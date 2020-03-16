 За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено). ДОКУМЕНТ

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ
Законопроект предусматривает, что за нарушение правил обсервации и за умышленное заражение коронавирусом COVID-19 будет введена административная и уголовная ответственность.
Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-51 тыс грн. - Ред.), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.
Читайте на Цензор.НЕТ: Штраф за нарушение обсервации при коронавирусе может составить от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, - Радуцкий
Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.
Предусмотрено, что эти нормы будут действовать на протяжении трех месяцев с дня публикации закона.
Ранее фото проекта закона опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Также на Цензор.НЕТ: Верховная Рада должна продолжить работу, иначе - экономическая кома, - Зеленский
Боитесь забастовок и майданов?
А вас в ВР и АП не надо засадить "за нарушение правил обсервации"? Зеля сказал что Вы ведь не собираетесь на карантин? А если какой то депутат припрется с температурой, то ему и умышленное припаять можно!
Відсутність засобів захисту для населення потрапляє в цей пункт ?
Ще ні одна зелена **** не показала написані на папері вимоги і правила!
Однак вже малюють штрафи і терміни ув'язнення за їх порушення!
Масок нет, государство тестирование не проводит, денег на "сиденье дома" - НЕТ , И Т.Д.
Вообщем - они под Короновирус пересажают всех неугодных, примут анти-национальные законы и попытаются капитулировать перед Московией...
Для меня это очевидно...
НЗелюди.
а можно поподробнее?
Или вас наняли панику разгонять ?
Дебилоиды.
Люди так напуганы.
Зашугайте их до конца.
В настоящее время возможность соответствующих нововведений обсуждают в формате рабочей группы на базе парламентского комитета по вопросам здоровья нации. Последний разрабатывает законопроекты по защите от пандемии китайской заразы.
Пунктами о несанкционированных обысках и комендантском часе предлагается дополнить статью 17 «Закона Украины о правовом режиме чрезвычайного положения».
Кроме того, полицейские хотят дополнить Уголовный кодекс нормой о ведении штрафов за нарушение санитарных правил: от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Альтернатива - лишение свободы сроком до трех лет. (Сейчас предусмотрен штраф размером до 100 необлагаемых минимумов и ограничение свободы до трех лет).
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365490-karantin_minjust_predlagaet_obyskivatj_ljudej_bez_reshenija_suda_i_vvesti_komendantskij_chas
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---Нарушение карантина в Израиле наказуемо. Человеку, который не захотел 14 дней сидеть взаперти, грозит до семи лет лишения свободы.
---Уголовный кодекс Китая подразумевает, кажется, самое суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто нарушил карантинный режим. .
По Киеву все ходят без масок и шутят
Радецкий все маски вывез , а теперь законопроект придумал
С минимум 5-ти украинских каналов эта чума выливается в дома украинцев, заражая умы.
Чумоносцы спокойно ездят в чумную страну - и ни куя. Везут тонны этой чумы из кремля, вот собираются и на парад чумы ехать - и тоже ни к.. А может им пожизненно влепить ?!
13000 украинских жизней, по скромным подсчетам, эта чума забрала за шесть неполных лет,
и ни к.я. Эта чума заморила голодом количество украинцев, равных населению десятка малых европейских стран, и ни куя.
У этой чумы, видите ли, в глазах мелькнула призрачная искорка мира.
Кто это про мир сказал ?.. Да тот, кто вообще ни куя не мыслит ни в истории, ни в политике, ни в нынешней ситуации, в которую Украину загоняет все та же кремлевская чума..
Очнись, покуист избранный.