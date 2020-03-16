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Все про:обстрел (8812) операция Объединенных сил (2205)

 С начала суток 16 марта враг 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение суток 16 марта 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ собщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ обстреливали украинские позиции вблизи Песков из 82-мм минометов: потерь нет, - Минобороны

В штабе ООС отмечают: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 4 обстрела, а именно:

дважды недалеко от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще двое - боевые травмы, за сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

"Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Новотошковского - с противотанкового ракетного комплекса;

недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - с 82-мм минометов - 3 мины.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Сегодня, 16 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - резюмировали в штабе ООС. 

Также читайте: С начала суток в зоне ООС 8 обстрелов, ранены 2 защитника Украины, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3181844
 
 
 Топ комментарии
 
В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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Ніхто не постраждав. Дякувати Богу, хоч одна приємна новина за день! С начала суток 16 марта враг 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1079
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Ніхто не постраждав. Дякувати Богу, хоч одна приємна новина за день! С начала суток 16 марта враг 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1079
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Ща ми Надзвичайний стан введемо в Чернівецькій області і на фронті перестануть стріляти!
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В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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