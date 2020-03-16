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 Общество
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Материалы по теме:
Все про:законопроект (2357) карантин (321) МВД (8089) уголовная ответственность (376) Геращенко Антон (1018)

 МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина

Штраф за нарушение карантина может составлять от 17 до 34 тысяч гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Так, Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей". За это простых граждан предлагают наказывать штрафом в сумме от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов (17 – 34 тыс. гривен. — Ред.), а должностных лиц — штрафом от 2000 до 10000 необлагаемых минимумов доходов (34 — 170 тыс. гривен. — Ред.).

"Административная ответственность может быть установлена ​​за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19", — пояснил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено). ДОКУМЕНТ

Он добавил, что предлагается повысить уголовную ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и сформулировать ст. 325 Уголовного кодекса в такой редакции: "Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет".

Также на Цензор.НЕТ: Рада соберется завтра в 8 утра на внеочередное заседание, - Разумков подписал распоряжение

Источник: https://censor.net.ua/n3181881
 
 
 Топ комментарии
 
А судить зе правительство за государственную измену МВД не хочет предложить?!
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Так де ж ділись маски? Хібе не це є першочерговим завданням МВД?
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Так де ж ділись маски? Хібе не це є першочерговим завданням МВД?
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А судить зе правительство за государственную измену МВД не хочет предложить?!
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причем не просто судить а многослойно судить.
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Скоро туда ******* писать будут,если будет чем.
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Наведіть в себе порядок..МВС перетворилось в ОЗУ особливо патрульна полюція..
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26 марта Зеленский приезжает в Харьков. Нацгвардия с сегодняшнего дня в полной боевой готовности. Что собирается Зеленский подписывать в Харькове ???
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А кто Зелю подписал в Президенты? -- за тех и подпишется...
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Так янеовощ теж спочатку на Харків збирався, здається... А опинився в Ростові... Стежки таки заплутані, такі заплутані...
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А и где эти нормы прописаны? И шустрилу Крадуцкого продавшего запас масок страны тоже спеленают по взрослому ?
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Жа не. Кто сбажавшего коронавирусника будет ловить, если он опасен? Тут уже надо охотников за головами - по 100 долларов за голову.
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уже создал неукраинское диктаторское правительство совместно с ОРДЛО.
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Ну, а після зашквару 21.04.2019, більше ніхто не впишеться..
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Адам Смит@_Smithchenko 18 мин

Є інформація, що сьогодні з 23:00 і до 5:00 ранку, чорні вертольоти будуть розпорошувати "Вовину тисячу" для пенсіонерів.
Якщо ви не пенсіонер - вікна та балкони повинні бути закриті і на вулиці після 23:00 знаходиться не можна.
Повідомили з військової частини
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брехня - насправді , там буде не вакцина , а отрута - ***** просто не хоче платити стаду порохоботів останню зарплату !
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І першим оштрафованим буде рюкзаков, за те, що не відпустив все МВС на дистанційну роботу? Бо їх же там значно більше 200, на Богомольця, 10 МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 4907 Наступний - найвеличніший з ОПою, потім Разумков з Радою, ну і наостанок - Прем'єр МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 3983 А чом би й ні?
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проходили это уже с овощем... и чем закончилось?
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в данном случае надо признать наказание оправдано , наш народ понимает или в рыло или по карману , без этих призов он в карантине сидеть не будет
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Ты рехнулся? какой карантин? Тебя садят в зону под видом карантина.
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Шо арестуете СНБО за то что три месяца про чеснок с луком рассказывали вместо того что бы организовать мат. обеспечение противоэпидемических мероприятий.
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правил еще нет, массовых случаев заболеваний нет, а наказывать уже пора. какой то искуственный маразм с вирусом создают зебилы.
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За это простых граждан предлагают наказывать штрафом в сумме от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов (17 - 34 тыс. гривен. - Ред.), а должностных лиц - штрафом от 2000 до 10000 необлагаемых минимумов доходов (34 - 170 тыс. гривен. - Ред.).Источник: https://censor.net.ua/n3181881

А елітним людям?
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за коррупцию и воровство почему-то не предлагают , а вот за вирус пожалуста , любого на улице хватай и кандидат готов , у нас и так пол страны на измене ,
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Все вірно - такі заходи повинні бути рішучими і жорсткими !
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