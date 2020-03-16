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 Политика Украины
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 Верховная Рада должна продолжить работу, иначе - экономическая кома, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский просит народных депутатов ответственно отнестись к ситуации, продолжить работу, не блокировать трибуну и принимать необходимые для экономики Украины законы.

Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Изменение плана работы Верховной Рады Зеленский назвал "недопустимым".

"Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы. Внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы. Назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины. Быстрые реформы - это скорая помощь для экономики. Без них - экономическая кома", — сказал Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Президент добавил, что депутаты должны осознавать ответственность за попытку блокировать трибуну.

"В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокируете не трибуну - вы блокируете жизнь Украины", — подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3181834
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь понятно,что они хотят прлтянуть пуйлоыские законы и рынок земли,в Украине 5 человек заражённых и вы транспорт закрываете. в Праге больше 200 и на оборот регулярность транспорта ускоряют, что б люди меньше контактировали. ....
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Он что, серьезно считает, что дупутаты - основа экономики?
Полностью парализуя работу городов, сводя к минимуму деловую активность...
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Бо ця падла на зарплаті у Ху#ла (і Бені). Йому сказали "нада" і вого гне лінію. Йому насрати на нас, на країну, взагалі на усе, окрім своїх (і "друзєй") шкурних інтересів (може шмарклі погрожують бошку знести, якщо не зробить, що мусить). Якщо ми зараз спасуємо - короновірос буде квіточками.
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Режим скаженого принтера хоче залишити. От вони там наприймають, в умовах заборони масових зібрань(()
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Наконец-то настала экономическая запятая, на которую можно всё спихнуть! Папередний вирус-2019!
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Все йде до того, що зе-"новиє ліца", спровокують в Україні громадянську війну. Зовсім зі своїми головами не дружать. Що ж ВОНО там наобіцяло тим, хто його "пезиком" зробили, що зовсім здуріло і страх перед Народом втратило? Протягнуть продаж землі, все, кранти Україні, якщо Народ не відреагує на цей "бєзпрєдєл".
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А хіба економікою займається не кабмін? Чи то хтось хоче скористатися "не час для мітингів, бо ВАВА" щоб прошовхнути декілька лише йому потрібних законів?
Верховна Рада має продовжити роботу, інакше - економічна кома, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5441
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Чем меньше она работает-тем меньше вреда!
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Даун ваЗЕлиновский!!!! ты и твоя не до "команда" мало-недоПИД,,,,росов и есть экономическая кома!!!!
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шмаркля своєю істерикою, придуркуватим ввезенням всіх в Україну(до речі, як цих українців повертали додому? як вони ізольовані по поверненню?), особливо поверненням із Італії,
своіми істеричними діями тепер по блокуванню всієї діяльності та пересуванню по всій країні ********** принесе шкоди більше, ніж світова криза та короновірус разом, ще й прийме закони по приєднання України до ОРДЛО на умовах пуйла та зверхдешево розпродасть землю і активи шоблі, що стоїть за придуркуватим Янелохом.
зробить, поки всі не прийшли до тями та знаходяться у панічному настрої.
От сволота зебільна...
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вот Сталин дурак: расстрелял всех депутатов ключевого для него съезда.. продуманая же Бусинка Вошьдь "зачистку" Рады сделает аккуратно, использовав засланца хйла Волошина и обязав своих элитных крипаков в зале Рады вынюхать все его и его коллег зажоповцев вирусы.. ротация
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Зеля решит ВР не распускать? Сама сдохнет?
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Закрити метро це не економічна кома для трьох мільйоного міста ?А ось землю розпродати це економічний колапс,саме цей закон розглядає ВР,Щось дивне дієтся в цій країні .
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Смешной! Никто и не заметит отсутствие этого сборища!
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Правильно,зелёное чмо,переходи ко второму этапу мед.реформы-закрывай больницы.
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спеціально транспорт зупиняють щоб прийняти закон про землю. невже думають що це допоможе?
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Віталій Кличко: «Київ посилює обмежувальні заходи. Ми повинні виграти час!»
Метрополітен працює у звичайному режимі. Пасажирам рекомендується користуватися масками.
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Так ось для чого він хоче зупинити залізницю, автобусне міжміське і міжобласне сполучення та закрити метро в Києві. Хоче прийняти закони для капітуляції.
Віслюк оманський іде по слідах януковича.
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Земельную реформу решил внедрять (а проще продать землю)! И коронавирус тут только в помощь ! Раду на карантин!
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Кто сказал, что государство - это мы? Государство - это нас...
Если люди не хотят исполнить свой гражданский долг,
то государство выполнит супружеский.
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Украину с быдлоэлекторатом просто сливают ЛОХОВ... ( заметьте - НЕ как лохов, а - ЛОХОВ).
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