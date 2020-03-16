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 В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта предлагаем вести режим чрезвычайного положения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести в Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта режим чрезвычайной ситуации.

Как тпередает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Зеленский в своем видеообращении к украинцам по случаю пандемии коронавируса.  

"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской областях, ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181837
 
   
 Топ комментарии
 
Ігорьок, ти ще не вилікувався? А як виступав проти введення військового стану Порошенком після Керченських подій?
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Что то Зеля не договаривает... из за шестерых больных такой кипишь...
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Он сегодня опять резко на экраны выскочил - как чорт из табакерки.
Сейчас наворочается языком, устанет, и опять на неделю заглохнет.
До новых роликов....
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А чому не вводиться Воєнний стан? В країні війна йде 6 років поспіль? Чи владі повилазило?
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Ігорьок, ти ще не вилікувався? А як виступав проти введення військового стану Порошенком після Керченських подій?
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порошенко вводив фейковий воєнний стан який не передбачав реальних дій по обороні України, а я проти фальсифікацій та ідіотизму! Потрібен реальний воєнний стан, який допоможе виграти війну та мінімізувати наслідки коронавірусу.
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У Президента є обов'язок ввести Воєнний стан у випадку війни і 6 років турчинов, порошенко а тепер Зеленський не виконують свого конституційного оборв'язку і не вводять Воєнний стан! А це головна помилка всіх трьох чиновників! Немає вибору вводити чи не вводити - є чітка норма Конституції України і її нарешті потрібно виконати, якщо є яйця, а не вигадувати Надзвичайний стан в окремих областях! В нас йде війна, солдати досі не мають законного права стріляти в ворога, бо немає Воєнного стану! Доки це буде продовжуватись?
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зейло якусь муйню несе.... може, в нього, вже підвищилась температура? в карантин паскуду
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Что то Зеля не договаривает... из за шестерых больных такой кипишь...
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зейло саме, мабуть, вже інфіковане
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Между ситуацией и положением, такая же разница, как между озабоченностью и секасом)
Я живу в Житомирской обл, чё конкретно мне светит?
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Самое плохое , что нет масок . Их должны бесплатно-принудительно выдавать населению .
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Он сегодня опять резко на экраны выскочил - как чорт из табакерки.
Сейчас наворочается языком, устанет, и опять на неделю заглохнет.
До новых роликов....
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Вылезет, как все исподнее перестирает.
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До речі, про маски - в Італії захворіло 680 медиків... От вам маски, халати, рукавички з бахілами... Ефект НУЛЬ.
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Завжди балдів, як людина з по суті сміттєвої інформації може зробити абсолютно
бредові висновки глобального маштабу.

В Італії десь так біля 100 тисяч медиків, захворіло 680
І що це значить? Як це корелюється з масками?

Може решта 99тисяч не заразилось тому що правильно користувалась,
достатньо регулярно змінювала.
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Я теж завжди балдів, від розумників, які у кожній справі спеціаліст Вумнику, ВСя Італія охоплена епідемією? ВСІ медики приймають участь у наданні допомоги? Йди математику вчи, підручник якої ти скурив у школі В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта предлагаем вести режим чрезвычайного положения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1527
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Абсолютно не хотів Вас ображати мені просто ну дуже цікаво з чого слідує, що "маски, халати, рукавички з бахілами... Ефект НУЛЬ." Може поділитись логічним ланцючком як з
680 хворих медиків,
100 тис медичних працівників прийти до висновку
що маски ... Ефект НУЛЬ.
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У Житомирській області померла 1 жінка, яка приїхала з Польщі. Всі хто з нею контактував, пройшли тести і карантин, коронавірус у них не виявлено. Нових підтверджених випадків в області не має. До чого тут надзвичайний стан?

Пояснюю. Через Житомир пролягає шлях із Західної України в Київ, мешканці якої разом з киянами були найактивнішими учасними Революції Гідності. Щось приховує але що?
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Для упоротих сектантів поясню - інкубаційний період коронавірусу - ЧОТИРНАДЦЯТЬ ДНІВ. В унітаз ті тести викинути було б настількиж інформативно.
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Я так розумію, що про упоротих сектантів - це ти так про себе.
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Ти тему свою недорозкрив. Продовжуй, не зупиняйся - навіщо карантин в Житомирі? В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта предлагаем вести режим чрезвычайного положения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4182
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