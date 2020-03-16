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 Общество
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Материалы по теме:
Все про:железная дорога (1146) карантин (369) Метрополитен (673) автоперевозки (55) авиасообщение (485) Мининфраструктуры (684) Криклий (94)

 Ж/д, авиа- и автобусные перевозки прекращаются с 12:00 18 марта, останавливается метро, - Криклий. ИНФОГРАФИКА

В связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений", - написал Криклий.

Кроме того прекращается работа метрополитенов.

Ж/д, авиа- и автобусные перевозки прекращаются с 12:00 18 марта, останавливается метро, - Криклий 01

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Министр инфраструктуры призвал украинцев соблюдать эти нормы и по возможности оставаться дома.

Ранее с предложением ограничить подобные образом движение транспорта выступил президент Владимир Зеленский.

Городской глава Харькова Геннадий Кернес назвал требование закрыть метрополитен необоснованным и заявил, что не собирается его выполнять.

Источник: https://censor.net.ua/n3181892
 
   
 Топ комментарии
 


99_grams@99_grams 4 мин

нет, ну можно сразу начать заваривать двери в подъезды, чтобы люди не могли покинуть дом, зачем эти полумеры
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Про дефолт еще полгода назад говорили... Но теперь есть отмазка, что вирус виноват, а не "профаны в экономике".
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людей, переживших 90-е этим уже не запугать... но вот помоложе конечно будут в шоке от газеты в туалете и от батона с сахаром..)
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99_grams@99_grams 4 мин

нет, ну можно сразу начать заваривать двери в подъезды, чтобы люди не могли покинуть дом, зачем эти полумеры
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Про дефолт еще полгода назад говорили... Но теперь есть отмазка, что вирус виноват, а не "профаны в экономике".
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"...Затем выступил премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало Источник: https://censor.net.ua/n3181908
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Это умышленное государственное преступление, совершённое группой лиц, с особым цинизмом и по предварительному сговору!
...дефолт, это просто отягчающее обстоятельство...
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Челябинские санатории готовы к приему первых отдыхающих.Ж/д, авиа- и автобусные перевозки прекращаются с 12:00 18 марта, останавливается метро - Криклий - Цензор.НЕТ 4428
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****, хаос хочет создать, завтра тупо паника начнется, все продукты будут разметать, потому что 18-го- уже колапс.
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Да. Еще сегодня утром паники у людей не было совсем. Просто совсем. Было беспокойство, но не паника. Смотрел и по сотрудникам и по ситуации в торговых центрах. Власти своими тупыми заявлениями и решениями за пол дня разогнали панику. Придурки, твою дивизию.
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Они не придурки. Они знают что грядёт экономический коллапс, и тогда их просто развешают вдоль Хрещатика их собственные избиратели.
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Те, кто за эту власть голосовал просто не способны видеть последствия своего выбора.
Умозрение - редкий дар. От того и паники не было. Тем не менее, сейчас произойдет встреча ожиданий и реальности. Любопытная ожидается картина.
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наступает звездный час для проклятых евробляхеров. правильно соя?
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людей, переживших 90-е этим уже не запугать... но вот помоложе конечно будут в шоке от газеты в туалете и от батона с сахаром..)
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Ребята, сносите нахер этот лядский режим.
Очевидно же их цель - полностью парализовать страну.
Даже большевики такого не делали.
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Вы бы хоть всеобщие каникулы обявили что ли. Или три мильйона лисапетов завезли в Киев
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щас резко возрастёт спрос на козлёнков которые умеют считать до 10.
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Со вторника, 17 марта, власти Франции в связи с угрозой распространения коронавируса сроком на 15 дней ограничивают передвижение людей на территории страны. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«С завтрашнего дня и по меньшей мере на 15 дней наши передвижения будут значительно ограничены. Собрания, семейные и дружеские встречи не будут разрешены»
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Франция - страна, управляемая левоглобалистами. Равно как Швеция, и ещё пара десятков.
Под ними качается земля; и их , похоже, скоро убивать начнут.
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Бумеранг начал движение с Трампа, и он будет страшный.
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aquarius580 . Трамп не лівак.а навпаки.за ним стоять антиглобалісти.
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Возможно я неаккуратно выразился. Я имел ввиду именно тот факт что именно Трамп первым начал мордовать глобалистов.
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aquarius580 . Його майже всі поливають брудом.Навіть наші політологи.
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За то и поливают: он в последний момент остановил установление всемирной коммуно-фашистской диктатуры.
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Франция, как и Россия - управляются хабатниками. Как и сейчас Украина.
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Название неважно; важно что они малочисленны. Арестовать их - дело одной спецоперации.
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"Как убить экономику страны за 5 дней"
Пособие для "чайников".
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Экономику убивали уже 7-8 месяцев. Это контрольный выстрел.
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Ну про то как будет контролироваться выполнения этих ограничений в маршрутках, трамваях я промолчу. Мне вот интересно, от куда такие цифры в 10-20 человек? Типа если кто то зараженный и кашлянет, то вирус увидит что мало людей и не захочет заражать их?
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это типа держать дистанцию но как миллионый город может представить ждущих людей в очередь на тролейбус по 10 чел когда в час пик метро тролейбусы маршрутки одновременно и синхронно перевозили такой поток и были преполнены будет апокалипсис
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А кто будет контролировать количество людей в транспорте?Как это вообще возможно??Вы представляете в час пик очереди на автобусы и троллейбусы??Про метро вообще молчу
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ваши дела действительно плохи. завтра - послезавтра у вас на тунгусии даже фунфырика боярки не купишь.
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Дебільні заходи. А як ви будете людей, які, наприклад в Києві працюють на стратегічних підприємствах, доставляти наземним транспортом? Якщо все місто перетвориться на одну суцільну пробку? Бо 50% киян з авто для поїздок на роботу використовували громадський транспорт. Зараз паніка буде. Всі хто можуть працювати на віддалені і у кого є куди будуть виїзджати. А кому, по роботі треба - повертатись. А швидкі? А пожарки? Вони і так в часи пік і ремонтах доріг не доїзджають? Що ви робите?
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Вы, млять, проФФесионалы зебильные расскажите зачем метро останавливать после 12:00? Это чтобы утром люди на работу уехали, а вечером вернуться не смогли? Вы понимаете, что вечером будет коллапс нахъ? Уже с утра метро и не открывайте тогда.
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не закрывать низя. ато вирус нападет на многослойность.
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Когда герой мультфильма или герой кино становится президентом, в стране всегда начинается Армагедон.
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Силовой ресурс у зелёной банды только один: аваковцы.
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рюкзачные мусора не подпишутся на подавление народного недовольства, ибо сцыкотно им быть поджаренными коктейлем для тов. молотова
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Мусора всегда воюют только за себя и за свой бизнес. Это не армия, это наёмники.
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Так для этого Аваков и копил силовой жирок. Но есть еще ВСУ, которые тоже с усами.
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Toлько на армию, созданную Порохом, и надежда.
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твой "порох" создал несколько рабочих мест для тролей с оплатой по пол шекеля за смену. ну и с десяток офшерных фирм.
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Порох сделает то же самое - остановит страну на карантин
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Понятно. Вы хотите что бы все украинцы заболели. А как раньше дышали.
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Мы хотим чтобы вы потеряли власть, и сели на скамью подсудимых.
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Коли боїшся підхватити трипер або сифіліс, відріж собі цюцюрку.
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Отсюда только один вывод: Вирус лечить нечем, некому и негде.

Будет небольшое окно, между поголовной принудительной изоляцией и социальным взрывом.
-- кто в это окно первым проскочит -- Национальная Хунта или национальные предатели -- вопрос...
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Похоже что и "вирус"- фикция. False flag operation.
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...похоже, это когда кажется ... а щас уже колется...
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З метро - це - абсурд! метро то вентилюється, можна ще збільшити вентиляцію. Пенсіонерів в метро не пускати.
А наземний транспорт - будуть зачинені вікна в тих маршрутках - тобто, один хворий зайде - десять хворих вийде. Оригінально придумано - Як заразити багатомільйонне місто.
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Случайно прозрел? -- или дошло наконец...
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А кто то может себе представить подобную ситуацию в стране при Порошенко?
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Нет, конечно. За то что он такого никогда не допустил бы, его и снесли.
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точно такая же ситуация будет и при Порошенко
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Все останавливается, и перевозки, и работа, и поступления в бюджет. Какой курс будет через месяц, 40 - 50 ?
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Им нужен предлог для введения военного положения; силовое прикрытие должен обеспечить Аваков, а если его сил не хватит - на границе стоЯт четыре общевойсковых армии ВС РФ.
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Ты ошибаешься! -- там Программу давят -- без никакой фантазии.

-- просто продавливают то, что обломалось в связи с эпидемией... ...они не видят свет в конце туннеля -- от Паровоза без тормозов...
Всё очень просто тупо!
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Дефолт, это когда бабки были сперва, по-разному, но у всех... ...а потом их у всех не стало, кроме тех, у кого и так их было больше, чем у всех...
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Цепочка ДЕФОЛТА может быть такой:
1. Украина отказывается платить по долгам.
2. МВФ отказывает Украине в новой программе.
3. Кредитный рейтинг страны обнуляется.
4. Инвесторы массово выходят из украинских евробондов. Их цена падает.\
5. Об Украине опять говорят во всем Мире.
6. Инвесторы выходят из ОВГЗ.
7. Взрывообразно на межбанке растет спрос на валюту.
8. Гривня падает до 35-40 грн за доллар.
9. Нацбанк сжигает часть золотовалютных резервов, пытаясь удержать курс.
10. ПриватБанк возвращается решением суда бывшим владельцам (которые ранее из банка вывели $5,5 млрд)
11. Кабмин забирает из Привата внесенные ранее в уставный капитал ОВГЗ на 150 млрд грн.
12. Банк признается неплатежеспособным.13. Вкладчики забирают депозиты. Но денег нет.
14. Паника распространяется на другие банки.
15. Доллар уже за 40.
16. Упавший кредитный рейтинг страны бъет по крупным украинским аграрным, промышленным и энергетическим заемщикам. Их рейтинги снижаются. Долговые бумаги теряют стоимость, компании теряют возможность привлекать новые займы.
17. Реальные доходы населения снижаются в полтора-два раза.
18. Растущую безработицу увеличивают трудовые мигранты, возвращающиеся из кризисной Европы.
19. Падение кредитных рейтингов украинских экспортеров усложняет их работу с контрагентами.
20. Начинаются протесты.
21. ВВП Украины на конец 2020 года снижается, инвесторы бегут из Украины (в том числе внутренние).
22. Дефицит бюджета растет, занять негде.23. Смена правления НБУ.
24. Включается печатный станок.
25. Инфляция растет.
26. Другие страны после дефолта отказываются работать с Украиной.

...
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Только что пришла смс-ка:
Alerte COVID-19
Le Président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles. Toutes les informations sur www.gouvernement.fr
Это что-то
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в Украине рассылали похожие смс, дня три как назад, на номера всех операторов
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В Україні зараз ніякої паніки і близько нема, навіть майже ніхто в марлевих пов'язках не ходить.
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стрёмно как-то сразу стало по Киеву лазить. и обратите внимание 5 заражений - 2 смерти, это 40% смертность. хотите поиграть с судьбой в русскую рулетку? я думаю, завтра людишки офигеют, как много сталкеров появится на улицах Киева. но если вы уже чувствуете недомагание, идите к Верховной Раде и на улицу Банковую, в г. Киеве, вас ждёт чудесное избавление (блин, надеюсь и нас всех остальных тоже)
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Вони хочуть в Раді провести в цей час всі сепарські закони, рішення і призначення. і щоб ні під Радою ні під ОП нікого не було.
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Київ на карантині. Люди їдуть на роботу.
Залізничні, авіа та автобусні перевезення припиняються з 12:00 18 березня, зупиняється метро, ​​- Криклій - Цензор.НЕТ 6874
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Это что такой трамвай древний? Никогда такого не видел.
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ОНИ ПРОСТО ТОПЯТ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ. ЭТО ПОЛНЫЙ ПИ................
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Ради таких дибилов мне не в падлу на Майдан и пешком прийти... все равно делать нех..й, а вот проследить шоб депутаты в ВР больше 10ти штук не собирались - я готов
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Та, вони домагаються Знищення. Й отримають.Ніякий вірус їх незахистить
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Такі речі робляться при введенні надзвичайного стану.А так лише бардак і створення соціальної напруги.
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А этот свинорылый министОр готов компенсировать работающим украинцам эти "возможности остаться дома"? ...хотя зачем я спрашиваю глупость..?
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Боюсь,власть своими бестолковыми действиями доведут людей,что несмотря на эпидемию,придут на Майдан,поднимуться против этрй власти в конце концов.Пару раз пройдуться с работы на работу-10-15км,из одного конца Киева в другой-озвереют люди совсем.А тут еще эти заигрывания с Мордором ,попытка обвести всех вокруг пальца...
Доиграються зеленые...
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В маршрутных такси должны перевозиться до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев - до 20.
Я не понимаю, что говорит этот человек. Я просто не понимаю. То есть, он предлагает остановить метро, и возить людей с левого берега по 10 человек в бусике.
Б*ять, отвезите кто-нибудь Владимира Александровича в час пик на Харьковскую и обратно даже с работающим метро.
Вот что он несет? Вот что он вообще несет?
Господин Президент. Вы представляете, что будет твориться в бусиках при забаненном метро? Какие двадцать человек?
... Блин, я кажется, сейчас себе мозг сломал. Я вот прям физически чувствую, как там шарики превратились в кубики и пытаются, ****, провернуться.
Ну это же просто физически невозможно быть хомо сапиенсу с такой дырой в башке. Это же, бл*ть, на*бнет всю теорию эволюции. Нельзя же так с Дарвином-то, бл*дь!!!
Какие двадцать пассажиров, зачем, почему, что говорит этот человек, о боги, боги, святая марля, только не мой мозг, инопланетяне долбанные ... (с)
Повністю тут
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почему обслуживающий персонал в Киеве не в масках? только провизоры и фармацевты. остальным что, нужно особое приглашение? всем этим продавцам АТБ, заправщикам, охранникам?
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продавцы в АТБ сидели в масках и охранники, я только что там был
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