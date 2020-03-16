EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  3680  92
Материалы по теме:
Все про:ВР (24556) законопроект (2357) Гончаренко (326) штраф (894) COVID-19 (945)

 За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено). ДОКУМЕНТ

Группа народных депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким зарегистрировала проект закона о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ

Законопроект предусматривает, что за нарушение правил обсервации и за умышленное заражение коронавирусом COVID-19 будет введена административная и уголовная ответственность.

Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-51 тыс грн. - Ред.), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.

Читайте на Цензор.НЕТ: Штраф за нарушение обсервации при коронавирусе может составить от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, - Радуцкий

Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.

Предусмотрено, что эти нормы будут действовать на протяжении трех месяцев с дня публикации закона.

Ранее фото проекта закона опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Также на Цензор.НЕТ: Верховная Рада должна продолжить работу, иначе - экономическая кома, - Зеленский

За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 01За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 02
За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 03За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 04
За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 05
За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 06За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 07

Источник: https://censor.net.ua/n3181854
 
 
 Топ комментарии
 
Коли Зеленський бажає нам 36,6 він же не має на увазі курс долара?
 показать весь комментарий
 
он совсем идиот? диагноз не на чем и некому ставить в стране... как нарушителей ловить станут?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коли Зеленський бажає нам 36,6 він же не має на увазі курс долара?
 показать весь комментарий
 
 
Обмеження прав громадян на вільне пересування можливе тільки під час Воєнного стану, тому поки немає Воєнного стану цей закон неконституційний бо він обмежує права та свободи громадян України та осіб які перебувають на території України! Читайте Конституцію України!
 показать весь комментарий
 
 
А ще громадяни мають конституційне право на працю, яке теж обмежується
 показать весь комментарий
 
вот с пети и начни-он сбежал с карантина!
 показать весь комментарий
 
М о с к а л ь, твоє ху@ло не дотягне до 2036
 показать весь комментарий
 
Если бы только маски. Настоящие барыгы и их дружбаны у власти. Не придуманные телевизором, а настоящие барыги, зарабатывающие на крови. Вывести 983,5 тонны масок и средств индивидуальной защиты, включая более 200 тонн с биологическими фильтрами, накануне эпидемии -- за это мало стрелять. Не организовать своевременную закупку неоходимых эксперсс-тестов и делать тесты за 16-19 тыс.грн. !!! во время крупнейшей пандемии. За это надо подвешивать на Крещатике за крашенки вниз головой. А рядом положить палки для "благодарных" соотечественников.
 показать весь комментарий
 
 
С чего вы взяли что это крупнейшая пандемия?
 показать весь комментарий
 
Блин хоть есть вменяемые в верховной раде. Но мало их!
 показать весь комментарий
 
 
Нет застрелят на расстоянии. Если ты без маски то дебил в лубом случае пользы ноль!
 показать весь комментарий
 
 
Лягавих маски неспасуть...Сміття загине першим - властивості коронавірусу За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - депутат от "ЕС" Гончаренко опубликовал проект закона - Цензор.НЕТ 7335
 показать весь комментарий
 
Никак не пойму эти депутаты такие дебилы или все делают только чтобы ничего не делать.Человек может быть здоровым но носителем инфекции и если даже не намерено кого то заразит то что сразу 8 лет?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За умышленное заражение. Читай внимательно.
 показать весь комментарий
 
зелена шмаркля, схоже, насправді марить себе диктатором
 показать весь комментарий
 
 
Льоша Гончаренко просто шмаркля , не ще зелена .
 показать весь комментарий
 
он совсем идиот? диагноз не на чем и некому ставить в стране... как нарушителей ловить станут?
 показать весь комментарий
 
 
Сєпарам за держзраду і вбивства менше дають!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И правильно делают. Майдан в нынешних условиях превратит ситуацию в Украине в разы хуже чем в Италии.
 показать весь комментарий
 
Виктор Сухоруков, скажи, а педофила-убийцу Юрия Буданова, эту вонючую русскую тварь, правильно чеченские ополченцы замочили?- Мне кажется, мир стал чище.
 показать весь комментарий
 
 
100%, перестраховуються від протестів проти продажу землі
 показать весь комментарий
 
 
В Китае полтора лярда народу, сколько умерло? Какой процент населения? Ребята, может вы перебарщиваете, может еще подумаете?
 показать весь комментарий
 
 
А откуда ты знаешь сколько в Китае умерло? Кто тех китайцев считал?
 показать весь комментарий
 
 
В кацапстане на позавчера 1500 умерших от коронавируса, информация скрывается, все спокойно. И их там 130 млн. У нас одна женщина умерла, 73 года. И поставить страну раком, заблокировать транспорт, отменить плановые операции, какой то психоз...
 показать весь комментарий
 
 
зебилам будут зеленкой лоб мазать - А какая разница, если там всё равно пусто За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - депутат от "ЕС" Гончаренко опубликовал проект закона - Цензор.НЕТ 794
 показать весь комментарий
 
 
зеленкой лоб мазать - это от другой болезни
 показать весь комментарий
 
Население Италии 60 млн. чел., умерло от коронавируса 1300 чел., средний возраст умерших 80 лет. Дятлы, у нас до такого возроста люди не доживают!
 показать весь комментарий
 
 
И это при том, что действительно в Италии очень много Корейцев.
 показать весь комментарий
 
вместо больниц теперь нужно по быстрому тюрьмы построить .. а то где все 40 млн. разместить ?
 показать весь комментарий
 
 
Шо зеленые очко жим жим перед народом?
Боитесь забастовок и майданов?
А вас в ВР и АП не надо засадить "за нарушение правил обсервации"? Зеля сказал что Вы ведь не собираетесь на карантин? А если какой то депутат припрется с температурой, то ему и умышленное припаять можно!
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку доведеться,їм,ублюдкам,всім,сісти...Бо,вони,зробили все,для поширення зарази За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - депутат от "ЕС" Гончаренко опубликовал проект закона - Цензор.НЕТ 2446 За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - депутат от "ЕС" Гончаренко опубликовал проект закона - Цензор.НЕТ 5366 Раду за грати !!
 показать весь комментарий
 
 
та ще будуть звозити 1.7 тисячі заблукалих українців, серед яких точно є хтось інфікований.
 показать весь комментарий
 
 
Доки довезуть,інфікованими будуть усі За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - депутат от "ЕС" Гончаренко опубликовал проект закона - Цензор.НЕТ 8556 Вірус поширюється навіть з запахом фекалій...
 показать весь комментарий
 
 
А які правила обсервації ?
Відсутність засобів захисту для населення потрапляє в цей пункт ?
 показать весь комментарий
 
 
А ось це державна таємниця!
Ще ні одна зелена **** не показала написані на папері вимоги і правила!
Однак вже малюють штрафи і терміни ув'язнення за їх порушення!
 показать весь комментарий
 
Штрафи малюють суки-фанати мародера.Читай дописи , а не лише пиши і не ганьбитимешся так .
 показать весь комментарий
 
То есть, то что государство не дает возможности никакой никому соответствовать этим требованиям - нам же ещЁ и срок грозит !
Масок нет, государство тестирование не проводит, денег на "сиденье дома" - НЕТ , И Т.Д.
 показать весь комментарий
 
 
не хватает расстрельных троек, какие практиковали прадеды зеленских...
Вообщем - они под Короновирус пересажают всех неугодных, примут анти-национальные законы и попытаются капитулировать перед Московией...
Для меня это очевидно...
 показать весь комментарий
 
 
Автобусная остановка в Руанде, обустроенная для борьбы с коронавирусом, несмотря на то, что в одной из беднейших стран мира еще не зарегистрировано ни одного случая коронавируса,
За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - депутат от "ЕС" Гончаренко опубликовал проект закона - Цензор.НЕТ 3336
 показать весь комментарий
 
 
Після цієї вірусної істерії українці залишаться без землі, з пустою казною, та переписаною Патрушевим Конституцією.
 показать весь комментарий
 
 
Vlad Vola Саме так і буде.А потім візьмут українці в руки бандуру і будуть співати плачучи.Це така традиція в українців,її порушувати не можна.
 показать весь комментарий
 
 
Это по Божески . В Италии одному чудаку светит 15 лет тюрьмы , за то что он , зная что больной каронавирусом , нарушил карантин и вышел в магазин . За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - депутат от "ЕС" Гончаренко опубликовал проект закона - Цензор.НЕТ 7077 .
 показать весь комментарий
 
 
Там же как бы современная,демократическая страна,а не какое то забитое,средневековое государство под управлением религиозных фанатиков-мракобесов.Или уже не?
 показать весь комментарий
 
...за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы... Це я від тебе заразився! Ні! Під мікроскопом вірус похожий на тебе...
 показать весь комментарий
 
 
счас народ загонят по квартирам, а после карантина окажемся без земли и на росии.
 показать весь комментарий
 
 
Всю владу на гиляку,за те що позволили заразити короновірусом Україну.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине 4 или 5 заражённых всего. Украина на сегодня одно из самых безопасных мест в мире. Что вы гоните?

Или вас наняли панику разгонять ?
 показать весь комментарий
 
 
зебилы, как и кацапы в рашке, верят власти... браво!
 показать весь комментарий
 
 
панику разгоняет твой резидент . или ты от его целебной мочи совсем ослепла?
 показать весь комментарий
 
 
Каким образом заболевший или лечащий врач смогут определить, что причиной заболевания является именно коронавирус, если отсутствуют экспресс-тесты как таковые или стоят заоблачных денег ?
 показать весь комментарий
 
 
Давайте уж сразу расстрел на месте.
Дебилоиды.
Люди так напуганы.
Зашугайте их до конца.
 показать весь комментарий
 
 
и кто из тех кто градусником пустил в страну эту гадость сядет на 8 лет первый ?
 показать весь комментарий
 
 
А чого ви чекали від Радуцького з Королевською?
 показать весь комментарий
 
Ага,сади тех придуркоа которые продали маски и не закупили вовремя аппараты ИВЛ .
 показать весь комментарий
 
 
...Карантин: Минюст предлагает обыскивать людей без решения суда и ввести комендантский часЗакон о чрезвычайном положении должен быть дополнен положениями о досмотре личных вещей и автомобилей без решения суда и введением комендантского часа. Так считают в Минюсте. Об этом со ссылкой на свои источники в министерстве и МВД сообщает INSIDER.
В настоящее время возможность соответствующих нововведений обсуждают в формате рабочей группы на базе парламентского комитета по вопросам здоровья нации. Последний разрабатывает законопроекты по защите от пандемии китайской заразы.
Пунктами о несанкционированных обысках и комендантском часе предлагается дополнить статью 17 «Закона Украины о правовом режиме чрезвычайного положения».
Кроме того, полицейские хотят дополнить Уголовный кодекс нормой о ведении штрафов за нарушение санитарных правил: от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Альтернатива - лишение свободы сроком до трех лет. (Сейчас предусмотрен штраф размером до 100 необлагаемых минимумов и ограничение свободы до трех лет).
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365490-karantin_minjust_predlagaet_obyskivatj_ljudej_bez_reshenija_suda_i_vvesti_komendantskij_chas
...
 показать весь комментарий
 
 
Будут по карманам искать вирус или в сумках?
 показать весь комментарий
 
 
Санітарні правила хай для початку опублікують!
 показать весь комментарий
 
Якщо заразив здорового хворий,то що тоді? В якій в'язниці його тримати? Так які в нас норми у цих самих в'язницях? Там буде карантин? Чи будуть вони забезпечені хоч чимось?
 показать весь комментарий
 
 
Мою жену на работе уже "ушли" на две недели вместе с остальными.
 показать весь комментарий
 
збали уже коронавирусом, власть первая сеет панику.
 показать весь комментарий
 
 
Вы чего там совсем ***нутые? аких штрафов и сроков даже за расстрел градами Мариуполя никто не получал. Под ету статью можно кого угодно замести кто мешать будет Зелупе капитуляцию пропихнуть или бросаться под росийские танки
 показать весь комментарий
 
А сколько лет тюрьмы получит Зелупа и Беня которые самолетами заразу ету в Украину привезли???
 показать весь комментарий
 
 
---В Чехии ввели карантин ..... За его нарушение людям грозит штраф до 130 тысяч долларов .
---Нарушение карантина в Израиле наказуемо. Человеку, который не захотел 14 дней сидеть взаперти, грозит до семи лет лишения свободы.
---Уголовный кодекс Китая подразумевает, кажется, самое суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто нарушил карантинный режим. За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) - Цензор.НЕТ 7182 .
 показать весь комментарий
 
пастухи загнали скот в стойло по всему миру интересно для чего
 показать весь комментарий
 
человек с голубой звезды, поведай что нам предлагают кроме как сидеть дома? может мы обеспечены защитными костюмами или хотя бы масками? очень интересно как именно будут доказывать намеренность заражения?
 показать весь комментарий
 
Гончаренко уже поражен короновирусом. Его сознание необратимо гаснет....
 показать весь комментарий
 
 
авторы законопроекта порохоботы и рыгоаналы, новость толкнул любитель рюського мира Лесик Гончаренко. но боты Цензора завывают на Зеленского
 показать весь комментарий
 
1. В Словакии без масок просто НИКУДА НЕ ВПУСКАЮТ
По Киеву все ходят без масок и шутят
Радецкий все маски вывез , а теперь законопроект придумал
 показать весь комментарий
 
Никого не впускать в Украину . Это главное преступление .Нужно вывести армию на границы и никого не впускать . Италия заразилась ,потому что итальянцы в панике начали бегать по всей Италии из региона в регион .тем самым заражая всех вокруг.
 показать весь комментарий
 
А за распостранение кремлевской чумы, которая забрала миллионы украински жизней - ни куя.
С минимум 5-ти украинских каналов эта чума выливается в дома украинцев, заражая умы.
Чумоносцы спокойно ездят в чумную страну - и ни куя. Везут тонны этой чумы из кремля, вот собираются и на парад чумы ехать - и тоже ни к.. А может им пожизненно влепить ?!
13000 украинских жизней, по скромным подсчетам, эта чума забрала за шесть неполных лет,
и ни к.я. Эта чума заморила голодом количество украинцев, равных населению десятка малых европейских стран, и ни куя.
У этой чумы, видите ли, в глазах мелькнула призрачная искорка мира.
Кто это про мир сказал ?.. Да тот, кто вообще ни куя не мыслит ни в истории, ни в политике, ни в нынешней ситуации, в которую Украину загоняет все та же кремлевская чума..
Очнись, покуист избранный.



 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх