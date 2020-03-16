 В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ

Об этом со ссылкой на источник сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседника агентства, Разумков пригласил руководителей парламентских фракций и депутатских групп для проведения совещания перед внеочередным заседанием Рады, которое состоится во вторник в 8:00.
Информацию агентства подтверждает и председатель фракции "Голос"Сергей Рахманин. В своем посте в Facebook он подтвердил совещание у Разумкова.
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"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", - написал Рахманин.
Он считает, что Зеленский намерен обсудить вопрос введения чрезвычайного положения по всей территории страны в связи ситуацией с коронавирусом COVID-19.
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Как стало известно ранее, во вторник, 17 марта в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.
Завтра зекоманда правда хочуть пропихнути свого генпрокурора ...Венедіктову .
- он сыт.
- ну когда поссыт, потом покорми" (С)
Пока украинцев, как скот, Зеленский загоняет по домам под видом коронавируса, сам он продолжает продавать и уничтожать страну…
Многие задают вопрос: Зеленский что - вообще «отбитый»?
Об этом сообщил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Мальчики и девочки, да он не собирается пять лет быть президентом. И у него «на кону» огромное бабло за продажу земли и стратегических предприятий, которое обеспечит Зеленского миллиардами до конца жизни.
Плюс - он уже взял денег от Ахметова, продав олигарху премьерскую должность.
- Зеленский продал места в Кабмине не только Ахметову, но еще и Фирташу
Поэтому плевал Зеленский на всех украинцев. И на то, как выглядят его действия со стороны.
Но что я скажу. Наш народ заслужил ЭТО своим голосованием в 2019 году.
За свою тупость придется платить в десятикратном размере. К сожалению…
…
А теперь внимательно следим за аферами Зеленского под видом «борьбы с коронавирусом»:
1) Зеленский приказывает Раде не идти на карантин, а продолжать работать и принимать «важные законы». Один из первоочередных - продажа земли. Это одно из ключевых обязательств Зеленского перед Ротшильдами-Соросом.
2) По команде Зеленского Нацбанк обваливает курс гривны. Доллар уже выше 27 грн.
3) С главой «Нефтегаза» Коболевым (человеком Ротшильдов) на четыре года продлён контракт. Задача Коболева-Зеленского - продать Ротшильдам «Нефтегаз» со всеми ресурсами украинского газа.
Так что пока украинцев, как скот, Зеленский загоняет по домам под видом коронавируса, сам он продолжает продавать и уничтожать страну.
ЗеПрезидент - это то, что мы заслужили своим выбором…
18 хв ·
Закликаємо всі українські сили, парламентські і не парламентські, завтра вийти до стін парламенту.
На наших очах, користуючись бідою страшної епідемії, Зеленський, олігархи і реваншисти крадуть нашу державність, свободи і землю.
Вийдіть і скавжіть своє слово, або замовкніть назавжди.
7.30 чекаємо біля парламенту. Суспільство буде знати, хто є хто.
#Геть_вірус_зРади
#Раду_на_карантин
Чтоб не дай бог не собрались люди под ВР и не помешали протащить закон о земле?
Это они на большой сходке с олигархами порешили застраховаться.
Пи...ец стране!
Назар Приходько
29 хв ·
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Разумков скликав нічну зустріч глав фракцій: вона має розпочатися о 23:00 за Києвом.
Нє, ну ви подивіться! Спочатку Зєля "втиху" зустрічається з чотирма представниками олігархату (Ахмєтовим, Коломойським, Веревським та Ярославскім):
"Дорогі Українці! Сьогодні я зустрівся з олігархами. І хоч я обіцяв з ними боротися під час своєї передвиборчої кампанії - х.й я вам розповім, про що я з ними говорив, бо нєх.й лєзть куда нінада, бл.дь!"
Потім, після пережитого фістінґу та виконання одноосібного ріммінґу, Зеленському стало прикро і він скликав власну монобільшість:
"Дорогі Українці! Я зустрівся з найбільшою фракцією Українського Парламенту, яка на моєму імені туди і зайшла, але знову ж таки - х.й я вам розповім про що ми говорили, ібо нєх.й вам лєзть куда нінада".
Тепер Разумков під покровом ночі збирає Голів фракцій. Певно вмовлятиме засідати всупереч рішенню погоджувальної ради про карантин Парламенту до 3.04.2020, окрім завтрашнього ранкового засідання, де мають бути ухвалені Закони спрямовані на подолання пандемії СOVID-19 та економічної кризи нею спричиненої, бо:
"Дорогі Українці! Я маю продати землю, інакше дефолт. І хоч я красіво піз.єл про "Нах.й МВФ" в серіалі" Слуга народу", на який більшість з вас повелося - він немає нічого спільного з тим, що мені досі боляче від пережитого фістінґу і досі на язику присмак після ріммінґу. Тому ідіть нах.й, дорогі Українці і бережіть здоров'я!"...
Апдейт (21:40 за Києвом): За даними з джерел у "СН" Зеленський вмовив фракцію голосувати за "ринок землі" всупереч карантину. Рішення буде ухвалено до кінця тижня.
Антидержавні підараси під керівництвом антидержавного підараса на чолі Держави...
59 мин. ·
ЖЕСТЬ... на это видео Анархиста Зе-Ленский со своим бандитом Ра-Дутским натравили всю ботоферму... Подгорело видимо у них... Они оба еще те мафиози. Сегодня я осознал, что Зе-Ленский не "маленький лох" - он конкретный наполеончик-бандюга... И его с Ра-Дутским таки стОит опасаться... это реально мафия. (((
Михаил Чаплыга на канале #политека_онлайн: Чрезвычайное положение - власть жестко загонит всех в карантин?
https://youtu.be/11sx7k4pemQ
Мирослав Гай@miroslavgai 1 ч
В країні оголошена спроба конституційного перевороту під прикриттям боротьби з епідемією. Наразі президент парламентсько-президентської республіки тисне на Верховну Раду для голосування під час карантину пакету антидержавних законів, частина з яких відверто написані в РФ