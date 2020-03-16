 Депутат от "СН" Холодов купил аппарат ИВЛ для Черновцов, и призвал бизнес следовать его примеру

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Холодов отметил: "Уже завтра он будет готов к работе. Это мой благотворительный взнос в фонды областной больницы. В Черновцах уже объявлено чрезвычайное положение и прекращено транспортное сообщение. В самых тяжелых случаях пациенты требуют искусственной вентиляции легких. А аппаратов в нужном количестве нет, раньше не было необходимости, а сейчас их очень сложно купить из-за в спроса в ЕС и других странах", прокомментировал ситуацию на своей странице в ФБ политик.
Украина находится на пороге пандемии, а дальше количество случаев заболеваний увеличится, считает он.
Холодов призвал всех предпринимателей, у которых есть возможность помочь местным больницам - финансово и сделать это прямо сейчас.
"Я надеюсь, что система здравоохранения сработает слаженно, и у каждого из нас есть возможность принять участие в этом сегодня", - резюмировал Холодов.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-firma-kholodov-mayetok/30265033.html
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После появления спида когда-то человечество пришло к использованию одноразовых шприцов. Возможно, эта пандемия изменит тоже многое. Слишком уж бесчеловечным стало человечество
Холодов это табачный король (контролирует табачную розницу в Киеве) и активно сотрудничал и сотрудничает с Медведчуком..
«Слуга родинного бізнесу»: кіпрська таємниця депутата Холодова