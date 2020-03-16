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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4888) карантин (321) Кернес (1168) Харьков (4617) COVID-19 (945)

 Считаю необоснованным для города, где не зафиксирован ни один случай коронавируса, - Кернес не планирует выполнять поручение Зеленского и закрывать метро в Харькове

Харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в комментарии Украинской правде, информирует Цензор.НЕТ.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковские ночные клубы закроют, центры админуслуг ограничат работу, - мэрия

Источник: https://censor.net.ua/n3181886
 
   
 Топ комментарии
 
двум пєрнатим в одной бєрлогє..?



Anatoliy Bondarenko@dvrnd 1 ч

Хочу помилитися, але у нас тут антиконституційний заколот на чолі із президентом Зеленським.
У принципі, зрозуміло для чого припиняють міжміське сполучення і метро у Києві, щоб неможлива була масова мобілізація на протести.
Рада наголосує завтра багато цікавого
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Хасиды с хабадниками пошли вразнос. Как с цепи сорвались.
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Ну да, надо пару тысяч трупов, только тогда закроют метро. Гепа жжот.
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двум пєрнатим в одной бєрлогє..?



Anatoliy Bondarenko@dvrnd 1 ч

Хочу помилитися, але у нас тут антиконституційний заколот на чолі із президентом Зеленським.
У принципі, зрозуміло для чого припиняють міжміське сполучення і метро у Києві, щоб неможлива була масова мобілізація на протести.
Рада наголосує завтра багато цікавого
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Ви не помиляєтесь. зеленський перейшов межу. Навіть янукович вагався. Цей без жодних сумнівів це зробив.
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Мля еще одно петярастище прискакало. А ничо, что почти во всей Европе антиконституционный заколот против короновируса?
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невтомно намагаються сіяти зраду - але з кожними разом все кумедніше ..))
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Могу прекратить это все. Но вот народ, сделает ли выводы на следующих выборах? Сомнительно.
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Хасиды с хабадниками пошли вразнос. Как с цепи сорвались.
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Ну да, надо пару тысяч трупов, только тогда закроют метро. Гепа жжот.
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Может случиться, что в связи с мерами против короновирус, Гепе запретят передвигаться на коляске.
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Пока один адекватный мер обозначился. По крайней мере, для этой ситуации.
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неожиданно Зе был послан нах тем, от кого этого никто не ожидал.... Считаю необоснованным для города, где не зафиксирован ни один случай коронавируса, - Кернес не планирует выполнять поручение Зеленского и закрывать метро в Харькове - Цензор.НЕТ 7843
Если еще и Корбан пошлет.., то есть будет над чем подумать...
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25 000 000 друзів Петра@Disco_Sashka 1 ч

Значить дерибан під прикриттям драконівських штрафів за порушення карантину.
Русня на Банковій, маса обмежень, знову перекривають метро.
Бляха, як я втомився від цих аналогій.
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Митенька кацапанышь а объяснишь почему тебя якобы бандеровца лайкает вата да и ты лайкаешь вату?
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Конечно, "не зафиксирован". Нечем фиксировать, нет тестов.
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Кернес чтит Уголовный Кодекс. На понт его не возьмешь. Сам понтовщик.
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От завтра і дізнаємось хто , в Харкові , головний - Зеленський чи Гєпа ...?
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Так ответ уже известен - Гепа, правда в случае большого шухера он в очередной раз уедет в рашу "лечить зубы", а крайним сделают первого.
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Решил на себя внимание обратить и все
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Кернес вирішив 1,4 млн харків"ян заразити короновірусом. Це ж кримінальна справа.
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Каждый САМ вправе выбирать - передвигаться ему в метро или нет.
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А обязать всех маски носить не пробовали? А, масок нет? Так давайте с этого и начинать, кто страну без масок оставил?
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Помножь Гепа на ноль этого куэмастро.Жоть и одного хера дети...подкуйловники.
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Италия по началу тоже забила на ограничения, потом пзц..
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Ооо!.. бунт региоАнальных баронов в лице Кернеса!..
Для не понятливых, Бубочке поводил резиновым изделием по губам, инвалид ума и тела - Кернес!.. И как же Бубочка ответит на вызов?!..
Все знают, что бубочка чмо, но только Кернес решился сказать это в слух!
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В Чехии например количество общественного транспорта увеличили, чтобы люди не собирались толпами на улице. Двери троллейбусов, трамваев будут открываться автоматически, чтобы люди не нажимали кнопочку при входе или выходе.
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Одною тверезо мислячою людиною виявився Кернес.
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Лишилося оголосити Харківську народну республіку, щоб отримати особливий статус і особливі графські привілеї, на рівні з Лугандоном.
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Може, взагалі життя в Києві поставити "на паузу"?!((( Я згоден з багатьма заходами, але як кияни будуть добиратися на роботу з лівого берега на правий без метро? Особливо, якщо врахувати заборону заповнювати маршрутки тільки 10-ма пасажирами? Медсестри і санітарки поліклінік і лікарень тепер на роботу будуть на таксі їздити?!((( Повний неадекват!!!(((
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ЗЕлёночное чмо в метро не спускалось, не представляет вообще что оно значит для города.
Если не найдется здравомыслящего и всё таки остановят, через день ступора вынуждены будут запустить.
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Orwell was right@GeogeOrwellLive 2 ч

16.03.2020
Звернення Серванта (коротко)
Ми все порішали.
Пенсам по тисячі, щоб не скиглили.
Більше трьох не збиратись!
Всім сидіти дома, бо будем *******.
Але ВР повинна працювати, бо треба призначити міністра економіки!!!
Не кашляйте!

****!
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какие же тупари у власти.. раздуплится, когда уже поздно будет.
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завтра Гепе покажут некоторые задокументированные моменты его жизненного пути , и он сам по эскалатору на коляске полезет закрывать метро Считаю необоснованным для города, где не зафиксирован ни один случай коронавируса, - Кернес не планирует выполнять поручение Зеленского и закрывать метро в Харькове - Цензор.НЕТ 6463
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ну, шо сказать? Умеете, могёте просто! Считаю необоснованным для города, где не зафиксирован ни один случай коронавируса, - Кернес не планирует выполнять поручение Зеленского и закрывать метро в Харькове - Цензор.НЕТ 2926
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