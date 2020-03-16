EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  2354  31
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4888) инфраструктура (146) COVID-19 (945)

 Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки должны работать в Украине в привычном режиме, несмотря на вводимые ограничительные меры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритися в его видеообращении к украинцам по случаю пандемии коронавируса. 

"Министерствам, главам ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры, государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта", - сказал он.

Зеленский указал, что работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы.

Также читайте: Зеленский призывает Кабмин с 18 марта остановить работу метро, ж/д и автобусное сообщение внутри страны

"Особенно важна работа Верховной Рады Украины. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас в ситуации мирового пандемии и угрозы глобального финансового кризиса парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора", - отметил он.

Президент считает, что быстрые реформы – это "скорая помощь для экономики". "Без них – экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокирует не трибуну - вы блокируете жизни Украины", - заявил он.

Также смотрите: Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181840
 
 
 Топ комментарии
 
...так что, припиздент теперь должен пожертвовать свой именной велосипед? Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4562 Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9185
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Без Воєнного стану всі ці рішення влади відмінить звичайний суд, бо це не відповідає Конституції України!!!
 показать весь комментарий
 
А то їх довозити буде по 10 чол в маршрутці? Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2060 Прямо кумедіянти якісь у владі
 показать весь комментарий
 
 
Зеля предлагает закрыть пассажирское межгородское сообщение. Вопрос - как будут добираться до больниц жители сельских районов и маленьких поселков? Дорогие жители сел и маленьких поселков -- Помирайте молча дома, государство в лице президента вас кинуло.
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то опять, размяв кисть, одел свою любимую куклу-перчатку.
 показать весь комментарий
 
 
Суцільні органи...,в заклопотаних... Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3075
 показать весь комментарий
 
 
Щось бачу сьогодні Зеля цілий день на арені, я білети не купляв і купляти не буду Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6309
 показать весь комментарий
 
 
...так ведь теперь 95-й квартал так просто не переключишь на другой канал, мы в нем живем, мля... Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4961
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. работать будут только чиновники с машинами? Метро ж закроют.
 показать весь комментарий
 
 
Щось нагадує ця історія з вірусом з хаткою в Карконошах
https://www.youtube.com/watch?v=oPRpXV_2T5I
 показать весь комментарий
 
 
Как все просто,этим запретили,этих принудили - и все пучком,у вас уже нет масок и антисептиков,а еще ничего не началось.
 показать весь комментарий
 
 
А наш кормчий в курсе ,что наша страна и компании не очень социально ответственные? Когда люди получат зп в лучшем случае за 2 недели,а учитывая что средняя зп 12тыщ,то сами подумайте как люди будут себя чувствовать. А кредиты,садики,школы еда,комуналка ,все это деньги. Лучше бы маски бесплатно б страна раздала,илюди б везде в них ходили,а то 1200грн. Беспокоится он!
 показать весь комментарий
 
 
Чудак ты человек. Так пишешь, как будто им не наплевать.
 показать весь комментарий
 
 
не послушал значит глас народа о карантине для верховной рады...ню-ню
 показать весь комментарий
 
 
по каким ценам они будут работать, по зебильным ...
 показать весь комментарий
 
судя по тому, шо власти мечутся как бздо по шараварам, у них наступили критические дни.
 показать весь комментарий
 
 
для вас не знаю. смотрите там по месту.
 показать весь комментарий
 
Власти Баварии объявили чрезвычайное положение на территории всей федеральной земли. Таким образом в Мюнхене надеются замедлить распространение коронавируса, заявил премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) на пресс-конференции, прошедшей в режиме видеотрансляции в интернете и телеэфире.
Таким образом в Баварии запрещено проведение любых мероприятий. С 17 марта будут закрыты все развлекательные, культурные и спортивные учреждения, в частности, бары, клубы, музеи, зоопарки и музыкальные школы. С 18 марта вступят в силу ограничения для ресторанной индустрии. Будут сокращены часы работы ресторанов и столовых, а их владельцы должны будут обеспечивать 1,5-метровое расстояние между посетителями. Закрыты будут и магазины за исключением супермаркетов, аптек, строительных и ветеринарных магазинов
Данные ограничительные меры будут действовать на протяжении ближайших двух недель, затем будет принято решение об их продлении. Все детские и образовательные учреждения в Баварии закрыты уже с 16 марта.
 показать весь комментарий
 
Так, але про закриття метро там не йдеться. І про закриття приміського, міжміського і залізничного сполучення теж нічого.
 показать весь комментарий
 
 
Какой бездарь, это непостежимо просто..
 показать весь комментарий
 
 
А як працівникам магазинів і аптек добиратись до місця роботи, якщо метро закриють, а в маршрутках не більше 10 пасажирів. А якщо працівник живе десь під Києвом в селі, а міжміське сполучення закривають, йому що до Києва пішки йти?. А продукти зі складів, на яких працюють переважно мешканці сусідніх областей, хто буде до магазинів доставляти? Водій хлібовозки повинен якось до роботи дістатись.

У страху очі великі. Але чи коронавірусом викликаний цей страх? А може капітуляцію підписав?
 показать весь комментарий
 
 
А що там з вимогами ветеранів які передали в ОПу? Загубилися десь? Ну зрозуміло, діла... діла... Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 632
 показать весь комментарий
 
спасибо добродеятель ты наш ЗЕ не даеш совсем подохнуть народу )))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх