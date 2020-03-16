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 "Укрзализныця" отменяет экспресс в "Борисполь"

Экспресс от центрального ж/д вокзала в Киеве до аэропорта "Борисполь" не будет ходить в течение всего периода карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17 марта) временно прекращает курсирования рельсового автобуса до международного аэропорта "Борисполь". Это связано с падением пассажиропотока, что вызвано прекращением авиационного сообщения с другими странами", — сказано в сообщении.

В пресс-службе перевозчика напомнили, что международное пассажирское сообщение прекращается с полуночи 17 марта, а внутренние рейсы и международные железнодорожные грузовые перевозки осуществляются в штатном режиме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181884
 
 
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вмєсто просторних вагонов йєжжайтє в забітих маршрутках
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В общем, с коронавирусом борятся кто как умеет. В Китае борятся антисептиками, больницами и карантином. В Украине решили ничего не делать, желательно сидеть дома. Типо если ничего не делать и много шуметь - то пронесет.
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Головне що встиг гроші в офшори перекинути!
А ви-тримайтеся!
Армія, Томас і Андерсон!
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