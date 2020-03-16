 Плановые операции нужно запретить, больницы - перепрофилировать, - Зеленский об эпидемии коронавируса

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Президент рассказал о ряде решений, которые предлагает утвердить на запланированном на вечер заседании правительства.
"Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры", - предложил Зеленский.
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Президент считает, что медучреждения нужно максимально подготовить и перепрофилировать для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.
"Разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" для пожилых людей", — добавил он.
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https://censor.net.ua/news/131124/timoshenko_rasskazala_zachem_pokupala_quottamiflyuquot_quotmne
Освободить в торговых центрах залы - убрать полки и приставить кровати - САМОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ И БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ
От того что может возникнуть эпидемия сейчас прекратить операции...
и все до единого - что ни пёрднут - только дебилизм лезет.
пипец - да они просто неадекватные!
как этих идиотов отогнать от рычагов?..
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит.
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета. (Крылов)
тільки 42
ви так не вважаєте?
Какие больницы?
Освободить ряд торговых центров от полок и поставить штабелями кровати , как лелали китайцы
Дмитрий
@dmitriypaut
·1 ч
Ох**нно! Земразь вводит чрезвычайное положение, без объявления такового! Передвижение между городами стоп,метро стоп. НО! Турборежим в ВР! Ну вы поняли,для чего всё это. Это не карантин,а Украина в заложниках
Или уже нет,кретин.
выбрать по приколу Батька Нації,и серьёзно рассчитывать на халяву для аборигенов ?? как в 1917-м ? щас,***,ага..
национально-освободительные революции еще никто не отменял,даже Африка их прошла в 60-х..
Гончаренко