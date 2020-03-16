 Рада соберется завтра в 8 утра на внеочередное заседание, - Разумков подписал распоряжение

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Внеочередное заседание парламента состоится во вторник, 17 марта, в 8:00.

В повестке дня заседания указаны следующие пункты:

- принятие законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)",

- рассмотрение во втором чтении законопроектов №2538 и №2539 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых з счёт госбюджета,

- внесение изменений в Налоговый кодекс в части поддержки налогоплательщиков.

Читайте также: Зеленский собирает "слуг народа", на повестке - коронавирус, подписанные Ермаком протоколы и рынок земли, - Бутусов

Кроме того, депутаты должны будут рассмотреть вопрос изменения в календарный план работы Рады о замене двух пленарных недель и недели для встречи с избирателями на работу в комитетах, а также проект постановления о работе парламента на период карантина.