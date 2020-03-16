 В Киеве зафиксировано два случая коронавируса, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Минздрава.

В сообщении отмечается: "Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины)".

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