 Власть не может справиться с какой-то проблемой и планирует ввести чрезвычайное положение, - нардеп от "Голоса" Рахманин

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме. Собрав эти факты вместе, читаем намерение (пока только намерение) объявить чрезвычайное положение. Для тех, кто не знает - в условиях чрезвычайного положения парламент должен работать сессионно", - поясняет он.

Нардеп также объясняет, чем это грозит: "Чрезвычайное положение - это всегда ограничение прав и свобод. Это запрет забастовок и массовых мероприятий. Это ограничения в передвижении, табу на проведение выборов, дополнительные полномочия силовиков и другие лакомства".

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Кроме того, подчеркивает Рахманин, если власть решается на введение чрезвычайного положения, "это значит, что без ущемления прав граждан она не может справиться с какой-то проблемой".

"Чрезвычайные проблемы не обязательно решать с помощью чрезвычайного положения. ЧП - это край, последний патрон, когда другие варианты исчерпаны. Нельзя просто ничего не делать, а потом шарахнуть чрезвычайным положением. И если власть на это идет, она должна объяснить, каких именно полномочий ей не хватает. То есть действительно ли ей нужен запрет забастовок и привлечение военнослужащих для введения карантина и обеспечение населения тестами", - подчеркивает депутат.

По словам политика, чрезвычайное положение нельзя ввести просто так. "Его введение требует обоснованного объяснения - что именно собирается делать власть, какие именно права и свободы собирается ограничивать, как долго и для чего. Было бы интересно на этот перечень посмотреть. Без подобной аргументации ЧП - это произвол", - уверен Рахманин.

"Не знаю, насколько введение чрезвычайного положения поможет преодолеть коронавирус, но то, что оно облегчит власти решения политических вопросов - точно. Любая акция неповиновения, например, по поводу появления "консультативной измены", будет незаконной. Поэтому естественный вопрос - зачем это положение президенту Зеленскому", - подытоживает нардеп.

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Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов. Кроме того, он озвучил ряд других ограничений.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание 16 марта в 23:00.

Во вторник, 17 марта в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.

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