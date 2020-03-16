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 Политика Украины
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Все про:ВР (24556) внеочередное заседание (58) Разумков Дмитрий (429)

 Рада соберется завтра в 8 утра на внеочередное заседание, - Разумков подписал распоряжение

На повестке дня парламента — меры по борьбе с коронавирусом и порядок работы парламента во время карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Внеочередное заседание парламента состоится во вторник, 17 марта, в 8:00.

В повестке дня заседания указаны следующие пункты:

- принятие законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)",

- рассмотрение во втором чтении законопроектов №2538 и №2539 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых з счёт госбюджета,

- внесение изменений в Налоговый кодекс в части поддержки налогоплательщиков.

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Кроме того, депутаты должны будут рассмотреть вопрос изменения в календарный план работы Рады о замене двух пленарных недель и недели для встречи с избирателями на работу в комитетах, а также проект постановления о работе парламента на период карантина.

Источник: https://censor.net.ua/n3181878
 
 
 Топ комментарии
 
Чудо-ВаЩе@compdemon

Цей чорт оголосив надзвичайний стан (без документального його запровадження), забороняє зібрання більше 10 людей, блокує пересування Україною і метро в Києві.
При цьому "ВР має працювати і в турбо режимі прийняти земельну, податкову і трудові реформи".
Сука.
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Міністерство юстиції України через поширення коронавірусу пропонує доповнити закон про надзвичайний стан нормами, що дозволяють проводити огляд особистих речей та обшук автомобілів без рішення суду.

Про це інформують джерела INSIDER з МВС та Мін'юсту.

Ці пропозиції нині обговорюють у форматі робочої групу на базі комітету з питань здоров'я нації, який працює над законопроєктами стосовно захисту від епідемії коронавірусу.

Зокрема, члени групи хочуть доповнити статтю 17 "Закону України про правовий режим надзвичайного стану", додавши два пункти:

запровадження комендантської години;
перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та життя громадян.

МВС у свою чергу на комітеті пропонує змінити одну зі статей кримінального кодексу. За порушення санітарних правил там хочуть ввести штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж позбавлення волі до трьох років. Тоді як у діючій редакції передбачено штраф до 100 неоподаткованих мінімумів та обмеження волі до трьох років
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все правильно они делают...
а как по другому провести капитуляцию и анти-национальные законы, кроме как введения диктатуры...?
Поставь себя на их место...
Другой вопрос - будет кто сопротивляться этому или нет...?
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1918-1933 мало кто сопротивлялся... В основном малороссам было побоку, лишь в тихую кушали своих деток.
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Andrea Petrychenko - нет...

было множество восстаний и вооруженных сопротивлений.., которые были подавленны махиной красной армии...
Но тогда люди были другими.., не пришибленные Голодомором и геноцидами еще...
Сейчас все хуже...
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Прогнозую абсолютно чітко, що в умовах карантину, і пов'язаного з нею безпрецендентної кризи, надзвичайних ситуацій сильно активізуються різні антисоціальні елементи, бандити, грабіжники, корупціонери, вбивці, гвалтівники, викрадачі людей, рекетири. В т.ч й серед криміналізованих "правоохоронців"!
Тому:
-Влада має відмовитись в умовах карантину від прийняття будь-яких рішень, які можуть збурити суспільство та спровокувати конфлікти...
-Парламент має прийняти закон про те, що мародерів, грабіжників,вбивць, гвалтівників , корупціонерів, викрадачів людей, рекетирів.громадяни мають право вбивати на місці злочину - без наступних покарань за вбивство (каліцтво)! При цьому - скасувати норму КК України про перевищення обсягів необхідної самооборони! Дозволити закупівлю короткостволів. Заборонити зміну власності на майно на період кризи.
--Люди мають закупити на законних підставах зброю для самооборони..
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Чудо-ВаЩе@compdemon

Цей чорт оголосив надзвичайний стан (без документального його запровадження), забороняє зібрання більше 10 людей, блокує пересування Україною і метро в Києві.
При цьому "ВР має працювати і в турбо режимі прийняти земельну, податкову і трудові реформи".
****.
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Ермаковский Минск и снятие санкций они хотят принять в первую очередь.
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На карантин йдіть !
Бо розбазарите всю країну
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Обыски .что бы не было оружия у народа , что бы народ не собирался , на фоне закона о продаже земли . Продумали суки , поглядим на народ , согласиться или нет !
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Почему вроде нормальные люди, едва получив депутатский мандат, превращаются в полных г-донов?

Отвечаю. Они всегда были г-донами. Просто депутатский мандат позволил им раскрутиться на всю длину))))))
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їх ще тре' з Балі забрати...

24 канал@24tvu· 4 ч

Нікого не забудемо, - Кулеба про долю 700 українців, які застрягли на Балі



Луиза Чкалова@4kalova_luiza 4 ч

да кто б сомневался.
На Бали контингент из их круга, этих вытащат, денег на эвакуацию потратят.
Это ж не заботиться о каких-то официантках и продавщицах, которые в бесплатный карантин ушли
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"ГКЧП" вже створено но поки що не оголошено про це?
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Ну понятно. Не умеешь ничего делать - займись коронавирусом. И чем бы Разумков ещё занимался, кроме коронавируса.
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Разговор двух депутатов:
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?
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Чихните на него коронавирусом, чтоб не зря это все.
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Ну не депутаты, а идиоты - нельзя проводить собрания и встречи, значит нельзя. Вопрос рынка Земли - один из ключевых и сегодня решить его невозможно, без референдума. Потому, что 80% против продажи Земли. Другой вопрос - обесценивание гривны нужно решать срочно. Почему доллар вырос на 2 грн. а этот зелёный пидо р молчит? Давайте действовать и выносить его вперёд ногами!
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Зарабитчане перестали спонсировать что тут не ясно , а это 2 бюджет страны
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Почему ты так думаешь, что перестали пересылать деньги?
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Цього Замало.Потрібно,так,щоб ніколи невиникало подібних бажань!!! Палити гнидяк й бенефіциарів
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завтра утвердят капитуляцию украинцев по Оманскому пакту Путина-Зеленского. Украина будет раздеребанена Россией и другими соседями, население уничтожено. 1918-1933 покажутся раем. Малороссы сами добились своей смерти.
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иди нах и смени флаг на аквафреш наконец-то
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Ти ба! Прямо з 8-мі утра будуть бурную дєятєльность дємонстріровать, мля... Рада соберется завтра в 8 утра на внеочередное заседание, - Разумков подписал распоряжение - Цензор.НЕТ 2442
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дай Бог чтоб хоть несколько этих уробов были больны. чтоб заразились все нах......й, поголовно и не смогли просрать нашу землю
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нехай 1дуть на карантин, а то в тихаша розбазарять всю кра1ну. Пока потихому, журналистов пускать не будут. А потом раз и Земли нету.
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*****! Никогда не думал, что буду согласен шины Шуфричу на МАйдан таскать! Или Наде мины подавать...
Чудесатая таки все-таки эта гребаная жизнь!
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Ці тварюки повинні бути низложені Рада збереться завтра о 8 ранку на позачергове засідання, - Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 647 Кримінальників на смітник й ліхтарі...!
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Йшли би ви під час карантину виконувати карантинні заходи.Вам же краще буде.А бубочка з деребаном землі,та здачею України -перетопчеться.Нема чого його слухати,недовго йому залишилось.
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Anatoliy Bondarenko@dvrnd 1 ч

Хочу помилитися, але у нас тут антиконституційний заколот на чолі із президентом Зеленським.
У принципі, зрозуміло для чого припиняють міжміське сполучення і метро у Києві, щоб неможлива була масова мобілізація на протести.
Рада наголосує завтра багато цікавого
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