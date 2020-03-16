 Ж/д, авиа- и автобусные перевозки прекращаются с 12:00 18 марта, останавливается метро, - Криклий. ИНФОГРАФИКА

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений", - написал Криклий.
Кроме того прекращается работа метрополитенов.
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Министр инфраструктуры призвал украинцев соблюдать эти нормы и по возможности оставаться дома.
Ранее с предложением ограничить подобные образом движение транспорта выступил президент Владимир Зеленский.
Городской глава Харькова Геннадий Кернес назвал требование закрыть метрополитен необоснованным и заявил, что не собирается его выполнять.
99_grams@99_grams 4 мин
нет, ну можно сразу начать заваривать двери в подъезды, чтобы люди не могли покинуть дом, зачем эти полумеры
...дефолт, это просто отягчающее обстоятельство...
Умозрение - редкий дар. От того и паники не было. Тем не менее, сейчас произойдет встреча ожиданий и реальности. Любопытная ожидается картина.
Очевидно же их цель - полностью парализовать страну.
Даже большевики такого не делали.
«С завтрашнего дня и по меньшей мере на 15 дней наши передвижения будут значительно ограничены. Собрания, семейные и дружеские встречи не будут разрешены»
Под ними качается земля; и их , похоже, скоро убивать начнут.
Пособие для "чайников".
Будет небольшое окно, между поголовной принудительной изоляцией и социальным взрывом.
-- кто в это окно первым проскочит -- Национальная Хунта или национальные предатели -- вопрос...
А наземний транспорт - будуть зачинені вікна в тих маршрутках - тобто, один хворий зайде - десять хворих вийде. Оригінально придумано - Як заразити багатомільйонне місто.
-- просто продавливают то, что обломалось в связи с эпидемией... ...они не видят свет в конце туннеля -- от Паровоза без тормозов...
Всё очень просто тупо!
1. Украина отказывается платить по долгам.
2. МВФ отказывает Украине в новой программе.
3. Кредитный рейтинг страны обнуляется.
4. Инвесторы массово выходят из украинских евробондов. Их цена падает.\
5. Об Украине опять говорят во всем Мире.
6. Инвесторы выходят из ОВГЗ.
7. Взрывообразно на межбанке растет спрос на валюту.
8. Гривня падает до 35-40 грн за доллар.
9. Нацбанк сжигает часть золотовалютных резервов, пытаясь удержать курс.
10. ПриватБанк возвращается решением суда бывшим владельцам (которые ранее из банка вывели $5,5 млрд)
11. Кабмин забирает из Привата внесенные ранее в уставный капитал ОВГЗ на 150 млрд грн.
12. Банк признается неплатежеспособным.13. Вкладчики забирают депозиты. Но денег нет.
14. Паника распространяется на другие банки.
15. Доллар уже за 40.
16. Упавший кредитный рейтинг страны бъет по крупным украинским аграрным, промышленным и энергетическим заемщикам. Их рейтинги снижаются. Долговые бумаги теряют стоимость, компании теряют возможность привлекать новые займы.
17. Реальные доходы населения снижаются в полтора-два раза.
18. Растущую безработицу увеличивают трудовые мигранты, возвращающиеся из кризисной Европы.
19. Падение кредитных рейтингов украинских экспортеров усложняет их работу с контрагентами.
20. Начинаются протесты.
21. ВВП Украины на конец 2020 года снижается, инвесторы бегут из Украины (в том числе внутренние).
22. Дефицит бюджета растет, занять негде.23. Смена правления НБУ.
24. Включается печатный станок.
25. Инфляция растет.
26. Другие страны после дефолта отказываются работать с Украиной.
...
Alerte COVID-19
Le Président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles. Toutes les informations sur www.gouvernement.fr
Это что-то
Доиграються зеленые...
Я не понимаю, что говорит этот человек. Я просто не понимаю. То есть, он предлагает остановить метро, и возить людей с левого берега по 10 человек в бусике.
Б*ять, отвезите кто-нибудь Владимира Александровича в час пик на Харьковскую и обратно даже с работающим метро.
Вот что он несет? Вот что он вообще несет?
Господин Президент. Вы представляете, что будет твориться в бусиках при забаненном метро? Какие двадцать человек?
... Блин, я кажется, сейчас себе мозг сломал. Я вот прям физически чувствую, как там шарики превратились в кубики и пытаются, ****, провернуться.
Ну это же просто физически невозможно быть хомо сапиенсу с такой дырой в башке. Это же, бл*ть, на*бнет всю теорию эволюции. Нельзя же так с Дарвином-то, бл*дь!!!
Какие двадцать пассажиров, зачем, почему, что говорит этот человек, о боги, боги, святая марля, только не мой мозг, инопланетяне долбанные ... (с)
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