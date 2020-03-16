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Все про:Зеленский (4888) Бутусов Юрий (2062) Слуга народа (734) Ермак Андрей (155) рынок земли (131) Сивохо (58) коронавирус (7)

 Зеленский собирает "слуг народа", на повестке - коронавирус, подписанные Ермаком протоколы и рынок земли, - Бутусов

В эти минуты в Офисе президента проходит встреча фракции "Слуги народа" с Владимиром Зеленским. Президент пытается не допустить раскола и получить недостающие для создания рынка земли голоса.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 19.30 фракция "Слуг народа" собирается в Офисе президента на встречу. Президент Владимир Зеленский намерен подавить все выступления депутатов против подписанного Ермаком и Кучмой протокола в Минске и против увольнения Сивохо", — написал он.

По данным Бутусова, Зеленский собирается надавить на несогласных депутатов, чтобы они не создавали отдельную платформу.

"Также Зеленскому нужен диалог с фракцией, чтобы продавить голосование за закон про землю. Президент намерен провести его максимально быстро. А во фракции в поддержку законопроекта было всего 160-170 голосов. Поэтому в субботу президент договаривался с кураторами и держателями депутатских групп", — утверждает Бутусов.

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По данным из неофициальных источников, главой избирательного штаба по Киеву может быть утвержден близкий к Андрею Ермаку депутат Николай Тищенко.

"А главой теневого избирательного штаба может стать Илья Павлюк, один из теневых спонсоров, который требует себе пост главы всего избирательного штаба СН, который, как сообщают источники, обещает в обмен на это около 40 голосов", — пишет журналист.

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По данным Бутусова, пока договориться с депутатами президенту не удалось, и большинства для принятия закона о земле у него нет.

"Посмотрим сегодня, насколько убедителен будет президент для своих депутатов, которые начинают действовать самостоятельно, поскольку видят отсутствие системного управления сверху", — подытожил Бутусов.

Зеленский собирает слуг народа, на повестке - коронавирус, подписанные Ермаком протоколы и рынок земли, - Бутусов 01
Зеленский собирает слуг народа, на повестке - коронавирус, подписанные Ермаком протоколы и рынок земли, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181869
 
   
 Топ комментарии
 
Всё логично... Под видом борьбы с короновирусом, зашугать людей и принять без протестов быстро продажу земли и сдачу Украины пуйлу.
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"Зеленский намерен подавить все выступления депутатов против подписанного Ермаком и Кучмой протокола в Минске и против увольнения Сивохо", - написал он.



вот и ответ бутусову на его вопрос "почему молчит зеленский на подписание капитуляции ермаком?"
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По состоянию на начало марта в Верховной Раде скопилась пачка непроголосованных законопроектов, часть из которых зависла из-за противодействия публичного (улица) и непубличного (например, посольства). Это земельный законопроект, это назначение нового (вероятно, ватного) генпрокурора, это вопрос о выборах на Донбассе, это отставка Сытника и так далее. Там реально пачка лежит. По земле, как вы помните, в последний раз вообще был уличный замес под парламентом.
Нехитрый план Зеленского, Ермака и компании состоял (и состоит) в том, что неплохо было бы воспользоваться плодами страха и проголосовать все зависшие вопросы в тишине, без людей на улице. План-капкан, надёжный, как швейцарские часы.
На деле, разумеется, вышло совершенно наоборот, потому что если ты собираешь пачку вопросов, то одновременно ты собираешь пачку людей, по этим вопросам с тобой несогласных. Поэтому довольно быстро между собой скоммуницировали ПРЯМО ВООБЩЕ ВСЕ, и сегодня с утра на брифинге в Мариинском парке был целый набор представителей самых разнообразных организаций, от «Демсокиры» и Руху опору капітуляції до Нацкорпуса, Свободы, «Справи громад» и фермеров, с общей постановкой вопроса следующим образом: «РАДА ДОЛЖНА УЙТИ НА КАРАНТИН И ГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ПО ВОПРОСАМ ПАНДЕМИИ». В противном случае мы готовы были собирать прямо всех и блокировать все входы в здание парламента (да, их много, и не только с улицы.)
Рада в принципе уловила намёк и вышла с заявлением, что уходит на карантин и работать будет только в комитетах и по вопросам борьбы с коронавирусом. Это нас целиком устроило, мы выдали общее открытое заявление на эту тему.
И тут вышел президент Зеленский и заявил ЧТО СИЛ БОРОТЬСЯ С ПАНДЕМИЕЙ НЕТ, ПОЭТОМУ МЕТРО ЗАКРЫВАЕТСЯ, КАФЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ, ВСЁ ЗАКРЫВАЕТСЯ, А РАДА ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬ ГЕНПРОКУРОРА, ЗЕМЛЮ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ.
Я даже не буду заострять внимание на том факте, что президент по Конституции парламенту не указывает вообще никак и ничего. Не имеет права. Я про то, что сейчас в тишине, с ограничением на собрания больше десяти человек могут принять и закон про выборы на Донбассе, и ватного генпрокурора, и возможно языковой закон, и вообще сразу всё. Не будут голосовать «раскольники» из «Слуги народа» - даст голоса ОПЗЖ. Это уже договорено.
Сейчас мы решаем, что с этим делать. Возможно, завтра с утра надо будет идти под парламент. Это просто пи#дец. Выбор между пандемией и Россией - это всегда пи#дец.
Юрій Гудименко
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Чудо-ВаЩе@compdemon





Цей чорт оголосив надзвичайний стан (без документального його запровадження), забороняє зібрання більше 10 людей, блокує пересування Україною і метро в Києві.
При цьому "ВР має працювати і в турбо режимі прийняти земельну, податкову і трудові реформи".
****.
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Какой нахрен рынок земли сейчас, одурели там совсем ?
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Чому ні? Це останнє, що вони можуть вкрасти "по-бистрому"
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В дусі єрмака. Без розголосу, в останній момент. Щоб не могли зупинити
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ЗеЛеный подонок хочет протянуть слив по кацапию во время карантина!НЕ ВЫЙДЕТ!
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"Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой" - с чего бы это?
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Вовік. Саме прикольне в ситиуації з вірусом, що ніхто і ніде тебе не прийме. Роззують,так. Пандемія це не карантин в садочку. Навіть острів не зможеш купити. Не чіпай землю.
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Зеленский, где моя маска ?
За сколько ты ее продал ?
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В правительственных кругах всё чаще затрагивается тема "закручивания гаек". Похоже, народ положил на власть слишком много "болтов"?

🤔
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Березовый сок, [16.03.20 15:46]
Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу. Создал и возглавил его. Учитывая его уровень знаний и опыт в борьбе с эпидемиями, то теперь я начал нервничать.
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Пля, в одном месте все зеленьіе суки во главе с главньім сученком!!!
Такого шанса может больше не бьіть
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Зеленский под руководством Авакова и под воздействием Путлера окончательно превращается в Зелю и собирается опередить и Ялынковича и Потрошенко - в кратчайшие сроки угробить страну .
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Можно ли из зеленского яда изготовить антисептик против коронавируса?
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Под шумок коронавирусный путька сроки президентские обнулил а наши земельку раздербанят А олигархи со своих телеканалов пандемией запугают и выйдем мы из карантина здоровые и безземельные
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Вообще-то на депутатов надежда. Их достаточно много кто не согласен с минскими протоколами и кто понимает сложность ситуации в стране и то что на них ответственность.
раскол во фракции СН вполне реален. это не новшество - раскол был во многих фракциях.
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В такій ситуації ринок землі потрібно відкласти, зараз це точно не на часі.
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Похоже, Зеленский и иже с ним РАДУЮТСЯ, что на Украину надвигается эпидемия коронавируса. Как она кстати!
Больше вам ничего не надо знать, чтобы сделать об этих скотах правильные выводы.
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Господи,почуй молитви українців ,щоб в нього не знайшлося голосів ні для земельної"рехформи",ані для Мінського договорняка
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..молодой Гитлер
зебилы, вы всё ещё верите своему Вошьдю-демократу..? ну-ну..
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Земли тебе,Вова, (по итогу) достанется ровно столько же, сколько и всем..
А за сдачу интересов Украины возможно и того не будет. Зато позора для
тебя за это будет по всей украинской земле.. Так что не дуй щеки, не пучь ноздри,
и не рви ..пу за мир с путлером. Себе самому дороже станет.
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Только очень наивные и очень глупые люди могут думать, что принятие закона о земле сразу, уже в этом году могут дать Украине кредиты и доходы в бюджет. Главным следствием принятия закона о земле уже в этом году будет значительный рост арендной платы за землю, что сразу же скажется на ценах на продукты питания и ударит по деловой активности в сельском хозяйстве, прежде всего по фермерам. Фактически это приведет наоборот к росту расходов из бюджета на поддержку сельского хозяйства.
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поцікався Аргентиною що їм дав продаж ЗЕМЛІ ...йух пососати у каргіла з монсантою ...
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Порошенко привез из Испании миллион бесплатных тестов на коронавирус, а Зеленский заблокировал бесплатную раздачу и теперь Радуцкий продает их через Пальчевского в Евролабе по 350 гривен. Вот теперь и решайте сами, кто барыга! Зеленський збирає "слуг народу", на порядку денному - коронавірус, підписані Єрмаком протоколи і ринок землі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9586
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надвигающаяся жОпа и шмаркля!

что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?

разбираемся-
https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
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..."Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"Сегодня в 19:30 депутаты фракции "Слуга народа" проведут заседание.
Об этом LB.ua сообщили источники во фракции "СН".
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе - дефолт", - сказал собеседник LB.ua.
Других подробностей он не сообщил.
Информацию о голосовании по земельной реформе LB.ua подтвердили еще несколько источников во фракции "Слуга народа".
Напомним, ранее сообщалось, что Рада изменит график работы в связи с коронавирусом и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах. Таким образом, две пленарные недели (17-20 марта и 31 марта - 3 апреля) будут перенесены на более поздний срок.
Однако, президент Владимир Зеленский потребовал от Рады не уходить на карантин и внедрять "налоговую, земельную, трудовую реформы".
Законопроект о земле приняли в первом чтении еще в середине ноября 2019 года. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок. 5 марта сообщалось, что депутатам осталось рассмотреть 20% правок.
Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365520-zavtra_-_poslezavtra_budet_finaljnoe_golosovanie_po_zemle_-_istochniki_v_sluge_naroda
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Імпічмент оголошується по Закону


для цього потрібна хоча би більшість..котрої у вас немає,8-ми відсоткову прихильники Бариги!
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1. Как спасти свою жопу при короновирусе.
2. Как оправдать зраду.
3. Как спасти коллегу клоуна.
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Держатели депутатских групп все были у осла зе даже коломойский прилетел...
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Ермак работает в интересах Кремля, так сказал политолог
Валерий Соловей!
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26 марта Зеленский приезжает в Харьков. Нацгвардия с сегодняшнего дня в полной боевой готовности. Что собирается Зеленский подписывать в Харькове ???
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Зеленский позвал на совещание главных олигархов страны.
Журналисты "Схем" опубликовали кадры с автомобилями въезжающими на территорию ОП, которые, предположительно, принадлежат Ахметову, Коломойскому, Ярославскому и Веревскому.
Что обсуждали участники большого бизнеса с президентом пока неизвестно.
Украина 24/7 (https://t.me/joinchat/AAAAAEoOOrRmKMT8dW7E6g)
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Украинский Диалог, [16.03.20 21:06]
❗️В 23:00 у спикера Дмитрия Разумкова состоится экстренное совещание по завтрашней сессии Верховной Рады - источник. Также не исключают, что Зеленский может внести в Раду вопрос чрезвычайного положения в стране.
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приедут заробитчане с малыми капиталами а село продано и места им нет.начнется мама не
горюй несомнено попадут под раздачу иуды проголосовавшие за продаж земли.И кончат как Иуды.
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73%
Тридцять срібних чи загребе,
А проблем знайде на всю спину.
Раб пішов продавать себе,
А продав усю Україну.

Бо рабові що мова, віра,
Рідний край? Аби пиво й квартира!
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самое время для вопроса земли. вирус и война кловунам не помеха.
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Вот бл.. рынок земли сейчас самое главуное .
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