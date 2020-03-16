 Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины" на сайте Центральной избирательной комиссии.
По результатам обработки 100% протоколов победу в 179 округе одержала Юлия Светличная с результатом 77,54%.
Второе место заняла Виктория Пташник ("Европейская солидарность") – 7,91%. Третье – Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) – 3,03%.
Официальные результаты выборов ЦИК должна установить до 30 марта.
Напомним, в Харьковской области 15 марта состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в 179 избирательном округе. В округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.
15 октября 2016 года Петр Порошенко назначил Юлию Светличную председателем Харьковской областной государственной администрации.»
Жінка розказувала. Босий каже якийсь, лапті шукав. Ледь Рябка відтягла,
хотя и понимаю, что Светличная, это запасной вариант политтехнологов "Слуги нарида".. т.е. если не кандидат "Слуги Урода", то Светличная, и этот расчет "выстрелил"..
но Светличная это самовыдвиженец, и дистанцируется от ЗеленоВируса..
Это значит, что в конце года, на местных выборах, "Слуга НарИда" наберет хрен с майонезом..
и заметьте, ни "ОПЗЖ", ни "Матькивщины", ни полудурков, типа Кивы, в Хрякове не было..
Вам это ни о чем не говорит?!
Ее отец близок к Авакову, по крайней мере был в 2005-2010 г.г.
По итогу,порвала всех своих конкурентов как "тузик грелку".По мне ,была бы отличным мэром Харькова,взамен Кернеса.По крайней мере,я за нее бы проголосовал.
Короче, население есть население...