 "Слуга народа" Дубинский оскорбил Степана Бандеру и тернопольских врачей

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Dubinsky.pro, нардеп написал: "Говорят, в Тернопольской области пациентку, которая задыхалась, не пустили в поликлинику. Врачи закрылись изнутри. Надеюсь, хотя бы показали ей через стекло портрет Бандеры. Для укрепления духа".
Публикацию прокомментировал глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. "Дубинский - мразь, если вы не знали. То же касается руководства фракции, которое, поджав хвосты, его терпит", - написал он в Facebook.
Тільки рашиздові та продажній гниді Степан Андрійович покою не дає.
Вся вата він нього шкварчить.
Они хозяева.
Шароварным гоям - молчать!
Чека гігантська прикрість
Країну безборонную:
В степах великий вірус,
Увінчаний короною,
Змагається з мізерним
Держави головою,
Який під Коломойським
Махає булавою.
Розсіялись веселі
ЗЕленії химери.
Сказав міністр від Зелі:
- Всі вмруть пенсіонери!
Хай бережуть Вкраїну
Святі небесні сили,
Бо не боїться вірус
ЗЕленої бацили,
Яка загнала маски
В Китай та Емірати.
А медиків з неласки
Жене за товсті ґрати!