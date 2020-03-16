 "Слуга народа" Дубинский оскорбил Степана Бандеру и тернопольских врачей

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Dubinsky.pro, нардеп написал: "Говорят, в Тернопольской области пациентку, которая задыхалась, не пустили в поликлинику. Врачи закрылись изнутри. Надеюсь, хотя бы показали ей через стекло портрет Бандеры. Для укрепления духа".

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Публикацию прокомментировал глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. "Дубинский - мразь, если вы не знали. То же касается руководства фракции, которое, поджав хвосты, его терпит", - написал он в Facebook.

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