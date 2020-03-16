 Верховная Рада должна продолжить работу, иначе - экономическая кома, - Зеленский

Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Изменение плана работы Верховной Рады Зеленский назвал "недопустимым".
"Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы. Внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы. Назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины. Быстрые реформы - это скорая помощь для экономики. Без них - экономическая кома", — сказал Зеленский.
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Президент добавил, что депутаты должны осознавать ответственность за попытку блокировать трибуну.
"В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокируете не трибуну - вы блокируете жизнь Украины", — подчеркнул он.
своіми істеричними діями тепер по блокуванню всієї діяльності та пересуванню по всій країні ********** принесе шкоди більше, ніж світова криза та короновірус разом, ще й прийме закони по приєднання України до ОРДЛО на умовах пуйла та зверхдешево розпродасть землю і активи шоблі, що стоїть за придуркуватим Янелохом.
зробить, поки всі не прийшли до тями та знаходяться у панічному настрої.
От сволота зебільна...
Метрополітен працює у звичайному режимі. Пасажирам рекомендується користуватися масками.
Віслюк оманський іде по слідах януковича.
Если люди не хотят исполнить свой гражданский долг,
то государство выполнит супружеский.
Украину с быдлоэлекторатом просто сливают ЛОХОВ... ( заметьте - НЕ как лохов, а - ЛОХОВ).
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