 "Мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса", - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска", — подчеркнул Зеленский.
Президент обратился к опыту других стран в борьбе с эпидемией коронавируса.
"Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинский", — пообещал он.
Зеленский пожелал гражданам здоровья.
"36,6 вам, дорогие украинцы! Давайте беречь себя - сбережем Украину", — подытожил он.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·47 мин
Зе сьогодні збирає на Банковій фракцію Слуг. Питання термінове - коронавірус (закреслено) ... земельна реформа. Поки всіх всадили по домам карантином, потрібно продавити всі непопулярні питання.І чим він відрізняється від Коломойського з його цінами на квитки?Політичний мародер.
либералы виноваты в эпидемии,
ага, тот самый китай сплошные либералы-комуняки )))
те, которые "не нагнетать панику", пока не приперло )))
Тебя могут обнулить до конца срока.
А ведь все это уже было...
...Тимошенко рассказала, зачем покупала "Тамифлю": "Мне было страшно, извините"...
https://censor.net.ua/news/131124/timoshenko_rasskazala_zachem_pokupala_quottamiflyuquot_quotmne
ой, не к добру, Бубочка...
ПОДОНОК!