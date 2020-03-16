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 Коронавирус у двух жителей Полтавщины не подтвердился, 29 полчавчан находятся в самоизоляции, - ОГА

ПЦР-диагностика на COVID-2019 у госпитализированных жителей Полтавы и Кременчуга не выявила признаков заболевания.

Об этом 16 марта на брифинге сообщил директор Департамента здравоохранения ОГА Виктор Лысак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

Отмечается, что пациент из Кременчуга находится в больнице с диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция", состояние его здоровья удовлетворительное.

У полтавчанина обнаружили грипп типа B, и теперь он лечится в стационаре.

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"Я хотел бы попросить всех жителей региона - не надо без нужды вызывать бригады скорой помощи. В последние дни участились вызовов, которые не всегда оправданы. Пожалуйста, относитесь с ответственностью, ведь подобные случаи тратят ресурсы экстренной помощи", - отметил Виктор Лысак.

Он добавил, что в области есть 308 аппаратов искусственной вентиляции легких, и сейчас этого количества достаточно.

Кроме того, сегодня в регионе на самоизоляции находятся 29 человек: 14 человек в Полтаве, 15 - на территории области.

Виктор Лысак раз просит полтавчан не паниковать и пользоваться горячей линией Национальной службы здравоохранения 1677 (если недавно вернулись из-за границы).

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Также стоит соблюдать правила личной гигиены: мыть и дезинфицировать руки, не находиться в людных местах. Работодателей просят организовать работу для работников дистанционно. А тем, кто собирался путешествовать, стоит отложить поездку.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 5 случаев коронавируса. Среди них один летальный.

Источник: https://censor.net.ua/n3181882
 
 
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самоизоляция это конечно хорошо, только соседям этих "изолированных" не сообщайте...
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"Я хотел бы попросить всех жителей региона - не надо без нужды вызывать бригады скорой помощи. В последние дни участились вызовов, которые не всегда оправданы.Источник: https://censor.net.ua/n3181882 - шкода , що до нього не дослухаються - закликати наших людей до свідомих вчинків - марна справа !
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