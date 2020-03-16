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 Политика Украины
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Все про:Харьковщина (1484) Светличная (70)

 Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов

Согласно данным ЦИК, Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины" на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 100% протоколов победу в 179 округе одержала Юлия Светличная с результатом 77,54%.

Второе место заняла Виктория Пташник ("Европейская солидарность") – 7,91%. Третье – Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) – 3,03%.

Официальные результаты выборов ЦИК должна установить до 30 марта.

Напомним, в Харьковской области 15 марта состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в 179 избирательном округе. В округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.

Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181862
 
   
 Топ комментарии
 
рейтинг партии слуга урода - 0!
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Ну учитывая что Светличная была губером от Пороха то провал шмарклей конкретный.
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тебе как, "радость петиков" посылкой из Китая прислать?!
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Дивно, по Україні рейтинги ЄС ростуть, а на Харківщині залишаютьсястарими, як під час парламентських виборів.
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Ну учитывая что Светличная была губером от Пороха то провал шмарклей конкретный.
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Светличная - человек местного смотрящего - Райнина, бывшего главы АП Порошенко, ныне - члена ОПЖД. Конкретный зашквар кое-кого.
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к стати в гонке была девица от слуги народа .. но когда поняли что такой огромный отрыв от лидера.. решили быстро снять кандидатуру что бы не позорится
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«C 2010 по 2014 год находилась в оппозиции к режиму Виктора Януковича. Вернулась в Харьковскую обладминистрацию сразу после смены власти - в апреле 2014-го.
15 октября 2016 года Петр Порошенко назначил Юлию Светличную председателем Харьковской областной государственной администрации.»
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Баригу кинула, Зеленського кинула.. як колобок від усіх втікла
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тебе как, "радость петиков" посылкой из Китая прислать?!
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бажано в аерозолі, щоб довго не мучився
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неважен претендент...важно то,что количество быдла не меняется...сегодня светличная,завтра гепа,или батоно,или сэмэн сэмэнченко.70-86%
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А, так то ти бухий і обриганий приліз у двір, і в собачій будці лапті шукав? А пес тебе трахати почав?
Жінка розказувала. Босий каже якийсь, лапті шукав. Ледь Рябка відтягла,

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жінка тебе обманює..як там роги? не чухаються? Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов - Цензор.НЕТ 1022
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вона не казала, шо там стояла.. отета новасть Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов - Цензор.НЕТ 9311
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То ти сільно бухой бил. Та ще й Рябко тєбя жаріл.

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а ты чо прискакал?понял ,что о тебе речь? Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов - Цензор.НЕТ 7923
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а шоп ты шоколаду меньше жрал.. еще диабетиком станешь.. коронавирус тебя сразу сожрет.. а так спасу представителя исчезающего подвида приматов шоколадножрущих Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов - Цензор.НЕТ 7392
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твое появление,безбашмачченко,на мой аппетит не влияет
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а чо приходил то? Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов - Цензор.НЕТ 8532може чо сказать хотел?
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чо чо..як мене ваш рязанський діялєкт нервує.. тебе шо таваріщ лєйтінант не вчив чё-чё писати?
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а шо там вождь? коли на допити прискаче чи пєндєлєй чекає? цей гівнюк ще й віруса з собою привіз.. як же ж воно ненавидить УКраїну
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а ти не ходи босим...тож і мине тебе той клятий вірус
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мдаа.. я конечно не фанат Свитличной, но "Слуга Урода" пролетела в чистую..
хотя и понимаю, что Светличная, это запасной вариант политтехнологов "Слуги нарида".. т.е. если не кандидат "Слуги Урода", то Светличная, и этот расчет "выстрелил"..
но Светличная это самовыдвиженец, и дистанцируется от ЗеленоВируса..
Это значит, что в конце года, на местных выборах, "Слуга НарИда" наберет хрен с майонезом..
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наберут нормально.. опзж тоже наберет.. песикі кісточку отримають.. отакато малята і бідна ця країна
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скажи честно, Пороршенко в детстве забрал у тебя каХфету, и мокнул тебя мордашкой в кошачий песок?!.. За что та нас, порохоботов, не любишь?!.. Мы же хорошие.. често!!!
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не люблю.. шо тут поробиш.. я всіх гівнюків-президентів пережив.. і цього зеленого мальчіка-засрайчіка переживу.. може й дочекаюсь справжнього.. ще є трохи часу
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не зви, не прийде.. йому расєйку з колін в третій раз піднімати тра.. там нафта *********.. і вірус дєдушку доганяє
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ну, надо ещё сказать шо от Пети она тоже дистанцируется, очевидно. И правильно делает. Ведь как бы тут ни усерались местные тролли, восхваляющие его, но ПЕС снова набрал лишь свои 8%.
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восхваляющие "ПЕС"?!.. Василий!.. Вы какой телевизор смотрите?!..
и заметьте, ни "ОПЗЖ", ни "Матькивщины", ни полудурков, типа Кивы, в Хрякове не было..
Вам это ни о чем не говорит?!
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Дегенератизм виборців нікуди незникає!! - Закон збереження бидлодегенератії!
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рейтинг поросёнка уже 7%
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А зря: у нее позитивный имидж в Харькове, пошла бы на мэрские выборы осенью, стала бы мэром - это круче нардепа.
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А что мешает участвовать в выборах мэра? Полгода подепутатствует, а там будет видно.
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Разве что по каким-то форсмажорным моментам откажется от мандата...
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А Светличная, чтоб вы знали, на самом деле креатура Авакова. Она работала в обладминистрации при нем, и в 2014 г. вернулась в обладминистрацию вместе с Балутой, который тогда был губернатором. Осталась при Райнине и позже сама стала губернатором.
Ее отец близок к Авакову, по крайней мере был в 2005-2010 г.г.
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Светличная родилась 6 июня 1984 года в Харькове. Доктор юридических наук, кандидат наук по государственному управлению. В 2015 году была избрана депутатом Харьковского областного совета. С 29 августа 2016 года - и.о. главы Харьковской ОГА, с 4 октября 2016 года по 5 ноября 2019 года - глава Харьковской ОГА.

По итогу,порвала всех своих конкурентов как "тузик грелку".По мне ,была бы отличным мэром Харькова,взамен Кернеса.По крайней мере,я за нее бы проголосовал.
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Вы видели ее биографию? Она же на столько "гениальна", что даже не окончив институт стала зам. директора! А дальше- по верхам да по верхам... Кстати, еще пока не замужем!
Короче, население есть население...
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Самое интересное здесь не результат, а явка. Вместо 51% на прошлых выборах пришли 27%. Зебилы послушались главзебила и остались дома на карантине. Так будет и по всей Украине. Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов - Цензор.НЕТ 5523
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не переживай.. прийде скікі треба.. це тобі не Германія.. в нас головне папірець правильно заповнити Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов - Цензор.НЕТ 1367
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