EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  3789  23
Материалы по теме:
Все про:провокация (1277) Донбасс (20940)

 Террористы попытались подставить под огонь гражданское население - выпустили на позиции психически больного человека в военной форме, - штаб ООС

Командование ООС сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации в своих попытках дискредитации украинских защитников прибегают к откровенным нарушениям международного гуманитарного права, сознательно пытаясь подставить под огонь гражданское население.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Так, 15 марта 2020 г. на позиции одной из украинских бригад со стороны позиций противника вышел гражданский человек, одетый в военный бушлат. Все время, пока человек перемещался между позициями, с стороны вооруженных формирований Российской Федерации за ним наблюдали несколько человек. Украинскими военными мужчина был задержан и передан в органы Службы безопасности Украины.

Читайте также: Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призывал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

После выяснения всех обстоятельств стало известно, что это гражданин Российской Федерации, который около месяца назад прибыл из города Ростов-на-Дону на временно оккупированную территорию Донецкой области для поиска работы. Не найдя работы и не имея где жить, данное лицо несколько раз задерживалась так называемыми "правоохранительными" органами оккупационной администрации. После последнего предупреждения указанный гражданин РФ решил перейти на подконтрольную правительству Украины территорию. Также задержанный отметил, что имеет психические расстройства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Луганщине оставили без света населенный пункт и хотят обвинить ВСУ в его обстреле

Очевидно, что оккупационный режим решил использовать психически больного человека в своих преступных целях. Так, вместо того, чтобы предоставить возможность пересечь КПВВ, мужчина был доставлен на передовые позиции и одет в старый бушлат, чтобы издалека сделать его похожим на боевика. После этого, военнослужащие оккупационно-террористических войск просто выпихнули несчастного из окопов и направили его в сторону украинских позиций. Расчет противника был простым и бесчеловечным: спровоцировать украинских защитников на огонь, а затем обвинить подразделения Объединенных сил в преднамеренном убийстве гражданского лица - гражданина РФ.

Напоминаем, что украинские подразделения никогда не применяют оружие если нет непосредственной угрозы жизни и здоровью военнослужащих".

Также читайте: 19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3181870
 
 
 Топ комментарии
 
та нє. точно не сивуха. тот не военным бушлатом известен. его по мокрых штанах легко все узнают.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как это псих , может понимать , что он псих ? Нелогично .
 показать весь комментарий
 
 
если он раз за раз попадает в психонеирологическую больницу или лечиться в домашних условиях, то он это понимает.
Вот другой вопрос, как этого поца, одного из самих из всех получленцов, отправили в Украинскую сторону
 показать весь комментарий
 
Ну у нас Кива тоже псих официально оформленный со справкой. Но ето не помешало ему дать государственную ождну из высших должностей и вручить ему огнестрельное оружие. Так что если ета тварь будет нападать то по нему нельзя стрелять потому что АЧТОЖЕСКАЖЕТЗАПАД И ПУТЕН?
 показать весь комментарий
 
так то так, но разница та что в Киеве из Украины а этот припёрься из рашки.
 показать весь комментарий
 
Вот именно что приперсья из Рашки. Тоесть прошел росийскую границу и его пустили кацапы на украинскую территорию нарушив международное право. Все нарушения закона против Рашки. Какого х***я же мы опять оправдываемся перед ублюдками и преступниками?
 показать весь комментарий
 
Вот другой вопрос, как этого поца, ... отправили в Украинскую сторону

А статью почитать не, не с руки?
"Расчет противника был простым и бесчеловечным: спровоцировать украинских защитников на огонь ..."Источник: https://censor.net.ua/n3181870

Не знаю хотели ли они спровоцировать огонь, но где можно пройти не попав на мины, они, вероятно, срисовали
 показать весь комментарий
 
та нє. точно не сивуха. тот не военным бушлатом известен. его по мокрых штанах легко все узнают.
 показать весь комментарий
 
 
анекдот
батько і син
батько каже :
- От бачиш сину я казав іди вчись в академію на праффесора , придумав би лікарство от короновірусу і спас би Людство і був відомим і багатим , а ти то про Порошенка ,то про Зеленського коменти строчиш .
 показать весь комментарий
 
 
Что бы бл*** дь несете. Какое гражданское лицо РФ на передовой на фронте? Уже блевать хочется от ваших оправданий перед врагом и *************** западом
 показать весь комментарий
 
В параше это не провокация, а повседневное явление: Подполковник полиции в Дагестане перепутал товарища с кабаном и застрелил https://lenta.ru/news/2016/08/08/kaban/
Террористы попытались подставить под огонь гражданское население - выпустили на позиции психически больного человека в военной форме, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4206
 показать весь комментарий
 
 
А вот подельники овоща попередника Гепы перепутали с волком и тоже застрелили )))))
 показать весь комментарий
 
 
Мягкотелость и либеральность - это союзники Росии", - Зеленский
 показать весь комментарий
 
Там тысячи психически нездоровых граждан РФ в военной форме.
 показать весь комментарий
 
Уявімр собі скільки психічно хворих у військовій формі вийдуть на вулиці параші та підпарашних псевдокраїн у день пабедобєсія...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх