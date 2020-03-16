 Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритися в его видеообращении к украинцам по случаю пандемии коронавируса.

"Министерствам, главам ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры, государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта", - сказал он.

Зеленский указал, что работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы.

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"Особенно важна работа Верховной Рады Украины. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас в ситуации мирового пандемии и угрозы глобального финансового кризиса парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора", - отметил он.

Президент считает, что быстрые реформы – это "скорая помощь для экономики". "Без них – экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокирует не трибуну - вы блокируете жизни Украины", - заявил он.

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