 В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ

Об этом со ссылкой на источник сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника агентства, Разумков пригласил руководителей парламентских фракций и депутатских групп для проведения совещания перед внеочередным заседанием Рады, которое состоится во вторник в 8:00.

Информацию агентства подтверждает и председатель фракции "Голос"Сергей Рахманин. В своем посте в Facebook он подтвердил совещание у Разумкова.

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"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", - написал Рахманин.

Он считает, что Зеленский намерен обсудить вопрос введения чрезвычайного положения по всей территории страны в связи ситуацией с коронавирусом COVID-19.

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Как стало известно ранее, во вторник, 17 марта в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.