 Филатов призвал предпринимателей Днепра с пониманием отнестись к расширению мер безопасности в связи с коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр города Борис Филатов написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Пожалуйста, отнеситесь к ситуации с пониманием. Здоровье и безопасность людей - самый ценный приоритет".
Известно, что вне закрытия на карантин останутся только супермаркеты, аптеки и АЗС.
Как известно, из-за ситуации с коронавируса мэрия Днепра также объявила, что переходит на дистанционный режим. Сотрудники горсовета и коммунальных предприятий в рабочее время будут отвечать на телефонные звонки, а также на письма и запросы - онлайн. Письменные обращения граждане смогут оставлять в специальном ящике, который разместят на центральном входе муниципалитета (пр. Дмитрия Яворницкого, 75).
Остальной документооборот будет обрабатывать через электронную почту, интернет-платформы и тому подобное. В то же время работать телефоны единой горячей линии для обращений граждан: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.
Чудо-ВаЩе@compdemon
Цей чорт оголосив надзвичайний стан (без документального його запровадження), забороняє зібрання більше 10 людей, блокує пересування Україною і метро в Києві.
При цьому "ВР має працювати і в турбо режимі прийняти земельну, податкову і трудові реформи".
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Про це інформують джерела INSIDER з МВС та Мін'юсту.
Ці пропозиції нині обговорюють у форматі робочої групу на базі комітету з питань здоров'я нації, який працює над законопроєктами стосовно захисту від епідемії коронавірусу.
Зокрема, члени групи хочуть доповнити статтю 17 "Закону України про правовий режим надзвичайного стану", додавши два пункти:
запровадження комендантської години;
перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та життя громадян.
МВС у свою чергу на комітеті пропонує змінити одну зі статей кримінального кодексу. За порушення санітарних правил там хочуть ввести штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж позбавлення волі до трьох років. Тоді як у діючій редакції передбачено штраф до 100 неоподаткованих мінімумів та обмеження волі до трьох років
За сколько ты ее продал ?
Филатов, где респираторы "Днепр-2" с уровнем антивирусной защиты FFP 2 ?