 В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта предлагаем вести режим чрезвычайного положения, - Зеленский

Как тпередает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Зеленский в своем видеообращении к украинцам по случаю пандемии коронавируса.

"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской областях, ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года", - сказал он.

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