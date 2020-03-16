 С начала суток 16 марта враг 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ собщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
В штабе ООС отмечают: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 4 обстрела, а именно:
дважды недалеко от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Лебединским - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку от Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
"Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Новотошковского - с противотанкового ракетного комплекса;
недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - с 82-мм минометов - 3 мины.
Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
Сегодня, 16 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - резюмировали в штабе ООС.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали нижче $30 за барель (точніше $29,71).
Когда мы активно готовимся, вероятность нападения на нас со стороны раши падает. И когда она окончательно загибается, у нас должны быть силы стать Субъектом общемировой политики.
Зеленский - это союзник коронавируса!