 Ж/д, авиа- и автобусные перевозки прекращаются с 12:00 18 марта, останавливается метро, - Криклий. ИНФОГРАФИКА

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений", - написал Криклий.

Кроме того прекращается работа метрополитенов.

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Министр инфраструктуры призвал украинцев соблюдать эти нормы и по возможности оставаться дома.

Ранее с предложением ограничить подобные образом движение транспорта выступил президент Владимир Зеленский.

Городской глава Харькова Геннадий Кернес назвал требование закрыть метрополитен необоснованным и заявил, что не собирается его выполнять.