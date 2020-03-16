 Считаю необоснованным для города, где не зафиксирован ни один случай коронавируса, - Кернес не планирует выполнять поручение Зеленского и закрывать метро в Харькове

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в комментарии Украинской правде, информирует Цензор.НЕТ.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов.

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