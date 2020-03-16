 Считаю необоснованным для города, где не зафиксирован ни один случай коронавируса, - Кернес не планирует выполнять поручение Зеленского и закрывать метро в Харькове

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в комментарии Украинской правде, информирует Цензор.НЕТ.
"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов.
Anatoliy Bondarenko@dvrnd 1 ч
Хочу помилитися, але у нас тут антиконституційний заколот на чолі із президентом Зеленським.
У принципі, зрозуміло для чого припиняють міжміське сполучення і метро у Києві, щоб неможлива була масова мобілізація на протести.
Рада наголосує завтра багато цікавого
Если еще и Корбан пошлет.., то есть будет над чем подумать...
25 000 000 друзів Петра@Disco_Sashka 1 ч
Значить дерибан під прикриттям драконівських штрафів за порушення карантину.
Русня на Банковій, маса обмежень, знову перекривають метро.
Бляха, як я втомився від цих аналогій.
Для не понятливых, Бубочке поводил резиновым изделием по губам, инвалид ума и тела - Кернес!.. И как же Бубочка ответит на вызов?!..
Все знают, что бубочка чмо, но только Кернес решился сказать это в слух!
Если не найдется здравомыслящего и всё таки остановят, через день ступора вынуждены будут запустить.
16.03.2020
Звернення Серванта (коротко)
Ми все порішали.
Пенсам по тисячі, щоб не скиглили.
Більше трьох не збиратись!
Всім сидіти дома, бо будем *******.
Але ВР повинна працювати, бо треба призначити міністра економіки!!!
Не кашляйте!
****!