 Коронавирус у двух жителей Полтавщины не подтвердился, 29 полчавчан находятся в самоизоляции, - ОГА

Об этом 16 марта на брифинге сообщил директор Департамента здравоохранения ОГА Виктор Лысак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.
Отмечается, что пациент из Кременчуга находится в больнице с диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция", состояние его здоровья удовлетворительное.
У полтавчанина обнаружили грипп типа B, и теперь он лечится в стационаре.
"Я хотел бы попросить всех жителей региона - не надо без нужды вызывать бригады скорой помощи. В последние дни участились вызовов, которые не всегда оправданы. Пожалуйста, относитесь с ответственностью, ведь подобные случаи тратят ресурсы экстренной помощи", - отметил Виктор Лысак.
Он добавил, что в области есть 308 аппаратов искусственной вентиляции легких, и сейчас этого количества достаточно.
Кроме того, сегодня в регионе на самоизоляции находятся 29 человек: 14 человек в Полтаве, 15 - на территории области.
Виктор Лысак раз просит полтавчан не паниковать и пользоваться горячей линией Национальной службы здравоохранения 1677 (если недавно вернулись из-за границы).
Также стоит соблюдать правила личной гигиены: мыть и дезинфицировать руки, не находиться в людных местах. Работодателей просят организовать работу для работников дистанционно. А тем, кто собирался путешествовать, стоит отложить поездку.
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
На данный момент в Украине подтверждены 5 случаев коронавируса. Среди них один летальный.