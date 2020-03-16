 Спортсмены просят не отдавать часть комплекса "Авангард" в аренду Мемориальному Центру Холокоста "Бабий Яр"

Как информирует Цензор.НЕТ, история с попыткой взять часть комплекса в аренду тянется с декабря прошлого года.

Собственник ГП "Спортивный комплекс "Авангард" – государство в лице Министерства молодежи и спорта. В 2017 году была принята программа развития комплекса. Первый этап предполагал проведение капитального ремонта ледового дворца. Второй – строительство на месте энергоблока залов для занятий гимнастикой, баскетболом, боксом, борьбой, плаванием. Третий – строительство современного дворца спорта.

В 2018 был сделан проект. В 2019 началось финансирование капитального ремонта. В частности, было закуплено оборудование для изготовления искусственного льда.

Однако после смены власти финансирование реконструкции прекратилось. Новосформированное Министерство культуры, молодежи и спорта сказало, что не хватает документов.

Поскольку ответственность за хранение уже приобретенного оборудования для изготовления искусственного льда, ледоуборочную машину несет лично руководитель комплекса, то технику переместили в энергоблок. По проекту в энергоблоке должен появиться бросковый центр, а также залы баскетбола, футбола, гимнастики, единоборств и бассейн.

В декабре 2019 года в Фонд госимущества обратились Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и благотворительная организация "Фонд памяти Бабий Яр" о передаче им в аренду помещения энергоблока площадью 2220 кв. на ул. Юрия Ильенко, 46 для создания там временной экспозиции, пока не будет построен мемориал. В январе 2020-гопередачу аренду согласовало министерство.

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"Они обратились к нам. Им ответили, что там хранится оборудование, а само сооружение подпадает под реконструкцию, и что исходя из дальнейшего финансирования, мы к этому вопросу можем вернуться в будущем. Однако потом они пошли сразу к министру Бородянскому, и он согласовал аренду этого объекта. Мы обратились к нему с письмом, в котором сообщили, что в данный момент это помещение нам нужно. А 3 января замминистра Шумилин направил письмо в Фонд госимущества с припиской сдать в аренду при условии обеспечения сохранности имущества, которое там находится, и допуском к узлам управления, которые там находятся. Сроком до 2 лет и 11 месяцев.

Мы связались с министерством, и спросили: как так, если по Хозяйственному кодексу мы как распорядитель имущества должны иметь право на защиту от собственника. Если мы против, то ФГИ ни один объект не может передать в аренду", - рассказал адвокат ГП "Спортивный комплекс "Авангард" Владислав Сирык.

По его словам, передавать сооружение, обеспечивающее работу всего комплекса, выглядит нерационально:

"Мы обратились к заместителю министра с тем, что мы недовольны. Он предложил провести встречу. На встречу пришли и родители, после этого было принято решение выходить на митинг под Офис Президента. Мы передали обращение к Зеленскому, ответа пока не было".

В свою очередь тогдашний министр Владимир Бородянский заверил, что речь идет об эффективном использовании государственных активов. Министерство внесло "Авангард" в список объектов, неподлежащих приватизации, что должно стать гарантией того, что комплекс останется в госсобственности. Также он подчеркивает существование письма-гарантии со стороны Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" о том, что они освободят помещение после окончания аренды.

Однако, по словам адвоката "Авангарда" ни спортсменов, ни родителей детей, которые здесь тренируются, обещания потенциальных арендатора их не убедили.

"Никто не верит, что Благотворительный фонд не умеет считать деньги. Они хотят взять помещение в аренду под музей. Если посмотреть на утвержденные арендные ставки, то музей – это 2% от стоимости. Целевое назначение – музей, архив, библиотека. Уже на встрече глава Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Максим Яковер сообщил, что там будет театр, кафе, экспозиция. Сейчас это подсобное помещение, которое не приспособлено для этого. Яковер заверил, что им это помещение нужно только на то время, пока рядом будет сооружаться мемориал. Сказал, что планируют построить его за 5 лет. В это временное туда необходимо вложить огромные средства. При этом они уверили, что готовы освободить потом помещение за полгода. То есть они так спокойно попрощаются с имуществом, в которое вложены такие большие средства? В это никто не поверит".

Сирык отметил, что спортсмены понимают важность сохранения памяти про трагедию Бабьего Яра, однако подчеркивает важность обеспечить условия для тренировки спортсменам. Комплекс "Авангард", как и мрного других построек" были сооружены в советское время на месте старого еврейсокго кладбища. В 2016 году от спортивного комплекса государственному заповеднику "Бабий Яр" было передано историческое здание - бывшая контора еврейсокго кладбища. Сейчас там обустраивается государственный музей.

При этом спорткомплекс "Авангард" не включен в перечень объектов, которые могут быть сданы в аренду. В ответ на запрос Цензор.НЕТ в Фонде государственного имущества ответили, что статьей 9 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" 10.04.1992 № 2269-XII", действовавшего в декабре прошлого года, и пунктом 30 статьи 6 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" предусмотрено предоставление арендодателям объектов государственной собственности уполномоченным органом управления.

Министерство культуры, молодежи и спорта предоставить сою позицию Цензор.Нет не успело в связи с расформированием после смены правительства. Какова позиция нового Министерства молодежи и спорта в данный момент не известна.