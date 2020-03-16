 Рада соберется завтра в 8 утра на внеочередное заседание, - Разумков подписал распоряжение

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.
Внеочередное заседание парламента состоится во вторник, 17 марта, в 8:00.
В повестке дня заседания указаны следующие пункты:
- принятие законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)",
- рассмотрение во втором чтении законопроектов №2538 и №2539 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых з счёт госбюджета,
- внесение изменений в Налоговый кодекс в части поддержки налогоплательщиков.
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Кроме того, депутаты должны будут рассмотреть вопрос изменения в календарный план работы Рады о замене двух пленарных недель и недели для встречи с избирателями на работу в комитетах, а также проект постановления о работе парламента на период карантина.
Про це інформують джерела INSIDER з МВС та Мін'юсту.
Ці пропозиції нині обговорюють у форматі робочої групу на базі комітету з питань здоров'я нації, який працює над законопроєктами стосовно захисту від епідемії коронавірусу.
Зокрема, члени групи хочуть доповнити статтю 17 "Закону України про правовий режим надзвичайного стану", додавши два пункти:
запровадження комендантської години;
перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та життя громадян.
МВС у свою чергу на комітеті пропонує змінити одну зі статей кримінального кодексу. За порушення санітарних правил там хочуть ввести штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж позбавлення волі до трьох років. Тоді як у діючій редакції передбачено штраф до 100 неоподаткованих мінімумів та обмеження волі до трьох років
а как по другому провести капитуляцию и анти-национальные законы, кроме как введения диктатуры...?
Поставь себя на их место...
Другой вопрос - будет кто сопротивляться этому или нет...?
было множество восстаний и вооруженных сопротивлений.., которые были подавленны махиной красной армии...
Но тогда люди были другими.., не пришибленные Голодомором и геноцидами еще...
Сейчас все хуже...
Тому:
-Влада має відмовитись в умовах карантину від прийняття будь-яких рішень, які можуть збурити суспільство та спровокувати конфлікти...
-Парламент має прийняти закон про те, що мародерів, грабіжників,вбивць, гвалтівників , корупціонерів, викрадачів людей, рекетирів.громадяни мають право вбивати на місці злочину - без наступних покарань за вбивство (каліцтво)! При цьому - скасувати норму КК України про перевищення обсягів необхідної самооборони! Дозволити закупівлю короткостволів. Заборонити зміну власності на майно на період кризи.
--Люди мають закупити на законних підставах зброю для самооборони..
Цей чорт оголосив надзвичайний стан (без документального його запровадження), забороняє зібрання більше 10 людей, блокує пересування Україною і метро в Києві.
При цьому "ВР має працювати і в турбо режимі прийняти земельну, податкову і трудові реформи".
****.
Бо розбазарите всю країну
Отвечаю. Они всегда были г-донами. Просто депутатский мандат позволил им раскрутиться на всю длину))))))
24 канал@24tvu· 4 ч
Нікого не забудемо, - Кулеба про долю 700 українців, які застрягли на Балі
Луиза Чкалова@4kalova_luiza 4 ч
да кто б сомневался.
На Бали контингент из их круга, этих вытащат, денег на эвакуацию потратят.
Это ж не заботиться о каких-то официантках и продавщицах, которые в бесплатный карантин ушли
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?
Чудесатая таки все-таки эта гребаная жизнь!
Anatoliy Bondarenko@dvrnd 1 ч
Хочу помилитися, але у нас тут антиконституційний заколот на чолі із президентом Зеленським.
У принципі, зрозуміло для чого припиняють міжміське сполучення і метро у Києві, щоб неможлива була масова мобілізація на протести.
Рада наголосує завтра багато цікавого