрит, кстати сейчас по ящику гарант рассказывает что у нас просто офигенная статистика ))))
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была и другая новость - что курящие больше болеют коронавирусом. и хуже идут побочки.
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Наоборот, курящие в первую очередь. Первая смерть в Китае описана в медицинском "Ланцете", умер 70 лтний у которого легкие ослаблены от курения.
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не волнуйся все умрём рано или поздно кто-то здоровым а кто-то не очень
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может он это украл у человека? Кацапы частенько крадут разные вещи у людей... материальные и не очень.
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и не только в Черновцах...
если в Киеве где и есть - то только в Феофании...для полубогов и их святого семейства...
(там точно должно быть)
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"Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції

d ,kb;fqibt "Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції
В ближайшие недели нас ожидает дикий рост таких вот "неврологічної патології" со смертельным исходом...... нервы понимаете ни к чёрту! помирают от нервов!
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И вот нафига подобный бред в СМИ печатать для раздувания паники? Женщина померла по ходу от инсульта из за нервного стресса, а не от "короно-вируса".
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из-за прочтения последних новостей многие могут умереть
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Слушна думка. Пенсіонери у нас сама незахищена категорія населення. Особливо якщо дітей немає, або неспроможні їм допомогти. А якщо кругом кажуть, що вони перші, особливо з хронічними хворобами (а в такому віці їх вистачає, тим паче, з нашою медициною), то без інфарктів і інсультів не обійтись. Навіть без коронавірусу. Хоча не хочу применшувати небезпеку.
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Умерла от сопутствующей паталогии Но кого это волнует Главное прокукарекать -а там хоть не расцветай
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Пока значительных мутаций нет, и вся надежда на то, что он не будет мутировать дальше.
Иначе - фильмы про пост апокалипсис можно будет начинать смотреть как пособие по выживанию.
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фильм 2011 года Заражение почти один в один повторяет, то что происходит...
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Фильм хорош советую в украинском переводе.
Советую еще в тему мини-сериал "Горячая зона" или "Hot zone" - основано на реальных событиях.
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Дай Боже,щоб наші лікарі лікували лише нашу владу.
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Таки да...В кожного лікаря є своє кладовище-каже народна мудрість
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Ви всі забулися про війну з московитами.Вони обов'язково зроблять якусь підлість.Якщо в нас будуть в карантині задіяні військові,то хто буде воювати?
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Єдина підлість яку найближчим часом зроблять московити-це почнуть здихати від вірусу,а не від куль.
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У виданні "Р.Свобода" було інтерв'ю з передової, так військовий сказав- тут ніякої зарази окрім урюських.
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Inna Turenko@i_turenko 3 ч

Останнім пунктом зебізяка заборонить інтернет
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може хоч месенджери лишить? Нє? А ФІДО? У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус - Цензор.НЕТ 5272
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"підозрювали"! афігенно!
зедрисня бреше про наявність тестів
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Сьогодні деякі ЗМІ посилено сіють паніку навколо коронавірусу, замість роз'яснень, про цю хворобу. Особливо стараються Г+Г! . Якщо їх послухати то інформації нуль, лише страх ужясь і попутно вся програма інформаційних новин наповнена аваріями зі смертями та іншими ужастиками.
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интересно, а в черновцах до сих пор медики ходят в обычных масочках и халатиках?? Тогда я вам могу сообщить: нам пи*да, ибо так никто от вируса не защищается, и число зараженных будет растит в геометр. прогрессии....
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Все ясно: тестів немає, вони тільки для обраних.
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