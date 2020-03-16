 Пенсионеры с пенсией меньше 5 тыс. грн должны получить единовременную выплату в 1 тысячу грн, - Зеленский

Видео обращения Зеленского опубликовано на странице Офиса президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал президент Украины.

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