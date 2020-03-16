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 Политика Украины
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Все про:ВР (24556) Разумков Дмитрий (429)

 В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание в понедельник в 23:00.

Об этом со ссылкой на источник сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника агентства, Разумков пригласил руководителей парламентских фракций и депутатских групп для проведения совещания перед внеочередным заседанием Рады, которое состоится во вторник в 8:00.

Информацию агентства подтверждает и председатель фракции "Голос"Сергей Рахманин. В своем посте в Facebook он подтвердил совещание у Разумкова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада соберется завтра в 8 утра на внеочередное заседание, - Разумков подписал распоряжение

"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", - написал Рахманин.

Он считает, что Зеленский намерен обсудить вопрос введения чрезвычайного положения по всей территории страны в связи ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский собирает "слуг народа", на повестке - коронавирус, подписанные Ермаком протоколы и рынок земли, - Бутусов

Как стало известно ранее, во вторник, 17 марта в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3181890
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю, завтра проголосуют за запрет короновируса.
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Серце цует что под этим соусом хотят провести капитуляцию Украины!
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Сивоху тоже пригласили, или он опять заснул?
В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ - Цензор.НЕТ 6594
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Думаю, завтра проголосуют за запрет короновируса.
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будут решать что еще можно спионерить под шумок короновируса
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Ні. Продаж землі та інтеграція в ОРДЛО.
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Серце цует что под этим соусом хотят провести капитуляцию Украины!
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Проти ночі збіговисько. Все в найкращих традиціях.
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Та часу нема. Люди мруть як мухи! Вони щось знають, і треба щось робити. Люди мруть не від ГРЗ! В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ - Цензор.НЕТ 2931
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Та посрать на маски!Похоже готовиться что-то гораздо печальней вируса.
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приСлуги кремля спешат проголосовать капитуляцию Украины?!
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Чрезвычайное положение означает, что чихать друг в друга можна без предупреждения.
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Щось мені мій внутрішній голос підказує що завтра ЗЕбанда прокацапська "припечатає" кінець України як вільної незалежної держави - дай то Бог щоб він помилився!!!
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..Помилився . В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ - Цензор.НЕТ 4930
Завтра зекоманда правда хочуть пропихнути свого генпрокурора ...Венедіктову . В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ - Цензор.НЕТ 4094
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Убрать пороха срочно под домашний арест и сдать Украину.
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Сивоху тоже пригласили, или он опять заснул?
В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ - Цензор.НЕТ 6594
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" - покорми сивуху пиццой.
- он сыт.
- ну когда поссыт, потом покорми" (С)
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он вестибулярный аппарат тренирует перед презентацией новой платформы.
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прям как виссарионович. ночные бдєнія с головками фрикций.
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Всех депутатов в Раде расстрелять, а Зелёного клоуна повесить на фонарном столбе, чтобы во что плевать!
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Почему Зеленскому плевать на всех украинцев - политолог Март 16, 2020Без рубрикиКомментарии
В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ - Цензор.НЕТ 2568Пока украинцев, как скот, Зеленский загоняет по домам под видом коронавируса, сам он продолжает продавать и уничтожать страну…
Многие задают вопрос: Зеленский что - вообще «отбитый»?
Об этом сообщил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Мальчики и девочки, да он не собирается пять лет быть президентом. И у него «на кону» огромное бабло за продажу земли и стратегических предприятий, которое обеспечит Зеленского миллиардами до конца жизни.
Плюс - он уже взял денег от Ахметова, продав олигарху премьерскую должность.
- Зеленский продал места в Кабмине не только Ахметову, но еще и Фирташу
Поэтому плевал Зеленский на всех украинцев. И на то, как выглядят его действия со стороны.
Но что я скажу. Наш народ заслужил ЭТО своим голосованием в 2019 году.
За свою тупость придется платить в десятикратном размере. К сожалению…

А теперь внимательно следим за аферами Зеленского под видом «борьбы с коронавирусом»:
1) Зеленский приказывает Раде не идти на карантин, а продолжать работать и принимать «важные законы». Один из первоочередных - продажа земли. Это одно из ключевых обязательств Зеленского перед Ротшильдами-Соросом.
2) По команде Зеленского Нацбанк обваливает курс гривны. Доллар уже выше 27 грн.
3) С главой «Нефтегаза» Коболевым (человеком Ротшильдов) на четыре года продлён контракт. Задача Коболева-Зеленского - продать Ротшильдам «Нефтегаз» со всеми ресурсами украинского газа.
Так что пока украинцев, как скот, Зеленский загоняет по домам под видом коронавируса, сам он продолжает продавать и уничтожать страну.
ЗеПрезидент - это то, что мы заслужили своим выбором…
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по ходу, вже завтра, младориг і шут-уклоніст будуть ломитись в Ростов
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В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ - Цензор.НЕТ 1928Рух Опору Капітуляції
18 хв ·

Закликаємо всі українські сили, парламентські і не парламентські, завтра вийти до стін парламенту.

На наших очах, користуючись бідою страшної епідемії, Зеленський, олігархи і реваншисти крадуть нашу державність, свободи і землю.

Вийдіть і скавжіть своє слово, або замовкніть назавжди.

7.30 чекаємо біля парламенту. Суспільство буде знати, хто є хто.

#Геть_вірус_зРади
#Раду_на_карантин

В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ - Цензор.НЕТ 6108
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Похоже, он им растолковывал: ну не все равно ли вам, при какой власти богатеть и грабить простой народ?
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ну , ось це , як раз вони йому можуть розтовмачити ...
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Там все порешали карты раскрыты с подачи США и Москвы
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не прокатит у мыролюбцев эта многослойность. так же как и не прокатила у предидущих мыролюбцев аналогичная.
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Так у нас же нет вируса, какое ЧП???
Чтоб не дай бог не собрались люди под ВР и не помешали протащить закон о земле?
Это они на большой сходке с олигархами порешили застраховаться.
Пи...ец стране!
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Схоже запланована остаточна здача України .......
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Москва добилась того, к чему стремилась - начать пересмотр своего статуса в этой войне. И ответственность за это лежит на плечах Владимира Зеленского процесс пошел по международной линии...
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Лейбористы, консерваторы, бывшие дипломаты и сотрудники спецслужб работали в интересах Москвы
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Заседание после полуночи... Это что-то новое в лексиконе нашей политической быдлоэлиты.
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Будут делить чемодан немецких денег за маски.
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помню как этот Приходько за Зе топил, аж с штанов выпрыгивал...В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ - Цензор.НЕТ 1016

Назар Приходько
29 хв ·

⚡️⚡️⚡️
Разумков скликав нічну зустріч глав фракцій: вона має розпочатися о 23:00 за Києвом.
Нє, ну ви подивіться! Спочатку Зєля "втиху" зустрічається з чотирма представниками олігархату (Ахмєтовим, Коломойським, Веревським та Ярославскім):

"Дорогі Українці! Сьогодні я зустрівся з олігархами. І хоч я обіцяв з ними боротися під час своєї передвиборчої кампанії - х.й я вам розповім, про що я з ними говорив, бо нєх.й лєзть куда нінада, бл.дь!"
Потім, після пережитого фістінґу та виконання одноосібного ріммінґу, Зеленському стало прикро і він скликав власну монобільшість:
"Дорогі Українці! Я зустрівся з найбільшою фракцією Українського Парламенту, яка на моєму імені туди і зайшла, але знову ж таки - х.й я вам розповім про що ми говорили, ібо нєх.й вам лєзть куда нінада".
Тепер Разумков під покровом ночі збирає Голів фракцій. Певно вмовлятиме засідати всупереч рішенню погоджувальної ради про карантин Парламенту до 3.04.2020, окрім завтрашнього ранкового засідання, де мають бути ухвалені Закони спрямовані на подолання пандемії СOVID-19 та економічної кризи нею спричиненої, бо:
"Дорогі Українці! Я маю продати землю, інакше дефолт. І хоч я красіво піз.єл про "Нах.й МВФ" в серіалі" Слуга народу", на який більшість з вас повелося - він немає нічого спільного з тим, що мені досі боляче від пережитого фістінґу і досі на язику присмак після ріммінґу. Тому ідіть нах.й, дорогі Українці і бережіть здоров'я!"...
Апдейт (21:40 за Києвом): За даними з джерел у "СН" Зеленський вмовив фракцію голосувати за "ринок землі" всупереч карантину. Рішення буде ухвалено до кінця тижня.
Антидержавні підараси під керівництвом антидержавного підараса на чолі Держави...


В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ - Цензор.НЕТ 879

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Тьі уже рьіжий предатель один раз помог Донецку в 2014 году, украинцьі Донецка тебе никогда єтого не забудут

В 23:00 Разумков собирает глав фракций Рады, - СМИ - Цензор.НЕТ 7348
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но сейчас почти полностью седой. Но предателем быть не перестал.
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треба виходити проти свавілля та узурпації влади!
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Миха Чаплыга
59 мин. ·

ЖЕСТЬ... на это видео Анархиста Зе-Ленский со своим бандитом Ра-Дутским натравили всю ботоферму... Подгорело видимо у них... Они оба еще те мафиози. Сегодня я осознал, что Зе-Ленский не "маленький лох" - он конкретный наполеончик-бандюга... И его с Ра-Дутским таки стОит опасаться... это реально мафия. (((
Михаил Чаплыга на канале #политека_онлайн: Чрезвычайное положение - власть жестко загонит всех в карантин?
https://youtu.be/11sx7k4pemQ
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Полиция Авакова - это КГБ зеленского.
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Мирослав Гай@miroslavgai 1 ч

В країні оголошена спроба конституційного перевороту під прикриттям боротьби з епідемією. Наразі президент парламентсько-президентської республіки тисне на Верховну Раду для голосування під час карантину пакету антидержавних законів, частина з яких відверто написані в РФ
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