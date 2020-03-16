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Все про:Ахметов (1886) благотворительность (320) Пинчук (244) Яценюк (7810) Бутусов Юрий (2062) Приватбанк (593) Новая почта (13) COVID-19 (945)

 Аппараты ИВЛ, анализатор и экспресс-тесты, - украинский бизнес помогает в борьбе с коронавирусом

Финансировать покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), анализатора, экспресс-тестов, а также других средств начали Приватбанк, Новая почта и благотворительные фонды Яценюка, Пинчуков и Ахметова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщает пресс-служба государственного ПриватБанка, аппараты ИВЛ приобретены за средства банка и пожертвования клиентов, которые поддерживают специальную программу благотворительного фонда "Помогать просто!". Уже 17 марта первые четыре аппарата будут переданы больницам Киева, Одессы и Лисичанска.

Аппараты ИВЛ, анализатор и экспресс-тесты, - украинский бизнес помогает в борьбе с коронавирусом 01

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В пресс-службе Фонда Виктора Пинчука уведомили, что в ближайшие дни передадут технику в больницы Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областей, а также Киева.

Аппараты ИВЛ, анализатор и экспресс-тесты, - украинский бизнес помогает в борьбе с коронавирусом 02

Отметим, что аппараты ИВЛ - ключевой элемент в лечении пациентов с коронавирусом, имеющих тяжелые осложнения для дыхательной системы.

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Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил две тысячи экспресс-тестов для диагностики COVID-19 и направит их в Черновицкую область. Также фонд мобилизует средства для приобретения крупной партии респираторных и защитных масок, дезинфекторов и медицинских защитных костюмов для передачи в указанный регион.

Аппараты ИВЛ, анализатор и экспресс-тесты, - украинский бизнес помогает в борьбе с коронавирусом 03

В Фонде Рината Ахметова заявили о закупке для Донецкой области анализатора для лабораторного выявления инфекции, позволяющего дать результат за два часа. Оборудование будет установлено в Мариуполе. Также Фонд закупает для государства 20 тысяч экспресс-тестов.

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Компания Новая почта выделила 25 млн грн на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты. Средства пойдут на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181843
 
 
 Топ комментарии
 
Молодцы, хоть кто-то взял на себя функцию власти.
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Ермак не тупой.

Просто задача Ермака - угробить Украину.
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Молодцы, хоть кто-то взял на себя функцию власти.
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Яценюк вже більше Ахмєтова нахватав, що спонсором стає?
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Фонд не значит именно его деньги. Вот посмотрим сколько Беня с барского плеча отвалит.
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беня под шумок выбьет себе финансирование из бюджета Украины..

как и эти: Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины.Для несведущих: во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца. Во вторых, ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране. Эти тесты могут появиться минимум где то через год.
А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
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ЗЕ полный придурок - а советчик там такой же тупой Ермак
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Ермак не тупой.

Просто задача Ермака - угробить Украину.
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А могли бы и сами собирать ИВЛ ?

Ведь суть в нагнетании кислорода в лёгкие?

Цехов и инженеров до хрена
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КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ....вы изобрели велосипед)))
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Извините, но в вас сразу видно этого, как его...гуманитария одним словом.
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Не дай бог, чтобы в лёгкие кислорода накачали
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В Украине есть производитель этих аппаратов: http://www.utasco.com/dykhatelnaya-apparatura
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Нет.
Суть- в обогащении крови кислородом, когда легкие отказали.
Там все намного сложнее.
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Як добре що до цієї акції долучилися каламойський, 95 квартал та особисто сам бубочка!
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тут два варианта:

- покупать те аппараты, в разработку которых вложены годы исследований и дорогие технологии

- взять помповый насос и тупо засунуть его шланг в лёгкие
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Зебилы, вы могли бы себе представить что приватбанк закупал бы аппараты ИВЛ при Коломойском? Да они бы не то что ничего не закупали при нем, а ещё бы повысили тарифы на всё
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А что же петя? он же такой патриот как послушать.
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гебнявий, краще за обнулєнієм слідкуй
це свято для вати
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На відміну від бубочки привіз 1000 000 тестів на вірус.
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А від квартала слухайте пісню "Дихала баба , дихала...."
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Украинский бизнес,а скажите сколько стоит марлевая маска (из 2-ух гривен за пять штук теперь одна штука 26) а по чем экспрессанализ на коронавиhус( по последним данным из фейсбука по Киеву от 16 до 19000).Так это такая помощ большого бизнеса?
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10 аппаратов ИВЛ это капля в море
Нужно самим организовывать производство, потому ка скоро их вообще нигде купить нельзя будет
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Евдокимов Валентин

Как выяснилось, подлый вирус предпочитает не связываться с курильщиками и не выносит запах табака. Никакой конспирологии. Эти данные никто и не скрывает. Послушайте, а я пойду покурю.
тыць
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я думаю, шо ахметовцы посовещаются и решат помочь стране в этой борьбе немногочисленными, но громкими гудками от своих сторонников. проверенный способ.
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Все медобладнання тільки по великих містах, а що робити маленьким містечкам і селам.
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Тююю, так супруниха же их по телевизору сказала лечить.
Забыла?
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А ЧОМУ МОВЧИТЬ ПОРОШЕНКО ? ДЕ ІНШІ БАГАТІЇ- ПРОКУРОРИ, СБУ, СПОРТСМЕНИ ? МОЖЕ ПОРА ПОДУМАТЬ ПРО КРАЇНУ? ТА І ВЕРХОВНІЙ РАДІ СКИНУТЬСЯ НЕ МІШАЛО ?
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А чому, Надежда Ланченко, не скинутися 95 квартєту піаністів хоча по мільончику їхніх россійських рублів чи українських гривень ??? Та їхній верховній Зраді теж скинутися рублями не мішало.
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Нет.
Суть- в обогащении крови кислородом, когда легкие отказали.
Там все намного сложнее.
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