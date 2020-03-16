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 Политика Украины
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 Плановые операции нужно запретить, больницы - перепрофилировать, - Зеленский об эпидемии коронавируса

Президент Владимир Зеленский предлагает осуществлять в больницах только срочные и неотложные меры.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Президент рассказал о ряде решений, которые предлагает утвердить на запланированном на вечер заседании правительства.

"Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры", - предложил Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Президент считает, что медучреждения нужно максимально подготовить и перепрофилировать для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

"Разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" для пожилых людей", — добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3181841
 
 
 Топ комментарии
 
рука лицо - вава ты хоть в курсе что у тебя врачей нету Плановые операции нужно запретить, больницы - перепрофилировать, - Зеленский об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 6061
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Этот человек не вызывает уверенности , он сеет панику .
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рука лицо - вава ты хоть в курсе что у тебя врачей нету
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У нас давно вже лікарні перепрофілювались на розповсюджувачів гомеопатії та імпортних говноліків тому закриття лікарень тільки покращить загальну ситуацію зі здоров'ям нації! Ті хто має померти - помре не витративши на лікування всі останні гроші, а ті хто не потрапив в руки говнолікарів - одужають самі і збережуть здоров'я. Головне в карантин до лікарів не попасти, бо залікують нах.
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Вгадай статус теперішнього керманича держави... Плановые операции нужно запретить, больницы - перепрофилировать, - Зеленский об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 2003

Плановые операции нужно запретить, больницы - перепрофилировать, - Зеленский об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 2466
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А ведь все это уже было, помните темифлю Тимошенко?
...Тимошенко рассказала, зачем покупала "Тамифлю": "Мне было страшно, извините"...
https://censor.net.ua/news/131124/timoshenko_rasskazala_zachem_pokupala_quottamiflyuquot_quotmne
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Дебил, что сказать? Пусть люди помирают из-за отказа в плановой операции? Оно хоть понимает, что трындит? Ты бы аппараты ИВЛ и костюмы биологической защиты для врачей срочно закупило. Те, которые вы по вашим словам "типа закупили еще позавчера" и которые Аваков показывал.
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2 аппарата венлтиляции легких на весь Киев и нет лекарств , а это чудо предлагает угробить больницы
Освободить в торговых центрах залы - убрать полки и приставить кровати - САМОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ И БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ
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Есть закрытые, но еще не разграбленные туберкулезные диспансеры. В каждой области их было по 2-3 на 60-80 мест. Срочно все восстановить и по-возможности быстро улучшить. Там работали пульманологи -- самый подготовленный персонал в ситуации атипичной пневмонии. Срочно вернуть их на работу с извинениями. Это для лечения не самых тяжелых и обсервации.
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Я сам прочёл и офигел от высера этого ***********...

От того что может возникнуть эпидемия сейчас прекратить операции...

и все до единого - что ни пёрднут - только дебилизм лезет.

пипец - да они просто неадекватные!
как этих идиотов отогнать от рычагов?..
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вывески- таблички поменять .....кровати - в два яруса! туалеты засыпать хлоркой чтоб аж слезы из глаз! ....чтоб к утру было сделано!
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Дайте ему еще 100 дней и шаурму. Рояль в кустах уже поставлен.
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угу скоморох возомнивший себя цорём всё равно будет скоморохом
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Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит.
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета. (Крылов)
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з таким підходом, від звичайних хвороб, вимре в сотні раз більше, ніж від короновірусу
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Мнимых "жидобандеровцев" поменяли на реальных жидофашистов.
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Не отменить, не перенести, а непременно запретить. Наполеон зелененький.
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Жаль, что 40 леттому назад одна бывшая девушка Римма плановый аборт не сделала.
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Этот человек не вызывает уверенности , он сеет панику .
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Слушай Уверенного. Того, кто говорил что под Дебальцево была плановая операция, что доллар должен быть по 11, ну и так далее.
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"..., амбулатории доликвидировать, землю отобрать. разрешить стихийные уличные базарчики"
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А от навіщо Цензору, як завжди,по фразах розбивати звернення? Вже все всі почули. Що там в світі? Ще хтось землю або стратегічні підприємства продає під час пандемії?
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По двадцать шмаркающих в троллейбусах можно ,а плановые операции,которые кому то жизнь спасают нельзя.Когда от пневмонии выносят по 20 человек в день в морг,то это не вирус а грипп,а сейчас всё у нас полный ппц.
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и ВР должна работать по связи а не собираться
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т.е. плановые операции на сердце и т.п. запретить??? Мозг есть??? Это тебе не размер сисек менять или член увеличивать!!!
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шось воно загралося у президента
ви так не вважаєте?
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Чомусь цитатка одна пригадалась- "Ни мира,ни войны: мир не подписываем,войну прекращаем,а армию демобилизуем". Це,між іншим,колись сказав Іудушка Троцький,він же Лейба Давидович Бронштейн.
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Очень странно,но боксер которого много лет били по голове,-намного умнее этого недоразумения в кресле презеса.
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так боксер наверное не наркоман а этот хронический торчек ..
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И сразу возникает вопрос - зебилы, зачем вы в Украину завозили потенциально инфицированных больных и распродали при этом защитные маски в Китай ?... это чтобы теперь запрещать движение общественного автотранспорта и отменять плановые операции в больницах ?
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Зеленский точно придурок
Какие больницы?

Освободить ряд торговых центров от полок и поставить штабелями кровати , как лелали китайцы
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от выражения Освободить ряд торговых центров у евреев начинается синдром погрома
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бл. ... да заткните ему рот кто нибудь.
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К доставке лекарств пенсионерам лучше привлечь наркодиллеров. Укрпочта плохой вариант.
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шоб тебе хирург с зарплатой в 4 тысячи сделал срочную операцию.. и шоб он знал, шо ты его президент Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 5461
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Боже, какой он дурной! Как будет бороться с коронавирусом хирург, который планово удаляет желчные пузыриили достает камни из почек? Или офтальмолог, делающий "глаукому"? разве что их через Трускавецкий университет переподготовят за неделю....
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владимир, а если плановая операция у твоей жены, или твоего ребенка-тоже запретить?
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Дмитрий

@dmitriypaut

·1 ч


Ох**нно! Земразь вводит чрезвычайное положение, без объявления такового! Передвижение между городами стоп,метро стоп. НО! Турборежим в ВР! Ну вы поняли,для чего всё это. Это не карантин,а Украина в заложниках
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Нарушает закон сам президент? Ну его и на..й тогда т.н.указы. Один уже вводил военное положение, без объявления войны. Этот точно в Испанию не успеет.
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Та нах_ра,нам ,ці,му_ні.... Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 3588 В с_аку ,цих, мразей
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Від,цієї,ляльки суцільне лихо! Щоб,вона скоріше здохла,від вірусу!!
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В Рівному всіх працівників поліклініки по вул. Драгоманова, крім сімейних, виганяють за свій рахунок.. Інфа зсередини... люди не знають, що робити і як вижити
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Скоро до нього черга вишикується ,з калашами!
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Негайно, все, Зекодло в інфекційні відділення на боротьбу з вірусом!!! Аби скоріше виздох непотріб Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 5856 - Відпрацьований матер'ял Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 5856 Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 2578
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Плановая лоботомия зебилам откладывается. Придётся начинать внеплановую- на Майдане. Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 2321
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Позавчера ещё надеялись на плановую, а сегодня- карантин.
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В кацапстане на позавчера 1500 умерших от коронавируса, информация скрывается, все спокойно. И их там 130 млн. У нас одна женщина умерла, 73 года. И поставить страну раком, отменить плановые операции, какой то психоз...
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Зеленое чмо,ты же делаешь одну окружную больницу на 100км,семейного доктора,и закрываешь инфекционки...
Или уже нет,кретин.
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а как вы хотели,мои маленькие друзья ?
выбрать по приколу Батька Нації,и серьёзно рассчитывать на халяву для аборигенов ?? как в 1917-м ? щас,***,ага..
национально-освободительные революции еще никто не отменял,даже Африка их прошла в 60-х..
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Так как "плановая операция" это для него покупка травы у барыги, то сам бы он до таких выражений не додумался бы.
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таке враження що його сьогодні чистим ненабадяженим "коксом" заправили ...живчик такий ...нічого водочкою "шліфане" і знову "піде" "на карантин" ...на тиждня два ...
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наш батько до самої смерті говорили та все казна що (українська приказка)
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Умные руководители стран гостиницы и общаги под госпитали берут, а это чмо больницы и дома отдыха в центре поселка. Дурак и идиот в одном флаконе.
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Операції наче робляться в хірургічних відділеннях, а вірусники належать до інфекційних відділень, котрі, як правило, розташовуються в окремих корпусах. Чогось я не розумію...
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Сообщаем что с 18 марта львовское метро временно прекращает свою работу, но для русскоговорящих мальчиков в трусиках наши двери всегда открыты Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 232
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Знову шмаркля нанюхавсь коксу. Планові оперції рятують життя, а без планових засідань ради ми місяць перетерпимо. Менше зради буде.
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Роддомы тоже переделают в инфекционки ?
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О Великий Зё!!! Нет конца твоим талантам и знаниям! Ким Чен Ын плачет в далёкой Северной Корее - осознал, что не тягаться ему с мировым лидером
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