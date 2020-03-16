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 В Киеве зафиксировано два случая коронавируса, - Минздрав

16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Минздрава.

В сообщении отмечается: "Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев обеспечен тестами на коронавирус: уже есть и дающие результаты по анализу слюны, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3181893
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего "не почалося". Никто не знает, что было до этого. Если не сообщали раньше - это не значит, что ничего не было. Но ты был спокоен. А теперь под вечер перед заседанием в Раде тебе написали про заражение и ты начал нервничать. Ты будешь вдумываться в происходящее?
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почалося ...((
хто тут писав , що карантин не потрібний ?!
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каранавірус фігня порівняно з зебіловірусом
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Киян лякають перед завтрашнім шабашем у раді. А він буде: Разумков сьогодні на 23:00 збирає голів фракцій - вже якась зрада.
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А кловун не спроста вискочив як з табакерки сьогодні, він знав це ще вранці.
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А зачем их изолировали? Ето же наши люди. Будьте толерантными, отпустите их на свободу. Что же скажет Европа про такое нарушение прав человека? Почему человек с вирусом у нас считается более опасным преступником чем человек с автоматом и бомбой?
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сколько нужно варить мясо зараженного чтоб оно стало безопасным?
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Стесняюсь спросить, а кого варить собрались?
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А че только 2? Не впечатляет - давайте зотя бы сотню, а то карантин какой-то нестабильный
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Дайош свиночолого отця нації🐷, із свинарчуками в зад !
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Просто перестаньте заражаца и всё. Никаких проблем.
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Насправді інфікованих вірусом набагато більше, за тиждень два дізнаємося. Думаю вже тисячі, і померлі також є. Просто ніхто тести їм не проводив.
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Особливо, якщо врахувати, як в нас пишуть свідоцтва про смерть.
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Та да, згоден.
Більше того , думаю влада щось знає, статистика померлих може є.
Так чи інакше в Європі сказали поки 60-70 % населення не перехворіє вірус буде гуляти, просто питання в тому щоб, не було такого переватаження лікарень, вводять карантин.
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а с какого перепугу у нас будет "перевантаження"? неужели нас будут лечить? бесплатно? от заразного вируса без вакцины? с 200 аппаратами ивл на область? а места хватит? а врачей? а врачи согласятся поработать на благо страны забесплатно? а профильных инфекционистов точно хватит, или фельдшеров "в костюмах" будут ставить? а остальных "платных" больных - пошлют нах? лично меня терзают смутные сомнения...
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Значить так
+ Лікарам що займаються COVID-19 доплачують 200% до зарплатні щоб вони контролювали і мовчали

+ Перевіряють на COVID-19 тільки тих хто приїха із за бугра або мав контакт з такими особами

+ Всі інші що звертаються з Пневмонією пишуть "Вірусна пневмонія і всяка балабурда"

++++++++++++++++++++++++++++Отакі діла шановні Українці, Карантин вкатали не для народу, а для того щоб не розносили владу Злодіїв 60 річну не заражали та хворіли собі тихенько дома Виживеш то добре Ні то ні Не біда
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Якось дуже підозріло коронавірус заявився в Київ у переддень голосування законів про землю, зміни до конституції про особливий статус ОРДЛО, у раді лежать поправки до закону про державну мову. А Єрмак повезе 25 числа в Мінськ документи по здачі України, коронавірус не завадить?
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Вирус - зелебот, агенд *******, сепар, слуга урода и ватник.
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Ворог не спить, під шумок коронавірусу шухер замутив. Та вилізе йому боком. Тоді й пожартуєш.
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Интернет говорит, что Коронавирус имеет различные симптомы. В более чем 80% это болезнь средней тяжести, которая проходит сама. Известны случаи безсимптомного заболевания, т.е. человек заражен, может заражать других, но сам не болеет. Симптомы абсолютно разные - наиболее часто сухой кашель до пневмонии. Иногда температура. Бывает понос. Бывает насморк и симптомы обычной простуды. На коронавирус организм реагирует выделением антител, по которым определяют заболевание. Однако, если количество антител мало - болезнь не выяляется. Все зависит от состояния организма на момент, когда организм получает повреждения от коронавируса - справятся ли его антитела с повреждениями или нет. Если у человека хороший имунитет - антитела справляются, организм излечивается. Если иммунитет слабый - организм погибает. В общем, это характерно и для других болезней. После выздоровления кровь излеченных может быть иметь иммунитет против коронавируса вследствие её насыщенности антителами. Но, известны и повторные заражения, т.е. продолжительного иммунитета, очевидно, нет. Рекоммендации - повышать иммунитет - есть витамины, рыбу, фрукты-соки-овощи. Есть чеснок и лук. Заниматься спортом. Иногда много водки вовнутрь раз в месяц может повысить иммунитет организма, но часто, особенно частое - и ослабляет.
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обычно, если человек начинает со солова куйня - это значит, что он куйло, и говорить с ним - что с дурдомом.
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Вірус може приїхати з будь яким товаром.
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інформація спеціально для Кличка, щоб метро закрив
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Вірусу навалом повсій країні,вже котрий тиждень...! А маневри влади покидьків направлені на збереження себе при кориті У Києві зафіксовано два випадки коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 615
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коронавирус 100% изобретен в лаборатории.
От коронавируса пострадали все страны европы, канада, сша, китай, иран.
Откуда коронавирус в иране и италии????? иран - нищета. 15000 заболевших... кто там летает в китай???? кому их итальянцев срочно нужно было в ухань?????
единственный вывод - коронавирус слабо передается от человека к человеку. Его 100% распыляют, насосят на предметы, с которыми контактируют люди и заражаются.
Не может быть в польше 170 случаев, а в украине всего 5.
Ищите кому это выгодно.
на карте коронавируса менее инфицировано только все постсоветское пространство и африка.
скорее всего новое биологическое оружие создали в расее. и расея не дестабилизировала все страны бывшего ссср, на которые положила глаз или которые не являются ей конкурентами в геополитике.
пострадали только ведущие экономики мира сша и европа, нефтяные иран, саудовская аравия, ирак, мировая фабрика Китай.


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Вірус може тривалий час зберігатися на поверхнях предметів. Тобто, приїхати з будь яким товаром.
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у нас просто тестов нет! вот и весь ответ!!!

а изобрели вирус китайцы! они как то слишком быстро с ним справились малой кровью... подозрительно!

и второе против них - они сейчас массово скупают все что можно в Европе... цены упали - они скупают! так что тут логично, что китайцы это все и замутили
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зачем китаю убивать своих людей, тормозить свое производство, рушить свой рынок, если можно сразу бросить вирус в европу и все потом скупить?
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тоже думаю, что это они сделали. Не удивлюсь, если у них окажется вакцина, типа у них передовая медецина и все такое, возможно, что и граждан они заблаговременно привили, пусть даже и не всех.
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Про предмети-брехня! Я з десяток пакетів отримав з Алі в період коли в китайців вірус бушував. І ще не здох! У Києві зафіксовано два випадки коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 728
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Монголия , граничит вплотную с Китаем, закрыла полностью границу и любые контакты с Китаем с первых дней как только прошла информация о смертельном вирусе. Итог всего один заболевший на сегодня.
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Адреси,кола дотичних,повна інформація для людей,яких влада планує знищити своєю засекреченою бездіяльністю У Києві зафіксовано два випадки коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1524
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