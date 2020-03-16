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 Общество
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Все про:Порошенко (18029) ГБР (1038) Головань Игорь (40)

 Нынешнее руководство ГБР так же отрабатывает политический заказ, как и экс-директор Труба, - адвокаты Порошенко

Уже три производства, которые ГБР начало против Петра Порошенко, изъяты из Бюро за нарушения подследственности, и это только начало.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщили журналистам адвокаты пятого Президента Петра Порошенко после общения со следователями Государственного бюро расследований.

Они напомнили, что НАБУ возбудило уголовное производство по факту политического преследования Порошенко, и сегодня пятый Президент дал показания по этому делу, где фигурируют так называемые "пленки Трубы".

Однако, как отмечают адвокаты, нынешнее руководство ГБР продолжает традиции предшественника. А руководит так называемыми "расследованиями" тот самый следователь Корецкий, который стал фигурантом скандальных "пленок Трубы".

"У нас состоялась очень конструктивная беседа в НАБУ. НАБУ зарегистрировало дело о политическом давлении на Петра Порошенко в форме расследования ГБР ряда дел, которые имеют цель отвлечь его от работы в Верховной Раде. Мы предоставили всю информацию и надеемся, что детективы сделают все, что необходимо, чтобы это дело относительно политического преследования двигалось вперед. Для этого есть все основания", - убежден адвокат Илья Новиков.

Разговор со следователями ГБР, который касался дела по формированию коалиции в Верховной Раде, адвокаты назвали бессмысленным. "Следователи имели несколько вопросов о том, как функционирует украинская Конституция, как формируется коалиция в Верховной Раде. Почему эти вопросы теоретические - такие, как можно ставить студентам на экзамене - они были к господину Порошенко. И почему необходимо задать было в формате допроса. Опять присутствовал господин Корецкий. Мы настаиваем на этом снова, что это человек, к которому непосредственно обращался Труба инструкциям. Который отчитывался перед Трубой о том, как они делают эти политические дела. Он не был отстранен - ​​господин Корецкий - от ведения этих дел. И по нашему мнению это означает, что нынешнее руководство ГБР фактически продолжает ту же линию и отрабатывает те же инструкции, отрабатывал Труба, когда эти дела были нарушены ", - отметил адвокат Новиков.

"Корецкий каждый раз вмешивается в работу следователя. Он не является тем следователем, который отвечает за ведение допроса, но он вмешивается непосредственно делает какие-то ремарки. И это ненормальная ситуация", - отметил адвокат.

Адвокат Игорь Головань отметил, что очередной "фарс" в ГБР стал еще одним доказательством политических преследований Петра Порошенко.

"Это уже превращаться в некий фарс. То есть мы уже говорили и о месте их расположения. Они не могли назвать, в каком районе они находятся. Затем мы выясняли их должностное положение. Поскольку мы знаем, что Указом Президента еще 5 февраля была изменена организационная структура, в ГБР появились другие названия должностей. Но удостоверение остались старые. Со старыми названиями должностей", - отметил Игорь Головань.

Он сообщил, что следователи ГБР требовали без соответствующих удостоверений "поверить им на слово", что они занимают те или иные должности в ГБР.

"В ходе этих мероприятий, которые трудно назвать допросами, подтвердились факты многочисленных новых нарушений ГБР о том, что они даже формально не имеют права расследовать ряд уголовных производств. Уже три уголовных производства переданы по подследственности и изъяты у ГБР. Уже мы знаем точно, что как минимум семь уголовных производств незаконно без должных на то оснований зарегистрированы ГБР", - отметил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Источник: https://censor.net.ua/n3181860
 
   
 Топ комментарии
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Куди там Трубі до риго - ватної сєпарші Вєнідіктової. Путєн її рулєвой
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ГБР - продажная, а НАБУ Сытника - самая честная, некоррумпированная контора. НАБУ - главные борцы с коррупцией!
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У Пети засада - допросы распланированы, а улететь с "уважительной причиной" уже некуда, границы закрыты. Придется косить по другим причинам.
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Цікаво, Панама не подавала запит в "Інтерпол" про розшук куратора ГБР?
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них не понимаю это волоообство
за то, что Петрусь сделал с Саакашвили, упрятать Петруся за бандитизм и фсьо
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И не только бабло ещё и хер сосать у ***** как лукашенко!
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Нет я за Монику Зеленски не голосовал. Так что это не мой выбор!
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мой Карлсон как всегда, у меня в штанах, в связи с чем интересуешься?
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Сакаашвили у тебя в штанах? Так что сделал Порошенко с твоим Сакаашвили?! Оторвал или завязал узлом?! Нынешнее руководство ГБР так же отрабатывает политический заказ, как и экс-директор Труба, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 9326
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Я придумываю??? То ты придумываешь. То Карлсон то Сакаашвили? Я Спросил куда Карлсон-Шакалошвили делся? А ты тут рассказываешь что он у тебя в штанах! Так кто тут извращенец?!
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тьі точно нездоров
сам посуди: если мой Карлсон у меня в штанах, то есть там. где ему и положено біть, то почему ті єто назіваешь извращением? по-твоему нормально держать его постоянно в другом месте?
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Ну вот опять рассказываешь что у тебя в штанах? Я спрашивал у тебя куда Карсон-Сакаашвили делся? А ты мне про то что у тебя в штанах! Ты явно болен!
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Вы как в школе по 4 000 долларов получите,такие фантазёры становитесь)) Теперь вы зелёные свинарчуки и барыги..
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прилетел. через лондон
теперь не сможет улететь за границу в день допроса, коронавирус окружил петруся
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Если посадит Бубочка Пороха то денег ему только ***** даст! Но у ***** тоже денег нет!
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думаешь. ***** будет Пороху передачки носить?
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НЕт я думаю что он Бубочке денег не даст у самого нету!
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Очень плохо думаешь только у него налички 200млрд
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Откуда? Тебя явно ввели в заблуждение НТВ и Звезда! Там нету и половины этой суммы!
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Это сумма у него еще 2006 года детка распихана по каналам...
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Та он всю её потратил на Лугандоны и Сирии всякие! Сейчас лаптеногии последний хер без соли доедают!
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Не чего не тратил он наоборот за курдовскую нефть набивал себе и на расходы
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На ОРДЛО это с бюджета Ростовской области и МО на Новочеркаскую часть для 1 и 2 армии все довольствие оттуда
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Да после проверки начали через Саратов/Самару закрытые счета, много воровали через Ростов.
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Весь запас в золоте и прочем у паРаши около 800мрд без налички хла.
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"кто-то позвонил в Марбелью и всех сдал". 12-го начинается "понос и ловля блох". 14-го ПП возвращается из-за коронавируса в Испании домой. По "повестке" 16-го приезжает в "ГБР". "ГБР" делает вид, что "это какая-то ошибка
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Следите за руками подстилок Джулиани- путин хло: После 8-го ПП улетает в Марбелью. 11 Ермак и Козак пытаются втихаря выполнить план путина хла, а "ГБР" выдает "повестку", зная, что ПП в Украине нет (хомякам рассказывают о "побеге Порошенко"). Слив "филькитной грамоты" Ермака.
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"Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 16 марта снова отказал бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора."
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а какой план путина тебе на єтот раз приснился?
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та иногда читаю но них не понял завіваний перхоти о каких-то сдачах в Минске
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Ну да для тебя кацапёныш в Минске нету здачи! Наоборот Империя Лаптестан от Владивостока до Львова это твоя мечта!
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После приезда ПП ГБР перестало выходить на связь. Для незнающих верящих в "злодея Сороса, друга русских" - все "обвинения" против ПП в 2018-м инспирированы друзями в США путина хла и его самим.
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чому панамський мародер досі не в тюрмі?
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"Законопроєкт про коронавірус: за умисне зараження передбачено 8 років в'язниці" Является ли умышленным заражением непрофессинализм и бездействие властей?
(Лозунги и заявления в расчет не принимаются)
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Что реально сделано для того чтоб был карантин?
Кроме видеоролика Зеленского, который пока не подтвержден никакими действиями?
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ГБР - аналог НКВД для абсолютно незаконных расправ портнова и зелени с патриотами Украины. Плюс продажные, сидящие все на крючке у "органов" судьи Печерского суда. Хотя по территориальной подсудности дела по ГБР - совершенно не их территория!
Совершенно антиукраинский (************) и не нужный по сути орган!
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Опять Шуфричу одному огребать: "Народные депутаты от фракции «Слуга Народа» призвали серкретаря СНБО уволить Сергея Сивохо с дожности внештатного советника. За дискредитацию клоуна"
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Ну якщо несплата податків,офшори,держзрада політика,то тоді грабіж і вбивство що????
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Вже три провадження, які порушили у ДБР проти Петра Порошенка, вилучені з Бюро через порушення підслідності, і це тільки початок
Вони нагадали, що НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування Порошенка, і сьогодні п'ятий Президент дав свідчення у цій справі, де фігурують так звані «плівки Труби».
Розмову зі слідчими ДБР, яка стосувалась справи щодо формування коаліції у Верховній Раді, адвокати назвали беззмістовною.

«Слідчі мали кілька питань щодо того, як функціонує українська Конституція, як формується коаліція у Верховній Раді. Чомусь ці питання теоретичні - такі, як можна ставити студентам на екзамені - вони були до пана Порошенка. І чомусь необхідно задати було в форматі допиту. Знову був присутній пан Корецький. Ми наполягаємо на цьому знову, що це людина, до якої безпосередньо звертався Труба з інструкціями. Який звітував перед Трубою про те, як вони роблять ці політичні справи. Він не був відсторонений - пан Корецький - від ведення цих справ. І на нашу думку це означає, що нинішнє керівництво ДБР фактично продовжує ту саму лінію і відпрацьовує ті самі інструкції, які відпрацьовував Труба, коли ці справи були порушені»
«Це вже перетворюватися на такий собі фарс. Тобто ми вже говорили і про місце їх розташування. Вони не могли назвати, в якому районі вони знаходяться. Потім ми з'ясовували їхнє посадове становище. Оскільки ми знаємо, що Указом Президента ще 5 лютого було змінено організаційну структуру, у ДБР з'явилися інші назви посад. Але посвідчення лишилися старі. Зі старими назвами посад», - зазначив Ігор Головань.

Він повідомив, що слідчі ДБР вимагали без відповідних посвідчень «повірити їм на слово», що вони займають ті чи інші посади в ДБР.

«В ході цих заходів, які важко назвати допитами, підтвердились факти численних нових порушень ДБР стосовно того, що вони навіть формально не мають права розслідувати низку кримінальних проваджень. Вже три кримінальні провадження передані за підслідністю і вилучені у ДБР. Вже ми знаємо точно, що як мінімум сім кримінальних проваджень незаконно без належних на те підстав зареєстровані ДБР», - наголосив адвокат Порошенка Ігор Головань.
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Якщо Порохнявого зрадника не посадять пожитьєво значить ніколи не буде реформ в Україні судової системи.
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А зебулоні Підра Ліксеєча іще не запхали під шконку?
Непорядок-соєва чума страшніша за короновірус!
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Гадский папа этот Порошенко. Взял и вернулся на неделю раньше запланированного. Всю малину обгадил с допросами, на которые он не должен был попасть.
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цього року розпочнеться військова блокада півострова, наслідком якої буде відхід касапських військових по славнозвісному керченському шляхопроводу пішки та без зброї на таманський півострів.

Петро Порошенко @poroshenko





Глибоко вдячний всім нашим міжнародним партнерам за незламну позицію невизнання незаконної анексії Криму, протидію повзучій окупації акваторій Чорного і Азовського морів та тверду підтримку української боротьби за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави

Цивілізований світ не визнав і не визнає результати голосування на незаконному російському «референдумі». Як і не визнає незаконної анексії Росією українського півострова!

На весь світ Кремль продемонстрував свою зневагу до міжнародного права і принципів добросусідства. І отримав законне покарання, яке і сьогодні стримує його ворожі апетити, а також невпинно наближає день повернення Криму під український суверенітет!

Шість років тому російський агресор влаштував на нашій кримській землі свій незаконний «референдум». Під дулами російських автоматів відбулося показове знущання над українським суверенітетом і територіальною цілісністю.

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