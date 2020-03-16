 Очевидно, что Сивохо не нужна должность советника секретаря СНБО для продолжения формирования платформ диалога на востоке Украины, - "слуга народа" Яременко

Так прокомментировал в Facebook подписанное им среди прочих обращение к секретарю СНБО с просьбой уволить из внештатных советников Сергея Сивохо народный депутат от фракции "Слуги народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Этот документ вызвал у меня определенные колебания и сомнения. Рекомендовать кому-то кого-то увольнять - непростое и в правовом, и в моральном плане дело. Тем более, что в нынешней ситуации дело приобретает и выразительное политическое звучание", - написал нардеп.

Он напомнил, что не считает активность Сивохо по формированию диалоговых платформ бесполезной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада и Ермак: как власть прикрывает минскую "зраду" карантином. ВИДЕО

"Но… Господин Сивохо сделал не одно, а несколько политических заявлений, которые не только ставят под сомнение политику Украины и президента Украины относительно вооруженного конфликта с Россией, но этими заявлениями продемонстрировал, что ему не хватает соответствующих знаний и опыта", - отметил политик.

По словам Яременко, в то же время, подобные или похожие неосторожные неточные заявления делали и другие политики.

"Но ситуация со случайными или не очень ошибками зашла так далеко, что под сомнение были поставлены наши политические ценности и "красные линии". А этого допускать нельзя.

Поэтому наша реакция на вызванную нашими же ошибками реакцию общества должна быть, с одной стороны, адекватной уровню проблемы, но - с другой - не разрушить единство политической команды. И здесь для меня очевидно, что господин Сивохо не нуждается должности внештатного советника секретаря СНБОУ для продолжения формирования общественных платформ диалога на востоке Украины", - подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что "Слуга народа - патриотическая демократическая партия", существование которой не может быть связано с чем-то другим, кроме отстаивание интересов Украины и ее граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Разборки" в "СН" из-за Консультативного совета ведут к созданию новой группы внутри фракции, - Бутусов

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Также читайте: Замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо: "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте"