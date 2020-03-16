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 Враг 16 марта выпустил 2 противотанковые ракеты по нашим позициям под Новотошковским, потерь нет, - штаб ООС

16 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса позиции одного из подразделений ООС вблизи населенного пункта Новотошковское. Так, противник выпустил две противотанковые управляемые ракеты по нашим защитникам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В результате обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Также на днях, по данным разведки, подразделения ООС, применив дежурные огневые средства, уничтожили расчет ПТРК противника. Метким огнем наши воины ликвидировали двух оккупантов, двое получили тяжелые ранения.

По предварительным данным, в составе этого расчета были военнослужащие РФ, которые 10 марта поразили автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений ООС.

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, никакие действия противника не останутся безнаказанными".

Также читайте: С начала суток 16 марта враг 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3181891
 
 
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Щось заслабли. Або вимерли від оспи. Або ріжуть трупи, щоб закидувати позиції зараженими трупами з катапульт.
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кто заслаб - они вовсю тренируются на ВСУ пока зеленский разрешил
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Якої марки мокші використовують птрк? Ще совдєпавські, чи вже мокшанські?
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Я смотрю зеля и правительство с СНБО и при потерях булки не напрягает!
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это не счёт, так за свою землю не бётсья, давайте ребята ка так как Балтииские фошизды, счёт легионеров и руцкова ивана 1:23 на линие сражения, кстати, даже при таком счёте попали на почти 45 лет в окупацию, выводы делайте сами.

сегодня 16 марта - день легионера, защитника Латвии от красной чумы.

Враг 16 марта выпустил 2 противотанковые ракеты по нашим позициям под Новотошковским, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3134
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