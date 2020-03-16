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 Депутат от "СН" Холодов купил аппарат ИВЛ для Черновцов, и призвал бизнес следовать его примеру

Народный депутат Андрей Холодов за собственные деньги приобрел и отправил аппарат искусственной вентиляции легких в Черновцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Холодов отметил: "Уже завтра он будет готов к работе. Это мой благотворительный взнос в фонды областной больницы. В Черновцах уже объявлено чрезвычайное положение и прекращено транспортное сообщение. В самых тяжелых случаях пациенты требуют искусственной вентиляции легких. А аппаратов в нужном количестве нет, раньше не было необходимости, а сейчас их очень сложно купить из-за в спроса в ЕС и других странах", прокомментировал ситуацию на своей странице в ФБ политик.

Украина находится на пороге пандемии, а дальше количество случаев заболеваний увеличится, считает он.

Холодов призвал всех предпринимателей, у которых есть возможность помочь местным больницам - финансово и сделать это прямо сейчас.

"Я надеюсь, что система здравоохранения сработает слаженно, и у каждого из нас есть возможность принять участие в этом сегодня", - резюмировал Холодов. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аппараты ИВЛ, анализатор и экспресс-тесты, - украинский бизнес помогает в борьбе с коронавирусом

Депутат от СН Холодов купил аппарат ИВЛ для Черновцов, и призвал бизнес следовать его примеру 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181850
 
   
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якби такі як він не грабували Україну то найух потрібна булаб його "помощь" ...я ще десь у 96му зіштовхнувся з "медбізнесменами" ...вони продавали лікарням обладнання рази в три дорожче ніж можна було придбати без жодних проблем ...зрозуміло що без мінздравовських чиновників такий бізнес не прокатив би
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Он **** редкостная, но тут он молодец. Пусть все депутаты так попиарятся. Каждый аппарат -- это спасенные жизни людей.
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Тупой пиар это был со стороны миллиардера Ахметова, а со стороны нардепа, который был бизнесменом средней руки - это посильный взнос.
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Если каждый депутат купит аппарат, то это будет уже больше четырех сот...
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Підприємці може б і допомогли (думаю, по-любому допомогли), але ж тих апаратів вже ніде немає. І за кордоном не купити.
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были бы деньги , и самолет ....

на AliExpress вы сможете найти аппарат искусственной вентиляции лёгких самых лучших брендов, включая BMC , MOYEAH , DOCTODD ...
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Странный мужик. Не потому. что купил и помог людям, а странно почему он еще в СН
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Он там, где ему сказал быть его кум Мертвечук. Это теневой табачный король.
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а на скільки апаратів пограбував українців ...на тисячу ...на сто тисяч ?
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Як саме він пограбував українців?
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Я не знаю сколько стоит тот аппарат, но пэтя с марыной официально украли у Украины 1.7 лярда грн
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учитывая стоимость таких аппаратов, то у него в запасе ещё много бабла
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А мантияносцы с прокурворами чего молчат ? А ну быстренько достали наколядованное !!! Депутат от "СН" Холодов купил аппарат ИВЛ для Черновцов, и призвал бизнес следовать его примеру - Цензор.НЕТ 1990
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Мне почему-то кажется что этот аппарат будет находится в частной(платной) клинике а не в городской.
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Руда гнида, власник заводів, тец, параходів, купила аж 3. Так що вагомий вклад.
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Молодец, спасибо! Пора богатым людям начать помогать хоть как-то людям.

После появления спида когда-то человечество пришло к использованию одноразовых шприцов. Возможно, эта пандемия изменит тоже многое. Слишком уж бесчеловечным стало человечество
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для его миллиардного травящего людей не хуже короны табачного бизнеса один аппарат - слезы... чтобы замолить грехи свои пару сотен аппаратов должен купить....
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народ! не ведитесь на галимый пиар!..
Холодов это табачный король (контролирует табачную розницу в Киеве) и активно сотрудничал и сотрудничает с Медведчуком..
«Слуга родинного бізнесу»: кіпрська таємниця депутата Холодова
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Т.е. тебе тем аппаратом лёгкие не вентилировать. Вычеркиваем, соя брезгует
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когда твоя мама будет умирать от болезни то тебе будет без разницы кто купил аппарат, который может спасти ее
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А Медведчук з тих країв. Ось і склалися пазли.
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