 В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта предлагаем вести режим чрезвычайного положения, - Зеленский

Как тпередает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Зеленский в своем видеообращении к украинцам по случаю пандемии коронавируса.
"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской областях, ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года", - сказал он.
Я живу в Житомирской обл, чё конкретно мне светит?
Сейчас наворочается языком, устанет, и опять на неделю заглохнет.
До новых роликов....
бредові висновки глобального маштабу.
В Італії десь так біля 100 тисяч медиків, захворіло 680
І що це значить? Як це корелюється з масками?
Може решта 99тисяч не заразилось тому що правильно користувалась,
достатньо регулярно змінювала.
680 хворих медиків,
100 тис медичних працівників прийти до висновку
що маски ... Ефект НУЛЬ.
Пояснюю. Через Житомир пролягає шлях із Західної України в Київ, мешканці якої разом з киянами були найактивнішими учасними Революції Гідності. Щось приховує але що?