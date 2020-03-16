 Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритися в его видеообращении к украинцам по случаю пандемии коронавируса.
"Министерствам, главам ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры, государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта", - сказал он.
Зеленский указал, что работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы.
"Особенно важна работа Верховной Рады Украины. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас в ситуации мирового пандемии и угрозы глобального финансового кризиса парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора", - отметил он.
Президент считает, что быстрые реформы – это "скорая помощь для экономики". "Без них – экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокирует не трибуну - вы блокируете жизни Украины", - заявил он.
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https://www.youtube.com/watch?v=oPRpXV_2T5I
Таким образом в Баварии запрещено проведение любых мероприятий. С 17 марта будут закрыты все развлекательные, культурные и спортивные учреждения, в частности, бары, клубы, музеи, зоопарки и музыкальные школы. С 18 марта вступят в силу ограничения для ресторанной индустрии. Будут сокращены часы работы ресторанов и столовых, а их владельцы должны будут обеспечивать 1,5-метровое расстояние между посетителями. Закрыты будут и магазины за исключением супермаркетов, аптек, строительных и ветеринарных магазинов
Данные ограничительные меры будут действовать на протяжении ближайших двух недель, затем будет принято решение об их продлении. Все детские и образовательные учреждения в Баварии закрыты уже с 16 марта.
У страху очі великі. Але чи коронавірусом викликаний цей страх? А може капітуляцію підписав?