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 44 украинца "застряли" на немецко-польской границе, - посол

Посольство Украины в Германии пытается вернуть домой 44 пассажиров рейсового автобуса "Кельн-Киев", который находится на немецко-польской границе.

Об этом в комментарии "Укринформу" сказал посол Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Дипмиссией инициирован вопрос о создании польскими властями гуманитарного коридора", - сказал Мельник.

Речь идет о пассажирах рейсового автобуса "Кельн-Киев" компании Eurovoyage, который на польско-немецкой границе вблизи немецкого г. Франкфурт-на-Одере не был пропущен на территорию Польши польской пограничной службой ввиду введенного этим государством запрета на въезд из-за пандемии коронавируса.

Утром 16 марта в Посольство Украины в ФРГ поступил сигнал SOS от этих граждан.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украинские туристы должны планировать самостоятельно свое возвращение, - Госпогранслужба. ВИДЕО

По поручению посла Мельника был немедленно установлен телефонный контакт с водителем и пассажирами автобуса, совместно рассмотрены альтернативные пути возвращения на Родину. К месту, где находятся граждане (120 км от Берлина), сразу же выехал старший дипломат Посольства, который на месте успокоил людей, обеспечил их питьевой водой, предоставил необходимые разъяснения, а также собрал контактные данные 44 человек для обработки вариантов их возвращения домой.

Посол и консулы и далее будут работать в круглосуточном режиме для помощи нашим соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации, заверил Мельник, который держит эту и другие чрезвычайные ситуации на личном контроле.

Также на Цензор.НЕТ: Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе: но пока ответа нет, - Кулеба

Как сообщалось, в воскресенье был неожиданно отменен рейс Франкфурт-на-Майне-Киев компании Lufthansa, из-за чего более 100 украинцев не смогли вернуться домой

Источник: https://censor.net.ua/n3181863
 
 
 Топ комментарии
 
Капец. По-нормальному, отсюда нужно бы сваливать, а эти, как нанюханые..
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не по теме, но:
скоро на Цензоре количество Зе!-лахты уменьшится... Цена Brent рухнула более чем на 12%, опустилась ниже $30 за баррель впервые с 2016 года - текущая 29.66..
арабы предлагают по 25 с ДОСТАВКОЙ, с апреля..
Значит Брент - идет в район 18..22.
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Не по теме но "Чтобы дефолта не было". В "СН" планируют открыть рынок земли уже 17-18 марта".""Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе - дефолт", - сказал собеседник".https://focus.ua/economics/451995-chtoby_defolta_ne_bylo_v_sn_planiruiut_otkryt_rynok_zemli_uzhe_17-18_marta__smi

И как это понимать???
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Капец. По-нормальному, отсюда нужно бы сваливать, а эти, как нанюханые..
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может туристы, или те, кто наделся что все отменится и пройдет само собой. Отели в Германии довольно дорогие, а квартиру надолго снять не так легко как кажется.
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Представляю как они в автобусе на трассе сидят...
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Родина страдальная уж малой для вас стала, панове патриоты?
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не по теме, но:
скоро на Цензоре количество Зе!-лахты уменьшится... Цена Brent рухнула более чем на 12%, опустилась ниже $30 за баррель впервые с 2016 года - текущая 29.66..
арабы предлагают по 25 с ДОСТАВКОЙ, с апреля..
Значит Брент - идет в район 18..22.
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ну наконец-то ! Теперь рашка точно развалится
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Германия. Автобус с туристами из Одессы. Экскурсовод просит каждого посмотреть, все ли его соседи сели в автобус. Закрывается дверь, автобус уезжает. Километров через десять его догоняет полицейская машина. В дверь заходит женщина средних лет и с характерным акцентом восклицает:
- Моня, не с твоим щастьем!
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Не по теме но "Чтобы дефолта не было". В "СН" планируют открыть рынок земли уже 17-18 марта".""Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе - дефолт", - сказал собеседник".https://focus.ua/economics/451995-chtoby_defolta_ne_bylo_v_sn_planiruiut_otkryt_rynok_zemli_uzhe_17-18_marta__smi

И как это понимать???
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то, что закулисно всё делается добром не кончится … но продолжая не по теме у меня вопрос. В нашей семье личных 12 паёв . Как и кто меня заставит продать кому то наши паи ? Про шелупонь с битами лучше не пишите, пишите про законные действия.
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