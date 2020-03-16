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Все про:Бандера (673) карантин (321) Тернопольщина (433) Шабунин (118) Дубинский (80)

 "Слуга народа" Дубинский оскорбил Степана Бандеру и тернопольских врачей

Народный депутат от фракции политпартии "Слуга народа" Александр Дубинский пошутил о карантинных мерах в Тернопольской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Dubinsky.pro, нардеп написал: "Говорят, в Тернопольской области пациентку, которая задыхалась, не пустили в поликлинику. Врачи закрылись изнутри. Надеюсь, хотя бы показали ей через стекло портрет Бандеры. Для укрепления духа".

Слуга народа Дубинский оскорбил Степана Бандеру и тернопольских врачей 01

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Публикацию прокомментировал глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. "Дубинский - мразь, если вы не знали. То же касается руководства фракции, которое, поджав хвосты, его терпит", - написал он в Facebook.

Слуга народа Дубинский оскорбил Степана Бандеру и тернопольских врачей 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3181879
 
 
 Топ комментарии
 
Оно дибил. Оно пыталось оскорбить. Но поскольку оно дибил, то даже это у него не получилось... "Слуга народа" Дубинский оскорбил Степана Бандеру и тернопольских врачей - Цензор.НЕТ 6537
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Дубинский антиукраинец, живет в Украине и безумно ненавидит украинцев. Как такая мр*зь может жить?
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Если человек - идиот и своЛочь, то это навсегда.
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"На фоне общенационального карантина клоун призвал быстро принять земельную реформу"
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Я навіть не дивуюсь.
Тільки рашиздові та продажній гниді Степан Андрійович покою не дає.
Вся вата він нього шкварчить.
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Бородатое чмо своей смертью не подохнет.
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А что, кого-то еще удивляет хамство маланских?
Они хозяева.
Шароварным гоям - молчать!
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Коронавірус
Чека гігантська прикрість
Країну безборонную:
В степах великий вірус,
Увінчаний короною,
Змагається з мізерним
Держави головою,
Який під Коломойським
Махає булавою.

Розсіялись веселі
ЗЕленії химери.
Сказав міністр від Зелі:
- Всі вмруть пенсіонери!

Хай бережуть Вкраїну
Святі небесні сили,
Бо не боїться вірус
ЗЕленої бацили,

Яка загнала маски
В Китай та Емірати.
А медиків з неласки
Жене за товсті ґрати!
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Заголовок должен быть таким "Журналист канала 1+1....."
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Чому ця падла до сих пір не пиз*ена?
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