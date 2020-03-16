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 Пенсионеры с пенсией меньше 5 тыс. грн должны получить единовременную выплату в 1 тысячу грн, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.

Видео обращения Зеленского опубликовано на странице Офиса президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал президент Украины. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181831
 
   
 Топ комментарии
 
Це замість індексації з 1 березня?
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Кость собакам - вспоминается Юлина тыща
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Так.
Замість стандартної індексації, часів Порошенка, разовий жмут вівса .
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Золото-валютный запас сейчас больше 25 лярдов... или они на крайний случай? А какой тогда крайний случай?
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Ахахаха))) А вот и "Зелина тысяча" подоспела. У папередников идею спер, хмырь.
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Какой нахрен меньше 5 тысяч, тут даже 2 тысяч нету, вот как хочешь, так и крутись. Ну да, за три месяца, как раз и будет 5 тысяч...
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Что бы твоя мама с твоим папой удавилисьэтой тысячей гр.
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А инвалидам и дальше шиковать на 1638 грн. Пенсіонери з пенсією менше 5 тис. грн мають отримати одноразову виплату в 1 тисячу грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9429
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сам не подавись! а пенсионеров не трогай! не все голосовали за бубонного!
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Та бачив я, яких на ношах носили на виборчу дільницю. Точно не за Петра голосували!
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Проведіть індексацію пенсій з березня, а не кістки із жидокацапського столу кидаєте пенсіонерам!!!
Несправедливо!!!!!!
На 5 тисяч пенсії виплата 1 тисяча і на 1680 грн.одна тисяча!, знову падлюки рівняєте всіх під один гребінь!!!!!
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На три месяца хватит...если не шиковать. Интересно, какие ценьі будут? Как в МАУ?
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единовременная помощь
плюс индексация /как во всем цивилизованном мире /
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Візьми нешановний пане президент мою тисячу,зкрути в трубочку і засунь собі в (раку
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шо вы понимаете?! это взнос на похоронный костюмчик. на гроб и прочие причиндалы не хватит, конечно, но на полиэтиленовый пакет может хватить. ну а могилку за так выкопают, в качестве подарка.
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Падла зеленая совсем охренел...
Если получаешь 4900 - получи 1000
Если получаешь 1600 - получи 1000.
Может тут что-то не так?
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"Не має повноважень у Зеленського надавати доручення КМУ на введення додаткових заходів карантину, чим буде заборонено міжобласне сполучення. Не може Зеленський виділяти по 1000 грн. пенсіонерам, бо Казначейство не його БЄНЯбанк. Очікуємо реакцію КМУ."
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какая связь между коронавирусом пенсией меньше 5000 и 1000 грн?
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Наверное, это чтобы пенсионер мог немного добавить и купить себе упаковку масок по 1200грн.
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он из своего кармана будет доплачивать? этот экономист хоть в курсе что выплаты пенсий идут из госбюджета, а для этого нужны его изменения в законном порядке?
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А не проще дать распоряжение индексировать пенсию задним числом с 1 марта . Хотя может пусть хоть так.. Вопрос когда и как эти деньги дойдут до пенсионеров... в апреле... мае...
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