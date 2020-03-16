 Харьковские ночные клубы закроют, центры админуслуг ограничат работу, - мэрия

Такое решение было принято 16 марта на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харькове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу мэрии.
"Мы закрыли учебные учреждения, но молодежь никуда не делась из Харькова. Старшеклассники и студенты не ходят на учебу, но при этом посещают ночные заведения и дискотеки. Поэтому я обратился во все правоохранительные органы, куда направил соответствующее обращение, чтобы они, в рамках своей компетенции, принимали участие в прекращении работы подобных заведений", - отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Также в ходе заседания было принято решение об ограничении работы центров предоставления административных услуг - с завтрашнего дня учреждения будут принимать граждан только по предварительной записи. На дистанционный режим работы переходят и районные управления труда и социальной защиты населения. При этом первый вице-мэр сообщил, что кафе и другие учреждения общественного питания города пока закрывать не будут.
По информации заместителя директора Департамента здравоохранения Татьяны Бакаловой, карантинные ограничения вводятся и во всех лечебных учреждениях Харькова. "В ближайшее время мы не рекомендуем пациентам без особой надобности посещать поликлиники и на время карантина отменяем плановую вакцинацию детей. Также будет запрещено посещение больных, которые находятся в стационарах, и введен общий масочный режим во всех лечебных учреждениях", - сообщила Татьяна Бакалова.
Игорь Терехов также обратился к руководителям коммунальных предприятий и главам райадминистраций с просьбой идти навстречу своим сотрудникам и в случае необходимости разрешать им идти в отпуск.
Он добавил, что общественный транспорт в городе работает в прежнем режиме, но трижды в день в нем проводится дезинфекция.
При этом первый вице-мэр отметил, что в зависимости от развития эпидситуации в Харькове принятые сегодня решения могут быть пересмотрены.
Местное издание Status Quo информирует, что на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о закрытии ТЦ "Барабашово".
Также в пресс-службе горсовета сообщают, что горсовет направит 20,5 млн грн из резервного фонда на приобретение современных аппаратов искусственной вентиляции легких для лечебных учреждений Харькова.
По словам Игоря Терехова, оборудование будет закуплено для города в ближайшую неделю.
"Мы хотим приобрести аппараты самого последнего поколения. Сейчас не могу сказать о цене этого оборудования, потому что она постоянно варьируется. С нашей стороны будут проведены все необходимые переговоры, чтобы это была адекватная стоимость. Я думаю, что за эту неделю у нас будет приобретено это оборудование", - подчеркнул Игорь Терехов.
Он также отметил, что на сегодняшний день в Харькове нет дефицита аппаратов ИВЛ - их в городе 163 единицы, и в случае необходимости все оборудование будет задействовано для лечения больных коронавирусом.
Кроме аппаратов для искусственной вентиляции легких на выделенные из резервного фонда средства для лечебных учреждений будут приобретены медикаменты, в том числе антибиотики, дезинфицирующие средства и защитные костюмы.
В ближайшее время в городе планируют решить и проблему с обеспечением тестами по выявлению коронавируса. Планируется, что их должно хватить на всех жителей города.
Напомним, до 3 апреля все детские сады и школы Харькова закрыты на карантин, обучение проводится в дистанционном режиме. Также в городе с 12 марта на три недели закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия переносятся, а для неспортивных вводится ограничение на количество участников до 60 человек.
5 hrs ·
Фейсбук напоминает прошлогодние посты. Боже мой, криком ведь кричали: "Что вы делаете? За кого вы голосовать собрались? У нас война, у нас переселенцы 1,5 миллиона, у нас экономика только-только начала на ноги становиться, мы только-только международную субъектность приобрели, кого вы в Президенты мостите! Опомнитесь, это актер из телевизора, он кроме пиара не просто не знает, а не видит и не понимает ничего!"
Нет, выбрали. "Заткнитесь, проклятые порохоботы, вам ваш барыга платит за посты, а мы хотим пожить, как в сериале". И выбрали такого, что даже после десяти месяцев своего президентства рассказывает, что играть президента в кино и быть президентом - один хрен. И он реально так думает.
Ведь он же хвастается тем, как классно он придумал министра здравоохранения на карантин отправить сидеть полмесяца взаперти с привезенными из Китая. "Клевый же пиар, я молодец, как придумал!"
Зеленский не видит и не понимает ничего вне текущей телекартинки. Надвигалась эпидемия, МОЗ обязан был вкалывать круглосуточно, заказывая маски, размещая заказы на дезинфекторы (уж, ****, спирта-то в Украине выпускается достаточно), перепрофилируя больницы, и объясняя-объясняя-объясняя президенту, министрам, депутатам, чиновникам, куда дело идет, куда будут лететь со свистом все доступные фонды и недоступные тоже.
Сколько можно было успеть. Ведь не к нам первым пришло. Ведь уже наработаны методики, уже известно, что делать.
Что вместо этого? Исключительно ради картинки министр сидит "14 днів обсервації заради безпеки України". ******. Уж убезпечили, так убезпечили.
14 дней министр просидела в карантине беспричинно. Что делала остальная шобла? Маски продавала туда, где правительства делали, что могли, готовясь к угрозе.
Кстати, вот этот кейс со Словакией, чей Премьер одобрил нелегальную закупку масок у чужого ворья за черный нал, ничего не напоминает? Премьер Словакии чуть не стал свинарчуком - ведь именно это и делали свинарчуки - покупали и привозили нелегально запчасти для военной техники, которые легально купить было нельзя. По завышенной цене, конечно. Ну а как? Что, кто-то думает, что Слуги народа маски заграницу по себестоимости толкали? Или что российское ворье запрещенные к вывозу запчасти по себестоимости и по официальным накладным продавало? Серьезно?
Если нельзя, но очень надо, то те, кому на страну не насрать, будут добывать. А те, кому не насрать только на свой пиар и свой кошелек, а так же на кошелек своего заказчика - бигусы там всякие, зеленские, нацжены аваковские и тому подобное - будут пиариться. Ну а что еще? Не страну же к эпидемии готовить.
Что будет дальше - понятно. Будет делаться то, что будет давать сиюминутный пиар-эффект. И всё. Ничего другого не будет. И быть не может. Потому что год назад телезрители выбрали президентом телеперсонажа. Который до сир не понял и вряд ли уже поймет, что он не в телевизоре. Что реальность и телекартинка - это далеко не одно и то же.
Ну а его избирателям что остается? Им остается реальность. Которую они не хотели ни видеть, ни знать - "Шоу давай! Кино давай! Свинарчуков давай! Флешмобы со свиньями давай!"
Что ж. Да будет шоу.
See Translation
Теперь всю вину хотят переложить на народ. Ставят в такие условия, когда работать, зарабатывать невозможно. Народ из-под полы будет торговать. Будут вынужденно нарушать карантин, потому что если не нарушишь, то хлеба купить будет не за что. После чего обнародуют правдивую статистику про коронавирус. И скажут - всё из-за того, что народ не сидел на цепи в своих будках. Реально на сегодня 5 заболевших быть не может. Меньше в Европе только в Ватикане.