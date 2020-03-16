 В Киеве зафиксировано два случая коронавируса, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Минздрава.
В сообщении отмечается: "Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.
Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины)".
Більше того , думаю влада щось знає, статистика померлих може є.
Так чи інакше в Європі сказали поки 60-70 % населення не перехворіє вірус буде гуляти, просто питання в тому щоб, не було такого переватаження лікарень, вводять карантин.
+ Лікарам що займаються COVID-19 доплачують 200% до зарплатні щоб вони контролювали і мовчали
+ Перевіряють на COVID-19 тільки тих хто приїха із за бугра або мав контакт з такими особами
+ Всі інші що звертаються з Пневмонією пишуть "Вірусна пневмонія і всяка балабурда"
++++++++++++++++++++++++++++Отакі діла шановні Українці, Карантин вкатали не для народу, а для того щоб не розносили владу Злодіїв 60 річну не заражали та хворіли собі тихенько дома Виживеш то добре Ні то ні Не біда
От коронавируса пострадали все страны европы, канада, сша, китай, иран.
Откуда коронавирус в иране и италии????? иран - нищета. 15000 заболевших... кто там летает в китай???? кому их итальянцев срочно нужно было в ухань?????
единственный вывод - коронавирус слабо передается от человека к человеку. Его 100% распыляют, насосят на предметы, с которыми контактируют люди и заражаются.
Не может быть в польше 170 случаев, а в украине всего 5.
Ищите кому это выгодно.
на карте коронавируса менее инфицировано только все постсоветское пространство и африка.
скорее всего новое биологическое оружие создали в расее. и расея не дестабилизировала все страны бывшего ссср, на которые положила глаз или которые не являются ей конкурентами в геополитике.
пострадали только ведущие экономики мира сша и европа, нефтяные иран, саудовская аравия, ирак, мировая фабрика Китай.
а изобрели вирус китайцы! они как то слишком быстро с ним справились малой кровью... подозрительно!
и второе против них - они сейчас массово скупают все что можно в Европе... цены упали - они скупают! так что тут логично, что китайцы это все и замутили