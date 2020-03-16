 Нынешнее руководство ГБР так же отрабатывает политический заказ, как и экс-директор Труба, - адвокаты Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщили журналистам адвокаты пятого Президента Петра Порошенко после общения со следователями Государственного бюро расследований.

Они напомнили, что НАБУ возбудило уголовное производство по факту политического преследования Порошенко, и сегодня пятый Президент дал показания по этому делу, где фигурируют так называемые "пленки Трубы".

Однако, как отмечают адвокаты, нынешнее руководство ГБР продолжает традиции предшественника. А руководит так называемыми "расследованиями" тот самый следователь Корецкий, который стал фигурантом скандальных "пленок Трубы".

"У нас состоялась очень конструктивная беседа в НАБУ. НАБУ зарегистрировало дело о политическом давлении на Петра Порошенко в форме расследования ГБР ряда дел, которые имеют цель отвлечь его от работы в Верховной Раде. Мы предоставили всю информацию и надеемся, что детективы сделают все, что необходимо, чтобы это дело относительно политического преследования двигалось вперед. Для этого есть все основания", - убежден адвокат Илья Новиков.

Разговор со следователями ГБР, который касался дела по формированию коалиции в Верховной Раде, адвокаты назвали бессмысленным. "Следователи имели несколько вопросов о том, как функционирует украинская Конституция, как формируется коалиция в Верховной Раде. Почему эти вопросы теоретические - такие, как можно ставить студентам на экзамене - они были к господину Порошенко. И почему необходимо задать было в формате допроса. Опять присутствовал господин Корецкий. Мы настаиваем на этом снова, что это человек, к которому непосредственно обращался Труба инструкциям. Который отчитывался перед Трубой о том, как они делают эти политические дела. Он не был отстранен - ​​господин Корецкий - от ведения этих дел. И по нашему мнению это означает, что нынешнее руководство ГБР фактически продолжает ту же линию и отрабатывает те же инструкции, отрабатывал Труба, когда эти дела были нарушены ", - отметил адвокат Новиков.

"Корецкий каждый раз вмешивается в работу следователя. Он не является тем следователем, который отвечает за ведение допроса, но он вмешивается непосредственно делает какие-то ремарки. И это ненормальная ситуация", - отметил адвокат.

Адвокат Игорь Головань отметил, что очередной "фарс" в ГБР стал еще одним доказательством политических преследований Петра Порошенко.

"Это уже превращаться в некий фарс. То есть мы уже говорили и о месте их расположения. Они не могли назвать, в каком районе они находятся. Затем мы выясняли их должностное положение. Поскольку мы знаем, что Указом Президента еще 5 февраля была изменена организационная структура, в ГБР появились другие названия должностей. Но удостоверение остались старые. Со старыми названиями должностей", - отметил Игорь Головань.

Он сообщил, что следователи ГБР требовали без соответствующих удостоверений "поверить им на слово", что они занимают те или иные должности в ГБР.

"В ходе этих мероприятий, которые трудно назвать допросами, подтвердились факты многочисленных новых нарушений ГБР о том, что они даже формально не имеют права расследовать ряд уголовных производств. Уже три уголовных производства переданы по подследственности и изъяты у ГБР. Уже мы знаем точно, что как минимум семь уголовных производств незаконно без должных на то оснований зарегистрированы ГБР", - отметил адвокат Порошенко Игорь Головань.