 Пенсионеры с пенсией меньше 5 тыс. грн должны получить единовременную выплату в 1 тысячу грн, - Зеленский

Видео обращения Зеленского опубликовано на странице Офиса президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал президент Украины.
Видео обращения Зеленского опубликовано на странице Офиса президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал президент Украины.
Жрітє!
Несправедливо!!!!!!
На 5 тисяч пенсії виплата 1 тисяча і на 1680 грн.одна тисяча!, знову падлюки рівняєте всіх під один гребінь!!!!!
плюс индексация /как во всем цивилизованном мире /
Если получаешь 4900 - получи 1000
Если получаешь 1600 - получи 1000.
Может тут что-то не так?
Если 5001 - хрен тебе.