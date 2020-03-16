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 На пунктах пропуска из оккупированных территорий проводится постоянный температурный скрининг

Для устранения угрозы распространения коронавируса в районе ООС на контрольных пунктах въезда-выезда задействуют специальные мероприятия. Так, на КПВВ "Майорск" продолжается проверка людей, которые едут на подконтрольную Украины территорию из оккупированной Горловки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армияинформ.

В сообщении отмечается: "С помощью спецприборов представители Государственной пограничной службы Украины проводят температурный скрининг каждому, кто пересекает пропускной пункт. Медицинские работники регулярно дезинфицируют помещения и боксы на КПВВ. Если обнаруживают человека с повышенной температурой, дежурные медики из Минздрава осматривают подозрительного на заболевание и в случае необходимости доставляют в медучреждение для лечения и изоляции.

Сейчас введен временный запрет въезд с оккупированных территорий лиц с признаками острых респираторных заболеваний и иностранцам без украинского гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной Украине территории. Пропуск указанной категории лиц в обратном направлении происходит без ограничений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ближайшее время закроет до 70% пунктов пропуска через границу, - правительство

Источник: https://censor.net.ua/n3181883
 
 
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Треба на пунктах з дамбвабвелугандонами сказати, що перетин кордону можливий тільки на метро і відразу його закрити.
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**** нет слов какого йуха нам закрывают магазины рынки граници а с это стадо спокойно бродит за пенсиями и выплатами захотели в парашу наглухо закрыть вце пункты пропуска.когда наши военные входили в города они с иконами под танки лезли травили сдавали координаты...какое нах перемещение в пандемию?!!!!
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Вы "Цензор" читаете. Извините, Вы на нём пишите. Вчера закрыли, на "Цензоре" было. Донбабве подтанки введи абырвалг
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тоість, мєтро закрилі, а ДІЛДО входіт і виходіт бєз огранічєній
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Чому не перекрили? У них же не просто короновірус, а ще й з віспою. Їм можна
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А что такое скрининг? Исконно русский сайт цензор. Гы.
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Да не пались ты. В Украине не знают, что такое то, что ты назвало. Гы.
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-- ЮRa, а в твойом RепєRтуаRє йєсть шо-нібуть нашьє, ісконно Rусскойє???
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Закрывайте к чертям собачим. С той стороны будут жрать жаропонижающие таблетки и все равно ходить.
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Да они там в Слуге урода что вобще рыбного субчика объелись? В Городах закрывают всё а эти зомбям свободное передвижение?!
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Думаю , что рынки типа Барабашово , - закрывать пока-что нельзя . Нет ещё зараженных и больных в Харьковской обл . Потому и панику поднимать не нужно .
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передайте тому кто досих пор не закрыл КПП. пусть засунет те градусники себе в уши. на всю длинну
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юрий иванов e2d113d8- приношу Вам свои извинения. Тут никто новости не читает.
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Про инкубационный период как определение эти дауны в правительстве, похоже, не слышали. Или делают вид.
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