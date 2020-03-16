 Зеленский собирает "слуг народа", на повестке - коронавирус, подписанные Ермаком протоколы и рынок земли, - Бутусов

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня в 19.30 фракция "Слуг народа" собирается в Офисе президента на встречу. Президент Владимир Зеленский намерен подавить все выступления депутатов против подписанного Ермаком и Кучмой протокола в Минске и против увольнения Сивохо", — написал он.
По данным Бутусова, Зеленский собирается надавить на несогласных депутатов, чтобы они не создавали отдельную платформу.
"Также Зеленскому нужен диалог с фракцией, чтобы продавить голосование за закон про землю. Президент намерен провести его максимально быстро. А во фракции в поддержку законопроекта было всего 160-170 голосов. Поэтому в субботу президент договаривался с кураторами и держателями депутатских групп", — утверждает Бутусов.
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По данным из неофициальных источников, главой избирательного штаба по Киеву может быть утвержден близкий к Андрею Ермаку депутат Николай Тищенко.
"А главой теневого избирательного штаба может стать Илья Павлюк, один из теневых спонсоров, который требует себе пост главы всего избирательного штаба СН, который, как сообщают источники, обещает в обмен на это около 40 голосов", — пишет журналист.
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По данным Бутусова, пока договориться с депутатами президенту не удалось, и большинства для принятия закона о земле у него нет.
"Посмотрим сегодня, насколько убедителен будет президент для своих депутатов, которые начинают действовать самостоятельно, поскольку видят отсутствие системного управления сверху", — подытожил Бутусов.
Чудо-ВаЩе@compdemon
Цей чорт оголосив надзвичайний стан (без документального його запровадження), забороняє зібрання більше 10 людей, блокує пересування Україною і метро в Києві.
При цьому "ВР має працювати і в турбо режимі прийняти земельну, податкову і трудові реформи".
****.
За сколько ты ее продал ?
🤔
Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу. Создал и возглавил его. Учитывая его уровень знаний и опыт в борьбе с эпидемиями, то теперь я начал нервничать.
Такого шанса может больше не бьіть
раскол во фракции СН вполне реален. это не новшество - раскол был во многих фракциях.
Больше вам ничего не надо знать, чтобы сделать об этих скотах правильные выводы.
зебилы, вы всё ещё верите своему Вошьдю-демократу..? ну-ну..
А за сдачу интересов Украины возможно и того не будет. Зато позора для
тебя за это будет по всей украинской земле.. Так что не дуй щеки, не пучь ноздри,
и не рви ..пу за мир с путлером. Себе самому дороже станет.
что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?
разбираемся-
https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
Об этом LB.ua сообщили источники во фракции "СН".
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе - дефолт", - сказал собеседник LB.ua.
Других подробностей он не сообщил.
Информацию о голосовании по земельной реформе LB.ua подтвердили еще несколько источников во фракции "Слуга народа".
Напомним, ранее сообщалось, что Рада изменит график работы в связи с коронавирусом и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах. Таким образом, две пленарные недели (17-20 марта и 31 марта - 3 апреля) будут перенесены на более поздний срок.
Однако, президент Владимир Зеленский потребовал от Рады не уходить на карантин и внедрять "налоговую, земельную, трудовую реформы".
Законопроект о земле приняли в первом чтении еще в середине ноября 2019 года. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок. 5 марта сообщалось, что депутатам осталось рассмотреть 20% правок.
Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365520-zavtra_-_poslezavtra_budet_finaljnoe_golosovanie_po_zemle_-_istochniki_v_sluge_naroda
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тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
для цього потрібна хоча би більшість..котрої у вас немає,8-ми відсоткову прихильники Бариги!
2. Как оправдать зраду.
3. Как спасти коллегу клоуна.
Валерий Соловей!
Журналисты "Схем" опубликовали кадры с автомобилями въезжающими на территорию ОП, которые, предположительно, принадлежат Ахметову, Коломойскому, Ярославскому и Веревскому.
Что обсуждали участники большого бизнеса с президентом пока неизвестно.
Украина 24/7 (https://t.me/joinchat/AAAAAEoOOrRmKMT8dW7E6g)
❗️В 23:00 у спикера Дмитрия Разумкова состоится экстренное совещание по завтрашней сессии Верховной Рады - источник. Также не исключают, что Зеленский может внести в Раду вопрос чрезвычайного положения в стране.
горюй несомнено попадут под раздачу иуды проголосовавшие за продаж земли.И кончат как Иуды.
Тридцять срібних чи загребе,
А проблем знайде на всю спину.
Раб пішов продавать себе,
А продав усю Україну.
Бо рабові що мова, віра,
Рідний край? Аби пиво й квартира!