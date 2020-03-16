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 Политика Украины
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 "Мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев не выходить на улицу и анонсирует жесткие непопулярные меры.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска", — подчеркнул Зеленский.

Президент обратился к опыту других стран в борьбе с эпидемией коронавируса.

"Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинский", — пообещал он.

Зеленский пожелал гражданам здоровья.

"36,6 вам, дорогие украинцы! Давайте беречь себя - сбережем Украину", — подытожил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181839
 
 
 Топ комментарии
 
Помоему наш бубочка заразился короновирусом. Пора уже корону рубать!
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первый союзник ковида - ТУПОСТЬ ЗЕбила !!!!!!!!!!!!
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"Мягкотелость и либеральность...это точно .пора вас жи...овню . мало мальски херачить
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А почему к войне правительство не употребляет эти слова?
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·47 мин

Зе сьогодні збирає на Банковій фракцію Слуг. Питання термінове - коронавірус (закреслено) ... земельна реформа. Поки всіх всадили по домам карантином, потрібно продавити всі непопулярні питання.І чим він відрізняється від Коломойського з його цінами на квитки?Політичний мародер.

"М'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 423
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Бобіки хотіли якраз собі диктатуру і плазувати перед владою.
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Опыт Китая показывает что больше всех заразились и умерло китайцев.
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Мягкотелым надо не быть перед ******, перед которым ты земля стоишь раком
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А я, гавно ти без значка, перефразую: "М'якотілість і ліберальність - це союзники капітуляції". От ми мабуть перестанемо такими бути і почнемо пи..дити цю зелену наволоч.
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лучше би тести закупил и маски и дезинфектори
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Маски уже проданы в Китай и Германию.
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как однако моника заговорило
либералы виноваты в эпидемии,
ага, тот самый китай сплошные либералы-комуняки )))
те, которые "не нагнетать панику", пока не приперло )))
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Ахахахаха это говорит крепктоелая подкладка путина?
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І тут бубочку понесло! А собачку з Уханя, чому не забрав?
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потому что обещаем всем и наплевать на каждого
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Вова мягкотелый, не выежуйся.
Тебя могут обнулить до конца срока.
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зубы незагаваривай сопляк зеленый, в глаза ссученыш смотри ,ГДЕ ДЕЛАСЬ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСАМ?
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НЕ кизди зебил гнойный, Порох не при делах.
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Жидким серет...
А ведь все это уже было...
...Тимошенко рассказала, зачем покупала "Тамифлю": "Мне было страшно, извините"...
https://censor.net.ua/news/131124/timoshenko_rasskazala_zachem_pokupala_quottamiflyuquot_quotmne
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Да нахер пошёл, тварь! Умные люди знают зачем весь этот кипиш - слив Украины твоим стадом баранов и запрет на массовые протесты под соусом "коронавирус". Твоя тема не проканает, лох.
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..союзник короны этой - разбалансированные нервная и иммунная системы, а от вашего плесень правления, любого нормального человека постоянно "типать" уже начинает..идите уже побыстрее куда подальше, не ваше это страной такой управлять, квартал и пр. сваты -вот это ваше, там и упражняйтесь.. "М'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5139
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Нагнетают истерию собственоручно...
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Импотенция - это не мягкотелость.
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Через тиждень, коли гроші закінчаться, а наступна зарплатня невідомо коли буде, як почнуть скорочувати робітників, а фірми ставати банкрутами може тоді паніка трохи меншою стане? А який тоді курс гривні? Які надходження до бюджету очікують? Може мити всередині транспорт а не зупиняти? Тести закупити? Дозволити працювати із дотриманням заходів безпеки?
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Янукович любил показать эдакого ""сильного управленца" с жесткой рукой. И метро закрывал.
ой, не к добру, Бубочка...
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это мразь зЕленая еще что-то вякает там!да мы тебя вынесем в любое время!АЛЕ!
ПОДОНОК!
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Рассмеши комика прямо. Юморит неподецки. Утром и вечером полные автобусы и маршрутки везут гегемонов и реализаторов на работу и обратно, пенсы целый день ищут, где дешевле красная икра и пармезаны. Не будет работы - не будет чего жрать. Вова клоун коронавирусный, ты уже задолбал всех. Тебе уже пора обратно в КВН или на корпоративы с *******. Президент не получился.
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что же стоит за истерией короновируса в Украине? первое - невелирование революционной ситуации вызваной минскими подвигами ермака, зондированием почвы сивохрй, отсутствием будь каких побед в экономике итво внутренней политике, отсутсвие результатов в борьбе с коррпцией, отсутствие досягнень на внешнеполитическом фронте (отдаление от Н АТО и ЕС), нотсутсвие траншей от МВФ. второе - под карантин протолкнуть законы о земле и об особом статусе луганды... если я что то забыл добавляйте и поправляйте.
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