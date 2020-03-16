 Аппараты ИВЛ, анализатор и экспресс-тесты, - украинский бизнес помогает в борьбе с коронавирусом

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщает пресс-служба государственного ПриватБанка, аппараты ИВЛ приобретены за средства банка и пожертвования клиентов, которые поддерживают специальную программу благотворительного фонда "Помогать просто!". Уже 17 марта первые четыре аппарата будут переданы больницам Киева, Одессы и Лисичанска.
В пресс-службе Фонда Виктора Пинчука уведомили, что в ближайшие дни передадут технику в больницы Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областей, а также Киева.
Отметим, что аппараты ИВЛ - ключевой элемент в лечении пациентов с коронавирусом, имеющих тяжелые осложнения для дыхательной системы.
Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил две тысячи экспресс-тестов для диагностики COVID-19 и направит их в Черновицкую область. Также фонд мобилизует средства для приобретения крупной партии респираторных и защитных масок, дезинфекторов и медицинских защитных костюмов для передачи в указанный регион.
В Фонде Рината Ахметова заявили о закупке для Донецкой области анализатора для лабораторного выявления инфекции, позволяющего дать результат за два часа. Оборудование будет установлено в Мариуполе. Также Фонд закупает для государства 20 тысяч экспресс-тестов.
Компания Новая почта выделила 25 млн грн на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты. Средства пойдут на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области.
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
как и эти: Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины.Для несведущих: во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца. Во вторых, ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране. Эти тесты могут появиться минимум где то через год.
А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
Просто задача Ермака - угробить Украину.
Ведь суть в нагнетании кислорода в лёгкие?
Цехов и инженеров до хрена
Суть- в обогащении крови кислородом, когда легкие отказали.
Там все намного сложнее.
- покупать те аппараты, в разработку которых вложены годы исследований и дорогие технологии
- взять помповый насос и тупо засунуть его шланг в лёгкие
це свято для вати
Нужно самим организовывать производство, потому ка скоро их вообще нигде купить нельзя будет
Евдокимов Валентин
Как выяснилось, подлый вирус предпочитает не связываться с курильщиками и не выносит запах табака. Никакой конспирологии. Эти данные никто и не скрывает. Послушайте, а я пойду покурю.
тыць
Забыла?
Суть- в обогащении крови кислородом, когда легкие отказали.
Там все намного сложнее.