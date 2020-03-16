 МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Так, Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей". За это простых граждан предлагают наказывать штрафом в сумме от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов (17 – 34 тыс. гривен. — Ред.), а должностных лиц — штрафом от 2000 до 10000 необлагаемых минимумов доходов (34 — 170 тыс. гривен. — Ред.).

"Административная ответственность может быть установлена ​​за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19", — пояснил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Он добавил, что предлагается повысить уголовную ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и сформулировать ст. 325 Уголовного кодекса в такой редакции: "Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет".

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